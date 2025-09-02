Áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm rạng ngời trên sân khấu đại lễ A80

"Tự hào bản sắc Việt" là đêm nhạc thuộc khuôn khổ chương trình "Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam", được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công diện áo dài trắng, khoác phục kiện khăn đỏ sao vàng, chào khán giả cùng dàn người mẫu trình diễn các thiết kế áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm trên nền nhạc của nghệ sĩ Dzung.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công đưa áo bà ba, Nhật Bình, áo yếm lên sân khấu

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công tự hào khi được tham gia đêm nhạc

Các tác phẩm trình diễn là thành quả hợp tác giữa Nguyễn Minh Công và các nhà thiết kế trẻ như Bùi Thế Bảo, Đặng Trần Trí, Lương Đức Minh

Trong đó, Nguyễn Minh Công trực tiếp cố vấn, định hướng và truyền lửa

Nguyễn Minh Công cùng các người mẫu

"Tôi rất tự hào khi được đại diện cho khối sáng tạo trẻ, góp phần đóng góp và quảng bá nét văn hóa, truyền thống và di sản của dân tộc bằng thời trang trong một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là cơ hội không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn cho thế hệ nhà thiết kế trẻ đang miệt mài với đam mê trang phục truyền thống" - Nguyễn Minh Công chia sẻ.

Các tác phẩm trình diễn là thành quả hợp tác giữa Nguyễn Minh Công và các nhà thiết kế trẻ như Bùi Thế Bảo, Đặng Trần Trí, Lương Đức Minh. Trong đó, Nguyễn Minh Công trực tiếp cố vấn, định hướng và truyền lửa. Việc đưa các thiết kế này trở lại trên sân khấu quốc gia vừa là sự tôn vinh thành quả của thế hệ trẻ, vừa khẳng định vai trò Nguyễn Minh Công trong hành trình mang nét đẹp truyền thống lan tỏa không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra thế giới.

"Khi nhận lời mời từ ban tổ chức, tôi đã vô cùng xúc động và sắp xếp lịch trình để đồng ý tham dự ngay lập tức. Bởi tôi biết rằng, được góp mặt trong một chương trình trọng đại của đất nước là cơ hội mà không phải nhà thiết kế nào cũng có được. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tôi tiếp tục khai phá, làm mới và lan tỏa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam bằng thời trang" - Nguyễn Minh Công bày tỏ.