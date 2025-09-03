Anna Wintour đã chọn được người kế nhiệm

Sau bao ngày khiến giới mộ điệu đoán già đoán non, cuối cùng Anna Wintour - người đàn bà quyền lực nhất thế giới thời trang đã chính thức chọn được người kế nhiệm mình tại Vogue: Chloe Malle.

Hồi tháng 6 khi thông tin Anna Wintour rời ghế Tổng biên tập Vogue được đưa ra đã trở thành tin nóng gây xôn xao. Nghe thì tưởng như "bà đầm thép" cuối cùng đã chịu về hưu thật rồi, nhưng không, vị trí và tầm ảnh hưởng của bà vẫn còn nguyên vẹn.

Ở tuổi 75, Anna Wintour vẫn giữ vai trò giám đốc nội dung toàn cầu của Condé Nast và trực tiếp điều hành 27 ấn bản Vogue khắp thế giới. Còn Chloe Malle sẽ quản lý Vogue Mỹ trong vai trò "Head of Editorial Content" - chức danh mới thay thế cho danh xưng huyền thoại "Editor-in-Chief" mà Anna nắm giữ gần 40 năm.

Chloe Malle là ai?

Chloe Malle năm nay 39 tuổi, xuất thân là "con nhà nòi" có mẹ là diễn viên gạo cội Candice Bergen, bố là đạo diễn nổi tiếng người Pháp Louis Malle. Chloe bắt đầu làm việc ở Vogue từ năm 2011, leo dần từng nấc thang từ social editor, contributing editor cho tới khi nắm quyền điều hành Vogue.com vào 2023.

Chính Chloe là người đã giúp lượng truy cập Vogue.com tăng gấp đôi, kéo về 14,5 triệu độc giả mỗi tháng. Cô cũng từng phỏng vấn Lauren Sánchez (vợ tỷ phú Jeff Bezos) ngay trước đám cưới đình đám hồi tháng 6. Nói về vai trò mới, Chloe bày tỏ: "Vogue đã góp phần định hình con người tôi, giờ tôi muốn góp phần định hình Vogue."

Anna Wintour vẫn là "chị đại"

Việc Anna thôi giữ danh xưng "Editor-in-Chief" từng khiến giới mộ điệu xôn xao, nhưng thực tế, bà chẳng đi đâu cả. Anna vẫn nắm quyền tối cao ở Condé Nast, tiếp tục kiểm soát hàng loạt tạp chí đình đám như Vanity Fair, GQ, Glamour, Wired, Allure… và đặc biệt là duy trì "chiếc ghế nóng" ở Met Gala - sự kiện thời trang quyền lực nhất hành tinh.

Anna nổi tiếng là người biến Vogue từ một tạp chí truyền thống thành "kinh thánh thời trang" toàn cầu. Từ việc đưa ngôi sao Hollywood, vận động viên, chính trị gia lên bìa đến nâng Met Gala từ một buổi tiệc gây quỹ thành sân khấu toàn cầu, tất cả đều nhờ cái nhìn táo bạo của bà.

Vogue bước sang kỷ nguyên mới

Trước khi tên Chloe Malle được công bố, loạt gương mặt sáng giá khác như Eva Chen (Meta), Sara Moonves (W Magazine) hay Nicole Phelps (Vogue Runway) cũng từng được dự đoán. Nhưng Anna đã đặt niềm tin vào Chloe, một gương mặt "nội bộ" đã gắn bó hơn 10 năm với Vogue.

Anna nhận xét: "Chloe nhiều lần chứng minh cô ấy biết cách cân bằng giữa lịch sử lâu đời của Vogue Mỹ và tương lai mới mẻ phía trước."

Với sự xuất hiện của Chloe Malle, Vogue Mỹ chính thức bước vào giai đoạn chuyển giao. Anna Wintour vẫn nắm vai trò "chị đại" toàn cầu, còn Chloe sẽ chịu trách nhiệm điều hành thường nhật, tiếp cận độc giả số và giữ cho Vogue Mỹ vừa hợp thời, vừa đúng chất.

Kể cả khi không còn ngồi ghế "Editor-in-Chief", Anna vẫn khẳng định: "Tôi sẽ mãi là biên tập viên tennis và kịch nghệ của Vogue." Một lời nói đùa nhưng cũng cho thấy: quyền lực của Anna Wintour thì vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.