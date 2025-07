ANA Beauty Academy - Cơ sở đào tạo nghề làm đẹp hàng đầu dành cho các bạn trẻ

ANA đào tạo thành công hơn 10.000 học viên

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác đào tạo và đồng hành cùng học viên, ANA đã vinh dự được trao tặng những giải thưởng danh giá:

- Danh hiệu "Thương Hiệu Uy Tín Chất Lượng Quốc Gia 2023"

ANA Beauty Academy đặt danh hiệu Thương Hiệu Uy Tín Chất Lượng Quốc Gia 2023

- Danh hiệu "The Best Of Vietnam 2023 - Top 10 Trung Tâm Đào Tạo Nghề Thẩm Mỹ Hàng Đầu"

Khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của ANA trong lĩnh vực đào tạo nghề làm đẹp

Tại ANA, học viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn được rèn luyện kỹ năng mềm thiết yếu dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Dưới đây là những lý do khiến ANA trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều bạn trẻ đam mê nghề làm đẹp:

Chương trình đào tạo thực tế, lấy thực hành làm trọng tâm

Tại ANA, chương trình học được thiết kế với 80% thời lượng thực hành và 20% lý thuyết, giúp học viên sớm làm chủ kỹ thuật và làm quen môi trường làm việc thực tế.

Chú trọng vào thực hành cho học viên.

Cơ sở vật chất hiện đại, giảng viên là những chuyên gia hàng đầu

ANA Beauty Academy sở hữu hệ thống phòng học và thiết bị hiện đại, mô phỏng không gian Spa chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm học tập thực tế nhất cho học viên.

Đội ngũ giảng viên là các bác sĩ, chuyên gia giảng dạy dày dạn kinh nghiệm, luôn theo sát từng học viên, giúp nâng cao kỹ thuật và tay nghề cho học viên.

Trang thiết bị máy móc học tập hiện đại.

Cam kết hỗ trợ việc làm cho học viên

Ngay khi đăng ký, học viên tại ANA được ký hợp đồng cam kết việc làm rõ ràng, như một lời đảm bảo chắc chắn cho công việc tương lai của các học viên.

Với mạng lưới đối tác hơn 250+ Spa và Thẩm Mỹ Viện, ANA cam kết giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và đồng hành cùng học viên đến khi có công việc ổn định, thu nhập vững vàng.

Nhờ chính sách cam kết việc làm rõ ràng, gần 98% học viên ANA có việc làm và thu nhập ổn định ngay sau tốt nghiệp, một con số biết nói, khẳng định chất lượng đào tạo và sự tận tâm trong từng bước đồng hành của ANA.

Cam kết việc làm rõ ràng với học viên.

Các chính sách hỗ trợ cho học viên

Hỗ trợ tài chính: ANA tạo điều kiện cho mọi học viên theo đuổi đam mê với chính sách trả góp học phí 0% lãi suất, giúp chia nhỏ học phí, giảm bớt gánh nặng.

Hỗ trợ dụng cụ học tập: 100% dụng cụ, thiết bị phục vụ học tập sẽ được ANA cung cấp toàn bộ, học viên không cần lo thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào trong quá trình học.

Đào tạo lại miễn phí: Sau khi tốt nghiệp, nếu học viên chưa vững tay nghề hoặc chưa tự tin, ANA sẵn sàng đào tạo lại hoàn toàn miễn phí đến khi học viên thành thạo nghề.

ANA luôn tạo điều kiện giúp các bạn tự tin theo đuổi đam mê.

Với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chương trình học chất lượng cùng cam kết hỗ trợ rõ ràng, ANA Beauty Academy không chỉ là nơi truyền nghề, mà còn là nơi chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn bạn trẻ đam mê nghề làm đẹp, tự tin vững bước vào nghề mỗi năm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO ANA BEAUTY ACADEMY

Địa chỉ: Số 5, Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/anabeautyacademy/

Website: https://ana.edu.vn/

Hotline: 0327.991.155