Ánh sáng xanh khiến mắt nhanh lão hóa, bác sĩ chỉ ra cách khắc phục đơn giản

Ánh sáng xanh, còn gọi là ánh sáng HEV được phát ra từ các thiết bị điện tử mà chúng ta sử dụng thường xuyên như điện thoại thông minh, máy tính bảng và tivi. Và chúng có thể gây lão hóa sớm, giảm sắc tố và tổn thương da. Các nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng ánh sáng xanh góp phần gây ra nám da, tăng sắc tố da và đẩy nhanh quá trình lão hoá. Cũng bởi đôi mắt nhìn vào các thiết bị có nhiều ánh sáng xanh nên chịu tác động thấy rõ, với những người làm việc văn phòng, ngồi máy tính/ điện thoại nhiều thì đôi mắt sẽ dễ có nếp nhăn, chảy xệ và nhìn trông mệt mỏi.

Bác sĩ Vũ Thái Hà cho biết, ánh sáng xanh có 2 tác động chính tới đôi mắt:

- Tác động tại chỗ: Ánh sáng xanh gây tăng sinh gốc tự do, gây ức chế tế bào xơ non, nhiệm vụ của tế bào xơ non là tiết ra collagen, elastin, HA, khi bị ức chế thì sẽ giảm lượng collagen sợi chun và HA, khiến cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Ánh sáng xanh còn làm tăng các phản ứng viêm, chúng ta càng viêm nhiều lại gây ra tình trạng giảm lượng HA, collagen…. vậy nên bạn nào bị mụn trứng cá hay viêm khô da thì da sẽ dễ lão hóa hơn.

- Tác động gián tiếp: Ánh sáng xanh làm cho mắt chúng ta phải điều tiết, các vùng xung quanh mắt bị mệt mỏi và gây ra sự stress cho tế bào, điều này làm cho vùng da xung quanh mắt bị lão hóa, bị mỏng đi. Việc bị mỏng và chảy xệ của da vùng mắt tạo ra các nếp nhăn nhỏ, tạo ra các bóng ánh sáng, nhìn mắt quầng thâm hơi xanh tím.

Ánh sáng xanh còn làm cho giấc ngủ kém, giấc ngủ chập chờn từ 11h tối đến 2h sáng sẽ khiến toàn bộ hệ thống cơ quan quan trọng nhất - chính là gan bị ảnh hưởng, khi não ngủ hoàn toàn thì nhịp tim giảm đi, năng lượng của cơ thể lúc này sẽ tập trung cho gan và sẽ giúp thải toàn bộ độc tố. Nếu giấc ngủ chập chờn sẽ gây tích tụ độc tố, và điều này sẽ gây ra tình trạng mắt thâm quầng.

Để giảm thiểu tác động của Retinol thì khoảng 10 năm trở lại đây, chất chống lão hóa, đặc trị được sản xuất từ peptide (là 1 đoạn tách chiết ra từ protein) có vai trò tốt trong chống lão hóa, giảm sắc tố mà ít gây kích ứng. Vùng mắt là vùng da mỏng, nhạy cảm vậy nên khi chọn kem mắt nên chọn kem mắt, nếu là kem mắt có chứa hàm lượng retinol thì chọn loại nồng độ thấp, dùng kem dưỡng trước và sau để tránh khô da, theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh liều lượng.



Để chống lão hóa cho đôi mắt, việc đơn giản chúng ta có thể làm là cài đặt độ sáng của thiết bị xuống mức tối thiểu (không làm căng mắt bạn). Đồng thời, chuẩn bị cho đôi mắt một sản phẩm chống lại hoặc giảm thiểu tối đa các tác động của ánh sáng xanh.

Cùng với việc sử dụng các sản phẩm kem mắt giúp giảm thiểu tác động của ánh sáng xanh, thì mọi người nên massage mắt hàng ngày. Vùng da mắt, ngoài việc chịu tác động từ yếu tố bên ngoài thì còn chịu tác động của việc điều tiết, khi mắt mỏi, các cơ xung quanh mắt bị ảnh hưởng, vậy nên khi sử dụng kem mắt, bạn cũng nên massage theo chiều kim đồng hồ để tăng cường tuần hoàn và giúp thư giãn vùng cơ mắt.

Bên cạnh đó, không bỏ qua việc uống đủ nước mỗi ngày. Tùy theo điều kiện làm việc trong môi trường điều hòa hay ngoài trời mà bổ sung lượng nước phù hợp, lưu ý tăng cường lượng nước 10 - 20% khi ngồi điều hòa.





