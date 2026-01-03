Ảnh hiếm của con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt

Sau khi sinh con, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn chưa chia sẻ rõ toàn bộ gương mặt của nhóc tỳ. Mỗi lần đăng tải trên mạng xã hội, cả hai chỉ đăng tải góc chụp giấu mặt hoặc để lộ 1 chút diện mạo.

Tối 1/1, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ khoảnh khắc vỏn vẹn 11 giây về con gái cưng trên Facebook có 2,5 triệu người theo dõi. "Điều tuyệt vời nhất 2025", anh viết. Trong clip, hình ảnh hiếm hoi của nhóc tỳ này cũng lộ diện. Cặp đôi vẫn giữ nguyên tắc quen thuộc chưa công khai rõ diện mạo gái cưng.

Puka từng lên tiếng chia sẻ về lý do giấu kín diện mạo của nhóc tỳ. Khi được một netizen hỏi: "Thèm được thấy em bé iu lên sóng chị yêu ơi, nào mới công khai cháu cho các dì đây ạ?", nữ diễn viên đã trả lời: "Chờ em bé lớn tí nhoa! Chị không có giấu đâu, chỉ là chờ em bé lớn tí nè".

Gin Tuấn Kiệt đăng tải đoạn clip mới của con gái trên Facebook có 2,5 triệu người theo dõi. Nguồn: Gin Tuấn Kiệt

Hậu sinh con, Puka và Gin Tuấn Kiệt hiện vẫn giấu kín thông tin lẫn diện mạo của nhóc tỳ này. Ảnh: FBNV

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã về chung một nhà vào năm 2023. 1 năm sau khi kết hôn, cặp đôi thông báo có thêm thành viên mới. Cả hai chào đón con đầu lòng vào tháng 2/2025 nhưng tới tháng 5 mới công bố tới khán giả.

Gin Tuấn Kiệt từng bày tỏ: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của 'mặt trời nhỏ' trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua một hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm”.

Puka và Gin Tuấn Kiệt đã về chung một nhà vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Cả hai chào đón con đầu lòng vào tháng 2/2025 nhưng tới tháng 5 mới công bố tới khán giả. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới ngọt ngào diễn ra vào cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Khi được hỏi về cuộc sống sau khi về chung nhà, Puka nói: "Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay.

Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".