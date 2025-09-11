Ảnh hậu 39 tuổi đến bóng lưng cũng tỏa hào quang, là Jennie phiên bản trưởng thành

Tân Chỉ Lôi đang trở thành tâm điểm chấn động showbiz khi xuất sắc chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim "The Sun Rises on Us All" tại Liên hoan phim Venice 2025 . Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế vươn tầm quốc tế, đưa tên tuổi cô vượt mặt nhiều minh tinh đình đám Cbiz cùng lứa như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch...

Ngay sau chiến thắng lịch sử, loạt khoảnh khắc Tân Chỉ Lôi rạng rỡ tỏa ánh hào quang “Tân Ảnh hậu quốc tế” nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Netizen không ngớt lời khen ngợi thần thái tự tin, sang trọng cùng khí chất điện ảnh của minh tinh sinh năm 1986. Đáng chú ý, nhiều ý kiến còn nhận thấy sự tương đồng bất ngờ giữa vẻ đẹp cùng khí chất của Tân Chỉ Lôi và Jennie, cho rằng cô chính là phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn của ngôi sao Kpop đình đám.

Tân Chỉ Lôi "tuyệt đối điện ảnh" tại LHP Venice. (Nguồn: hdiemng)

Tân Chỉ Lôi khiến khán giả không thể rời mắt với visual và thần thái đỉnh cao trong mọi góc máy. Cô diện một thiết kế Haute Couture nằm trong BST Fall/Winter của nhà mốt Chanel, với điểm nhấn cut-out khoe trọn phần lưng trần gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, thanh lịch. Thiết kế thắt lưng ánh kim cùng chi tiết túi hộp ở hai bên váy mang lại vẻ cá tính hiện đại, tạo sự khác biệt so với những bộ đầm thảm đỏ thường thấy.

Không đi theo xu hướng trang điểm dày cộp vốn thịnh hành ở Cbiz, layout makeup của Tân Chỉ Lôi được tối giản với lớp nền trong trẻo, son nude và hàng mi cong tự nhiên. Mái tóc được búi gọn gàng càng làm nổi bật khí chất cao sang, phô diễn từ bờ vai nuột nà đến đường nét gương mặt sắc sảo. Từng cử chỉ, nụ cười đến thần thái của Tân Chỉ Lôi đều toát lên phong thái tự tin, khí chất minh tinh ngập tràn.

Tân Chỉ Lôi sáng bừng với khí chất ngút ngàn, đến cả bóng lưng của nữ diễn viên cũng vô cùng hút mắt.

Sở dĩ, nhiều người thấy vẻ đẹp của Tân Chỉ Lôi và Jennie tương đồng vì cả 2 đều sở hữu shape mặt hao hao, cặp má "bánh bao", mắt mèo và đôi môi căng mọng. Khi cùng makeup tông nude, đúng là minh tinh Cbiz trông như một phiên bản trưởng thành, đĩnh đạc hơn Jennie. Có lẽ, cũng chính bởi vì cùng sở hữu vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ mà Tân Chỉ Lôi và Jennie đều là 2 đại sứ rất được Chanel ưu ái.

Trước khi trở thành Ảnh hậu Venice, Chanel đã dành rất nhiều đặc quyền cho Tân Chỉ Lôi trong suốt 9 năm. Người đẹp lần đầu tiếp xúc với thương hiệu vào năm 2017, đến năm 2019 thì trở thành đại sứ hình ảnh thương hiệu. Nhà mốt ước Pháp thường xuyên đẩy bìa cho nữ diễn viên trên các tạp chí lớn, đồng hành trang phục cho cô tại các sự kiện, mới nhất chính là 2 bộ Haute Couture tại LHP Venice 2025. Tân Chỉ Lôi cũng chính là đại diện duy nhất của Trung Quốc được xếp ngồi ở hàng ghế font row tại show Chanel Haute Couture Xuân/Hè 2024.

Tân Chỉ Lôi và Jennie giống nhau từ đường nét gương mặt đến thần thái sang chảnh, cuốn hút.

Bờ vai ngang cùng tấm lưng nuột nà của Tân Chỉ Lôi cũng "một 9 một 10" với đàn em.

Nhiều netizen thấy được sự giống nhau trong visual của 2 mỹ nhân Trung - Hàn.

Trước đó, với vai diễn Gia Phi trong Hậu Cung Như Ý Truyện, độ tương đồng visual của Tân Chỉ Lôi và Jennie cũng đã nhiều lần được đem ra bàn tán.

Tân Chỉ Lôi sang trọng, kiều diễm và đầy khí chất tại các sự kiện, show diễn của Chanel. Tân Ảnh hậu quốc tế được đánh giá là hiện thân sống động cho tinh thần của nhà mốt nước Pháp: thanh lịch, cổ điển, vượt thời gian.

Tân Chỉ Lôi là ngôi sao Cbiz được Chanel "đặt cược" suốt 9 năm qua.