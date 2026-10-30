Trend "đừng khinh thường một bông hoa chưa nở" đang phủ sóng mạng xã hội, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cư dân mạng, thậm chí cả những gương mặt nổi tiếng. Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhanh chóng hút hơn 2 triệu lượt xem khi đăng tải video nhìn lại diện mạo trong quá khứ và đặt cạnh hình ảnh hiện tại.

Sự khác biệt về nhan sắc của nàng hậu khiến nhiều người bất ngờ, từ đường nét gương mặt đến thần thái ngày càng tự tin, rạng rỡ của người đẹp sinh năm 2000. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, Thiên Ân cũng nhận được bình luận nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ để có diện mạo hiện tại. Trước ý kiến này, người đẹp không né tránh mà thẳng thắn phản hồi, khiến màn bắt trend càng được bàn tán.

Hành trình "nở hoa" của Thiên Ân hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải? (Nguồn: TikTok Đoàn Thiên Ân.

Đặt hình ảnh trong quá khứ cạnh diện mạo hiện tại, Đoàn Thiên Ân khiến dân tình phải tấm tắc với màn thăng hạng nhan sắc rõ rệt. Gương mặt của nàng hậu thon gọn, đường nét thanh tú và sắc sảo hơn, kết hợp cùng lối trang điểm, làm tóc chỉn chu giúp visual ngày càng nổi bật. Đặc biệt, hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp của người đẹp trở thành tâm điểm chú ý. Nụ cười rạng rỡ với hàm răng đẹp góp phần giúp tổng thể gương mặt Thiên Ân thêm hài hòa, cuốn hút, khác hẳn vẻ mộc mạc, giản dị trong những hình ảnh cũ.

Trước sự tò mò của cư dân mạng về việc có niềng răng hay làm răng sứ không, nàng hậu cũng thẳng thắn chia sẻ răng của mình hoàn toàn tự nhiên, không niềng, không bọc sứ hay làm dáng veneer.

Đường nét tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ của nàng hậu không mấy thay đổi, chỉ có gương mặt trở nên thon gọn hơn, cộng với kỹ thuật makeup.

Thiên Ân khẳng định hàm răng hoàn toàn nguyên bản.

Khi được hỏi về bí quyết để gương mặt trở nên thon gọn hơn, Đoàn Thiên Ân tiết lộ cô đã tập trung giảm mỡ toàn thân thay vì chỉ tập trung vào 1 vùng nhất định. Người đẹp lựa chọn các bài tập cardio kết hợp HIIT (tập luyện cường độ cao ngắt quãng) để hỗ trợ đốt cháy calo, cải thiện sức bền và tăng cường thể lực. Cardio giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, trong khi HIIT luân phiên các giai đoạn vận động cường độ cao và nghỉ ngắn, phù hợp với những buổi tập cần tối ưu thời gian. Khi tỷ lệ mỡ cơ thể giảm, gương mặt cũng có thể trở nên thanh thoát hơn, tùy cơ địa mỗi người.

Gương mặt của Thiên Ân thon gọn hơn nhờ giảm cân.

Để có được vóc dáng săn chắc như hiện tại, Đoàn Thiên Ân đã trải qua hành trình giảm cân không hề dễ dàng. Trước khi nổi tiếng, người đẹp sinh năm 2000 từng nặng tới 75kg và phải đối mặt với không ít lời chê bai ngoại hình. Quyết tâm thay đổi bản thân, cô nỗ lực giảm cân, đưa mức cân nặng xuống còn khoảng 60kg. Tuy nhiên, việc giảm cân quá nhanh cũng để lại những dấu vết khiến nàng hậu từng tự ti. Thiên Ân từng chia sẻ: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi". Nhờ sự động viên của những người xung quanh, cô quyết định tham gia Miss Grand Vietnam, bước ra khỏi vùng an toàn và mở ra hành trình mới.

Nàng hậu từng có thời điểm nặng đến 75kg và tự ti về ngoại hình.

Đến hiện tại, vóc dáng thon gọn, săn chắc của Thiên Ân là thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ. Đáng chú ý, nàng hậu còn có sự đồng hành của Hoa hậu Kỳ Duyên trong những buổi tập thể hình. Cả hai thường xuyên cùng nhau rèn luyện, tập trung vào các bài tập cardio và HIIT để cải thiện thể lực, hỗ trợ giảm mỡ và giữ dáng. Từ cô gái từng tự ti vì cân nặng, Thiên Ân nay ngày càng tự tin với diện mạo của mình.

Vóc dáng cực nét hiện tại của Thiên Ân.

Ảnh: Instagram.