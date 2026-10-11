Thu sang rồi nhưng hội mê mặc đẹp vẫn chưa nỡ chia tay những chiếc áo hai dây xinh xắn. Ai bảo item này chỉ dành cho mùa hè, bởi chỉ cần thêm một chiếc áo khoác hay biến tấu cách phối, áo hai dây vẫn có thể cùng chị em lên đồ cực xinh trong những ngày se lạnh. Đặc biệt, áo hai dây còn là món đồ có khả năng biến hóa đáng nể: hôm nay ngọt ngào với cardigan, ngày mai thanh lịch cùng blazer, hôm sau lại cá tính hết nấc khi diện áo khoác da. Chẳng cần sắm thêm cả tủ quần áo mới, hội chị em chỉ việc bỏ túi 4 công thức dưới đây là đủ mặc đẹp xuyên mùa thu!

1. Áo hai dây + cardigan

Bộ đôi hoàn hảo nhất mỗi mùa thu sang chắc chắn là áo hai dây và cardigan. Sự kết hợp của 2 item này mang đúng tinh thần của những ngày đầu thu - nhẹ nhàng, nữ tính, có chút lãng mạn nhưng không hề sến súa. Chị em có thể chọn cardigan dáng lửng, cài hờ vài chiếc cúc để lộ phần áo bên trong hoặc đơn giản là khoác nhẹ qua vai. Cách mặc này vừa tạo cảm giác tự nhiên, vừa giúp tổng thể có thêm điểm nhấn. Về màu sắc, những gam trắng, kem, pastel hay nâu sữa đều cực kỳ hợp với không khí mùa thu. Muốn hóa nàng thơ, cứ phối thêm chân váy dài và giày búp bê, còn nếu thích vẻ ngoài trẻ trung, năng động, quần jeans ống suông sẽ là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Đặc biệt, những chiếc áo hai dây viền ren còn giúp bộ đồ có thêm chút điệu đà rất đáng yêu.

Gợi ý các shop mua sắm áo hai dây: Undercool, The Stan, dh clothing, LALISA FASHION MALL

Gợi ý các shop mua sắm áo cardigan: yayuan.vn, DoPhuong Cloth, Tiktik_vn

2. Áo hai dây + blazer

Hội chị em thích mặc đẹp theo kiểu trưởng thành, sang xịn nhưng không quá nghiêm túc nhất định nên thử áo hai dây cùng blazer. Tưởng chừng hai món đồ mang phong cách trái ngược, vậy mà khi kết hợp lại tạo nên một tổng thể cực kỳ hút mắt. Điểm hay của công thức này nằm ở sự cân bằng giữa nét mềm mại, quyến rũ của áo hai dây và vẻ chỉn chu từ blazer. Đặc biệt, những chiếc áo hai dây bằng lụa hoặc satin với độ bóng nhẹ sẽ càng khiến outfit trông tinh tế hơn. Chẳng cần họa tiết cầu kỳ, chỉ riêng sự tương phản về chất liệu đã đủ tạo điểm nhấn. Muốn lên đồ chuẩn hội sành điệu, chị em hãy thử áo hai dây lụa, blazer dáng rộng và quần âu ống suông. Thêm một đôi giày mũi nhọn cùng túi xách nhỏ là có ngay diện mạo thanh lịch để đi làm hay hẹn hò. Còn nếu muốn trẻ trung hơn, cứ thay quần âu bằng jeans xanh, tổng thể sẽ lập tức trở nên phóng khoáng mà vẫn rất có gu. Một mẹo nhỏ là nên chọn áo hai dây vừa vặn với cơ thể khi diện blazer rộng. Tỷ lệ gọn bên trong, thoải mái bên ngoài sẽ giúp outfit trông thanh thoát và tôn dáng hơn hẳn đó nhé!

Gợi ý các shop mua áo hai dây lụa: WAVE Resort Wear, mir.byhi, Đẹp Store

Gợi ý các shop mua blazer: CELES CLOTHING, N H U N, ZARA, Uniqlo

3. Áo hai dây + sơ mi

Có những ngày chỉ muốn mặc thoải mái nhưng vẫn đủ xinh để xuống phố, áo hai dây phối sơ mi là công thức rất đáng thử. Đơn giản nhất là áo hai dây trắng hoặc đen, khoác ngoài sơ mi oversized và phối cùng quần jeans. Chị em có thể để mở cúc, xắn nhẹ tay áo để tổng thể trông phóng khoáng hơn. Muốn nữ tính, nhẹ nhàng hơn cho mùa thu, hãy đổi sang sơ mi kẻ sọc, chân váy dài hoặc chọn áo hai dây viền ren làm điểm nhấn. Chỉ cần tận dụng những món đồ sẵn có trong tủ là đã có một set đồ xinh xắn cho buổi cà phê cuối tuần.

Gợi ý các shop mua áo sơ mi: \NEAU Vietnam, OM DESIGN, Omai Studios

4. Áo hai dây + áo khoác da

Sự mềm mại của áo hai dây khi đi cùng vẻ mạnh mẽ của áo khoác da tạo nên một combo rất hợp mùa thu. Dễ mặc nhất vẫn là áo hai dây đen phối áo da và quần jeans ống rộng, vừa cá tính vừa có nét quyến rũ mà không cần lên đồ cầu kỳ. Muốn set đồ thú vị hơn, chị em có thể chọn áo hai dây viền ren hoặc satin để tạo độ tương phản về chất liệu. Ngoài áo da đen quen thuộc, màu nâu chocolate cũng rất đáng thử trong mùa này. Chỉ cần phối cùng áo hai dây màu kem và chân váy hoặc quần jeans là tổng thể đã đủ nổi bật. Vì áo khoác da vốn là item có sức hút mạnh, phụ kiện nên tiết chế để bộ đồ trông có gu mà không bị nặng nề.

Gợi ý các shop mua áo khoác da: seeyoustudio.vn, bycamcam