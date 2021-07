Hồ Ngọc Hà gây hoang mang khi để lộ bụng to, hóa ra nhiều mẹ bỉm showbiz Việt cũng từng bị hiểu nhầm tương tự

Ngay sau khi sinh Leon và Lisa được 1 thời gian ngắn, Hồ Ngọc Hà đã khiến bao người xuýt xoa vì sớm lấy lại được vóc dáng sau sinh. Bí quyết của nữ ca sĩ chính là tập luyện chăm chỉ, xen kẽ yoga và gym, kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, trái cây, protein, uống thuốc bổ... Nhiều lần, bà mẹ 3 con tự tin diện trang phục gợi cảm khoe boby nuột nà đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng mới đây, trong một khoảnh khắc khi đang bế con gái Lisa trong sân nhà, Hồ Ngọc Hà lại để lộ vòng bụng lớn lấp ló sau lớp váy. Nhiều người ví von nhìn bụng của nữ ca sĩ như đang có thêm em bé nữa. Chính vì đã nhiều lần khoe vòng eo thon gọn, săn chắc nên hình ảnh này của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Hồ Ngọc Hà để lộ vòng bụng to khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trước đó, cô nhiều lần khoe đã lấy lại dáng nuột nà sau sinh.

Tuy nhiên, câu trả lời đã lập tức được nhiều chị em bỉm sữa đoán ra. Đó là do dáng đứng lúc bế con của giọng ca sinh năm 1984. Sự thật là khi bế con ở đằng trước thì người Hồ Ngọc Hà sẽ phải ngả về đằng sau một chút để tạo tư thế đỡ bé. Điều này làm vòng bụng của cô nhô ra phía trước nhiều hơn, do đó nhìn bụng to hơn. Với những người đã làm mẹ, thường xuyên bế con thì rất hiểu vấn đề này.

Và thực tế là trước đó cũng có rất nhiều nghệ sĩ gặp tình huống tương tự như Hồ Ngọc Hà nên bị hiểu nhầm là mang thai bé nữa hay thậm chí là "sống ảo". Nhưng sau đó, tất cả đều đã được minh oan.

Lê Phương cũng từng bị hiểu nhầm là "sống ảo" vì khoe đã giảm cân sau sinh thành công nhưng lại lộ ảnh bụng to lúc bế con.

Diệp Lâm Anh lộ vòng 2 lớn khi đứng bế con.

Điều tương tự xảy ra với Maya.