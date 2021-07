Ăn chay trường nhưng Võ Hạ Trâm vẫn khiến chị em phát thèm khi nhìn thấy thứ này

Là người cởi mở, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cũng như những bí quyết hay ho cho chị em ngay từ lúc mang bầu, nên sau khi sinh con xong, Võ Hạ Trâm lập tức trở thành mẹ bỉm sữa được chị em quan tâm. Một trong những vấn đề được bà mẹ trẻ chia sẻ trong thời gian gần đây chính là bí quyết để có nguồn sữa dồi dào cho con.

Sau khi tiết lộ bản thân may mắn vì vừa sinh con ít ngày nhưng "sữa tràn bờ đê" thì mới đây, Võ Hạ Trâm tiếp tục khiến chị em phát thèm khi khoe bình sữa vàng óng dù cô ăn chay trường.

"Tối qua ngồi vắt sữa trong 30 phút thử coi trong ngực mình có bao nhiêu thì thấy được nhiêu đây. Nhưng mình vẫn cho con bú trực tiếp và sau này chỉ hút ít lần để có 1 chút sữa dư cho con phòng khi cần thôi, vì Trâm thích cảm giác được ôm con vào lòng cho bú hơn.

Bình sữa vàng óng được Võ Hạ Trâm hút ra.

Như Trâm chia sẻ là Trâm chỉ ăn uống khoa học các nhóm chất ưu tiên rau và đạm, ít tinh bột và không dầu mỡ. Mỗi ngày uống từ 3-4 lít nước ấm, giữ tinh thần luôn vui vẻ và cảm nhận sự cực nhọc của việc chăm con là niềm hạnh phúc của 1 người làm mẹ để không stress mà ảnh hưởng đến nguồn sữa.

Các bạn hãy luôn tin tưởng 1 điều là mình đủ sữa cho con. Hãy tìm hiểu những kiến thức về sữa mẹ thật tốt trước khi sinh để không bị căng thẳng vì câu chuyện sữa mẹ các bạn nhé" - nữ ca sĩ viết.

Trước những câu hỏi của các mẹ bỉm sữa, Võ Hạ Trâm khuyên chị em cần tích cực cho con bú càng sớm càng tốt và tập cho bé bú đúng khớp ngậm thì sẽ kích thích sữa về nhanh, bé cũng sẽ quen với ti mẹ nhanh. Bà mẹ 9x hiểu được sữa non giúp trẻ tăng sức đề kháng, cho bé hệ miễn dịch khỏe mạnh. Do đó cô khuyên các mẹ nên cố gắng cho con uống những giọt sữa non vàng óng này.

Với bản thân Võ Hạ Trâm, dù đau vết mổ nhưng cô vẫn nằm cho con bú cả ngày lẫn đêm, đến ngày thứ 3 sau sinh là sữa về nhiều. Quan điểm của cô là người mẹ phải chịu khó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.