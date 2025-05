Ảnh “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” gầy gò đáng báo động tại Cannes gây sốc

Được mệnh danh "mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan", nữ siêu mẫu Lâm Chí Linh vừa qua có màn xuất hiện gây chú ý tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen cho visual lộng lẫy, mỹ nhân 50 tuổi lại gây sốc vì thân hình gầy đến mức báo động.

Lâm Chí Linh tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025. Ảnh: X

Lâm Chí Linh diện chân váy đen dáng dài ôm sát, kết hợp cùng áo corset cùng màu để khoe lợi thế vóc dáng mảnh khảnh dù đã bước sang ngưỡng tuổi ngũ tuần. Nữ siêu mẫu để tóc xõa tự nhiên và chọn layout makeup tone nâu cam. Cô đặt điểm nhấn vào bộ trang sức lộng lẫy của Queelin. Tạo hình của người đẹp sinh năm 1974 được đánh giá không quá chiếm spotlight nhưng thanh lịch, nghiêm túc.

Thế nhưng, bên cạnh lời khen về khuôn mặt trẻ trung hơn tuổi của Lâm Chí Linh, cô còn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng vì thân hình gầy gò đến mức "trơ xương": cổ nổi gân xanh, xương quai xanh lộ rõ, vùng da dưới cánh tay chảy xệ.

Thân hình gầy đến mức đáng báo động của Lâm Chí Linh. Nguồn: X

Các bức ảnh đã qua chỉnh sửa được công bố sau đó phần nào khắc phục được đặc điểm thân hình quá gầy của nữ siêu mẫu. Nguồn: X

Ở một tạo hình khác, Lâm Chí Linh "đổi mood" từ sang trọng, cổ điển sang ngọt ngào với thiết kế áo nơ bản to màu vàng bắt mắt kết hợp cùng chân váy mullet hồng xếp lớp. Bộ cánh này giúp người đẹp 7x khoe được đôi chân dài và vóc dáng cao ráo. Phần áo phom to cũng giúp cô trông bớt gầy hơn hẳn so với bộ đồ đen đầu tiên.

Lâm Chí Linh với tạo hình trẻ trung trên thảm đỏ Cannes. Nguồn: X

Trong các bức ảnh được studio đăng tải, nữ siêu mẫu trông trẻ trung, xinh đẹp như "búp bê sống". Nguồn: X

Lâm Chí Linh vẫn luôn là "tường thành nhan sắc" của Cbiz. Dù đã bước qua ngưỡng tuổi 50, sắc vóc của cô vẫn được đánh giá trẻ hơn tuổi thật, gần như không mất phong độ sau nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nếu nữ siêu mẫu có thể tăng cân hơn hiện tại thì có lẽ visual của người đẹp sẽ càng ấn tượng.