Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn luôn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Không cần những bộ cánh cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm để gây chú ý, nữ diễn viên vẫn chiếm trọn spotlight tại sự kiện Louis Vuitton Music Night diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là đêm nhạc cổ điển được thương hiệu tổ chức tại công trình biểu tượng mang tên The Louis – con tàu hình chữ nhật đặc trưng của Louis Vuitton nằm trên đường Nam Kinh Tây. Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ piano Vương Vũ Giai cùng Dàn nhạc thính phòng Mahler, mang đến màn trình diễn các tác phẩm âm nhạc cổ điển. Với tư cách đại sứ toàn cầu, Lưu Diệc Phi cũng là một trong những khách mời được chú ý nhất tại sự kiện. Đặc biệt, loạt hình ảnh cam thường được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc càng khiến nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ trở thành chủ đề bàn tán.

Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của Louis Vuitton. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Louis Vuitton Resort 2027, nữ diễn viên lựa chọn công thức phối đồ mang tông đen chủ đạo. Chiếc áo khoác dáng ngắn có phom rộng vừa phải, thiết kế hai hàng khuy cùng những chiếc cúc kim loại ánh vàng nổi bật tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, quyền lực nhưng không quá cứng nhắc. Phần cổ áo lớn được mở nhẹ, để lộ lớp áo trắng bên trong, giúp tổng thể có thêm điểm nhấn tương phản.

Minh tinh Cbiz kết hợp thiết kế này cùng chân váy ngắn đồng điệu, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và mang đến cảm giác trẻ trung hơn cho bộ trang phục. Chi tiết phối chất liệu da bóng ở cổ tay áo và phần chân váy cũng giúp set đồ đen tuyền tránh cảm giác đơn điệu. Đặc biệt, chiếc túi Capucines Mini màu trắng với phần khóa LV ánh kim trở thành điểm sáng thú vị, cân bằng sắc đen mạnh mẽ của trang phục bằng nét nữ tính, tinh tế. Mái tóc đen dài được để buông tự nhiên, đánh phồng kết hợp lối trang điểm tông cam đỏ hoàn thiện diện mạo vừa thanh lịch vừa tươi trẻ.

Lưu Diêc Phi lựa chọn 1 bộ cánh thanh lịch và tối giản.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến màn xuất hiện này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc lại nằm ở diện mạo của nữ diễn viên. Những đoạn video zoom cận cảnh gương mặt Lưu Diệc Phi hay những khoảnh khắc "người qua đường" chụp vội đều nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Ở khoảng cách gần, làn da của cô ở tuổi 39 vẫn giữ được vẻ căng mịn, sáng khỏe, gần như không để lộ dấu hiệu mệt mỏi. Đặc biệt, vùng da quanh mắt, mũi và khóe miệng vẫn khá gọn gàng, không xuất hiện những nếp nhăn rõ rệt. Tuy vẫn có dấu hiệu da chảy xệ nhẹ nhưng tổng thể trạng thái của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn đáng ngưỡng mộ và trẻ trung hơn tuổi rất nhiều.

Cam zoom cận của Lưu Diệc Phi tại sự kiện nhận được nhiều lời khen.

Không ít netizen bày tỏ sự kinh ngạc trước trạng thái của mỹ nhân sinh năm 1987, cho rằng nhìn những bức ảnh cam thường khó có thể tin cô đã bước sang tuổi 39. Những bình luận như gương mặt gần như không có nếp nhăn, làn da mịn màng hay visual trẻ trung như thời đôi mươi xuất hiện dày đặc.

Dù vẫn có ý kiến cho rằng làn da của mỹ nhân hàng đầu xứ tỷ dân đã chảy xệ nhưng phần đông đều dành lời khen cho cô.

Hình ảnh cam thường xứng danh đại mỹ nhân của Lưu Diệc Phi.

Thực tế, vẻ ngoài tươi tắn của Lưu Diệc Phi không phải chủ đề mới. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên thường xuyên nhận được sự quan tâm nhờ diện mạo ít thay đổi. Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc sắc đẹp, chính chủ từng thừa nhận mình không phải người quá am hiểu hay cầu kỳ trong chuyện dưỡng da. Nữ minh tinh cho rằng những bước cơ bản như làm sạch, chống nắng và dưỡng ẩm mới là điều quan trọng, đồng thời nhấn mạnh không nên chăm sóc da quá mức.

Lưu Diệc Phi cũng từng nhấn mạnh vai trò của kem chống nắng để duy trì làn da trắng sáng. Theo nữ diễn viên, phòng ngừa tác động từ ánh nắng luôn quan trọng hơn việc tìm cách khắc phục sau khi da đã bị tổn thương. người đẹp cũng chia sẻ bản thân có thói quen sử dụng mặt nạ khi da cần được chăm sóc thêm. Đặc biệt, dù lịch trình bận rộn đến đâu, cô vẫn không muốn để lớp trang điểm qua đêm. Nữ diễn viên từng tiết lộ nếu quá mệt, cô có thể chợp mắt một lúc rồi thức dậy tẩy trang, thay vì để nguyên lớp makeup đến sáng hôm sau.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân sở hữu mặt mộc đẹp nhất Cbiz.

Bên cạnh những bước chăm sóc bên ngoài, Lưu Diệc Phi cũng nhiều lần nói về tầm quan trọng của sức khỏe và trạng thái tinh thần. "Thần tiên tỷ tỷ" cho biết mình không quá khắt khe với việc ăn uống hay cố gắng tập luyện để kiểm soát cân nặng. Những lúc không có lịch trình, nữ diễn viên thường rủ bạn bè chơi cầu lông, tập yoga hoặc luyện nhảy. Với Lưu Diệc Phi, một cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng thoải mái và chế độ sinh hoạt phù hợp mới là những yếu tố quan trọng giúp duy trì trạng thái tốt.

Một điểm thú vị khác là nữ diễn viên không hề xây dựng hình ảnh bản thân như người luôn sống theo những nguyên tắc làm đẹp nghiêm ngặt. Cô từng thừa nhận mình có thói quen thức khuya và giờ giấc sinh hoạt đôi khi không thực sự cố định. Tuy nhiên, cô vẫn đề cao sự cân bằng giữa tâm trạng, vận động và nghỉ ngơi. Đây cũng là quan điểm được Lưu Diệc Phi nhắc đến khi nói về việc chăm sóc bản thân: thay vì quá ám ảnh với những tiêu chuẩn ngoại hình, điều quan trọng hơn là hiểu cơ thể cần gì và duy trì những thói quen phù hợp.

Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Có lẽ cũng vì vậy mà ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được sức hút rất riêng. Nữ diễn viên không nhất thiết phải xuất hiện với diện mạo trẻ trung một cách gượng ép, cũng chẳng cần chạy theo những xu hướng làm đẹp phức tạp. Danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" có lẽ cũng vì thế mà chưa bao giờ thực sự rời khỏi Lưu Diệc Phi.

Ảnh: Weibo.