Những tranh cãi xoay quanh nghi vấn Angelababy phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí bị đồn "đập mặt đi xây lại", vốn chẳng còn xa lạ với những người theo dõi Cbiz. Trớ trêu ở chỗ, một trong những nguyên nhân khiến chủ đề này liên tục được nhắc lại lại đến từ chính những bức ảnh thời niềng răng của nữ diễn viên.

Angelababy là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh xứ Trung. (Nguồn: Internet)

Khi Angelababy chưa nổi tiếng, những hình ảnh ấy chỉ đơn thuần ghi lại một giai đoạn thay đổi ngoại hình. Thế nhưng, sau khi cô trở thành mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, chúng lại liên tục bị đào lại, đặt cạnh diện mạo hiện tại và trở thành "bằng chứng" trong những cuộc tranh luận về chuyện dao kéo suốt nhiều năm.

Thời điểm còn hoạt động với hình ảnh người mẫu trẻ, Angelababy từng trải qua giai đoạn chỉnh nha. Đây vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng quá trình niềng răng lại có thể khiến diện mạo thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian nhất định. Hàm răng, nụ cười và tổng thể gương mặt chưa thực sự hài hòa, đặc biệt khi đang ở giai đoạn điều chỉnh. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy, nếu nhìn bằng con mắt của người hâm mộ ngày nay, quả thực có thể tạo ra sự khác biệt khá lớn so với hình ảnh Angelababy quen thuộc.



Angelababy thời còn chưa niềng răng. (Nguồn: Internet)

Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, loạt ảnh cũ này liên tục bị cư dân mạng đào lại. Đặt cạnh diện mạo hiện tại, không ít người bắt đầu đặt câu hỏi liệu Angelababy có từng can thiệp thẩm mỹ hay không. Thậm chí, có những cuộc thảo luận còn đi xa hơn khi cho rằng nữ diễn viên đã trải qua hàng loạt thay đổi trên gương mặt.

Tất nhiên, những bức ảnh ở các giai đoạn khác nhau không đủ để chứng minh một người có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Quá trình trưởng thành, chỉnh nha, cách trang điểm, góc chụp và ánh sáng đều có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, với một ngôi sao sở hữu nhan sắc nổi bật và thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán như Angelababy, những hình ảnh trong quá khứ gần như chưa bao giờ hết sức hút.

Ảnh của Angelababy khi còn đang trong quá trình chỉnh nha. (Nguồn: Internet)

Điều thú vị là nếu tạm gác lại những tranh cãi về chuyện dao kéo, nhan sắc thời trẻ của Angelababy thực sự là một chủ đề khiến netizen Trung Quốc nhiều lần phải thổn thức. Cứ dăm bữa nửa tháng, những bức ảnh cũ của cô lại được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận xuýt xoa.

Ở thời điểm ấy, Angelababy gây ấn tượng với những đường nét mang hơi hướng lai Tây khá rõ rệt. Đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt nhỏ cùng những đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ ngọt ngào tạo nên một tổng thể rất riêng. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ hay những tạo hình được đầu tư công phu, nữ diễn viên vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn trước ống kính.

Ảnh thời trẻ của Angelababy, có thể nói là tình đầu quốc dân bên Trung Quốc. (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, vẻ đẹp của Angelababy thời trẻ có sự pha trộn khá thú vị giữa nét quyến rũ và sự trong trẻo. Cô vừa có chút kiêu kỳ, cá tính của một người mẫu, vừa mang cảm giác mong manh, ngọt ngào khiến người đối diện liên tưởng đến hình mẫu tình đầu trong những bộ phim thanh xuân. Đây cũng là lý do nhiều người thường gọi cô là một trong những mỹ nhân sở hữu visual thanh xuân đáng nhớ của Cbiz.

Thậm chí, không ít khán giả còn cho rằng Angelababy thời trẻ có sức hút rất khác so với hình ảnh lộng lẫy, chỉn chu khi đã trở thành ngôi sao hạng A. Nhan sắc khi ấy không quá phụ thuộc vào tạo hình mà nổi bật nhờ những đường nét tự nhiên và thần thái riêng.

Angelababy thời trẻ có sức hút rất khác so với hình ảnh lộng lẫy, chỉn chu khi đã trở thành ngôi sao hạng A. (Nguồn: Internet)

Nhìn lại câu chuyện này mới thấy, đôi khi những bức ảnh tưởng chừng chỉ là kỷ niệm bình thường lại có thể trở thành chủ đề gây tranh cãi nhiều năm sau. Angelababy có lẽ cũng chẳng thể ngờ rằng loạt hình chụp trong thời gian niềng răng lại được công chúng nhớ đến theo một cách đặc biệt đến vậy. Nhưng có một điều khó phủ nhận: dù ở giai đoạn nào, nhan sắc thời trẻ của cô vẫn luôn có sức hút đủ lớn để khiến mạng xã hội phải nhắc tên trở lại.