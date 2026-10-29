"Alive with sound" cùng Devialet và HDRadio trên sân chơi đỉnh cao của Audio Hi-end Việt Nam

HDRadio: tên tuổi lớn của làng âm thanh Việt, đồng hànhcùng thương hiệu audio tiên phong đến từ Pháp - Devialet

Qua hơn 10 năm hình thànhvà phát triển, HDRadio đã từng bước khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nghe nhìn chính hãng và tư vấn các giải pháp nghe nhìn toàn diện phù hợp với mọi yêu cầu của người chơi audio. Tham gia sự kiện lần này, HDRadio gây ấn tượng với "đội hình"thiết bị audio cao cấp đến từ thương hiệu nổi tiếngđến từ Pháp - Devialet.

Devialet là thương hiệu âm thanh Paris thành lập năm 2007 đã hết sức quen thuộc với thính giả trong nước lẫn quốc tế. Vang vọng từ nền tảng cực kỳ vững chắc – công nghệ lai hợp analog - kỹ thuật số (ADH®) đột phá cùng hàng loạtcông nghệ độc quyền khác, quy trình kiểm soát chất lượng gắt gao và thiết kế phong cách, trải nghiệm xuất sắc mà nhà chế tác định nghĩa bằng khái niệm "Alivewith Sound" (âm thanh thực sự sống động) đã và đang được yêu thích tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Devialet được phân phối chính hãng bởi Tam Sơn qua cửa hàng chính hãng cùng hệ thống đại lý hợp tác chính thức.

"Đội hình" thiết bị audio đậm tính biểu tượngcủa Devialet tại Vietnam High-End Show 2026

Hệ loa "thính phòngtại gia" Phantom Theatre lần đầu tiên có mặt tại ViệtNam

Rào cản giữa âm thanh trung thực và thiết lập phức tạp của hệ đa loa bị xoá nhoà bởi dàn âm thanh Devialet Phantom Theatre 5. Kết nối đơn giản nhưng mượt mà giữa các loa đầu bảng Phantom Ultimate (bản Custom Installation), hệ loa đem chất âm sống động đặc sắc của thương hiệu Pháp vào nhiều lựa chọn không gian, với tham vọng định chuẩn audio tích hợp chuyên nghiệp.

Kết hợp âm học cấp độ audiophile với hạ tầng kết nối đặc biệt ổn định,hệ loa gồm 5 đơn vị loa Phantom Ultimate Custom Installation(phiên bản Phantom Ultimate đã tuỳ biến) biến mọi không gian trong nhà trở thành rạp chiếu tại gia với độ trễ 0 và âm thanh nổi chuẩn Dolby mà không cần đến loa siêu trầm (subwoofer). Đây cũng là hệ loa active công suất lớn duy nhất kết hợp công nghệ lai hợp analog - kỹ thuậtsố ADH® độc quyền, đáp tuyến hạ âm trầm đến 14 Hz và kết nối mạng native chuyên nghiệp cho rạp chiếu bóng/ nhà hát tại gia xa xỉ hoặc không gian thương mại cao cấp.

Mạnh mẽ nhưng linh hoạt, hệ loa phù hợp với bất kỳ cỡ phòng nào, cho phép người dùng tuỳ chọn cách phối hợp loa Phantom Ultimate Custom Installation các phiên bản công suất 108 dB và 98 dB.

Loa nội thất đầu bảng Devialet Phantom Ultimate 108 dB và 98 dB

Chào sân toàn thế giới năm 2025, loa DevialetPhantom Ultimate kế thừa trực tiếp phiên bản tiền nhiệm Devialet Phantom – một hình mẫu đích thực cho thế giới audio hi-fi – sau10 năm miệt mài cải tiến. "Devialet chưa bao giờ tham vọng đến vậy. Với Devialet Phantom Ultimate, chúng tôi tái khẳng định vị thế tiên phong trong ngành audio" - ôngJacques Demont, Giám đốc điều hành của Devialet, tự hào tuyên bố.

Công suất tối đa gần tương đương áp suất âm thanh tên lửa tạo ra trên bệ phóng. Âm trầm đầy nội lực hỗ trợ bởi cặp tấm chắn có lực đẩy tới 60 kg. Thiết kế vị lai, thuôn dài nhưng gọn gàng. Tất cả những gì từng mê hoặc giới mộ điệu được giữ lại trên "quái thú" của Devialet, với những cập nhật đáng giá từ công nghệ cho đến diện mạo. Trong đó đáng chú ý là công nghệ cốt lõi ADH® thế hệ mới, thiết kế tinh tế hơn cùng kiến trúc phần mềm hoàn toàn mới.

Loa xách tay cross-stereo360º Devialet Mania

Devialet Mania, loa xách tay hi-fi đầu tiên của Devialet, là đại diện năng động của chuyên môn âm học và kỹ thuật đặc sắc thương hiệu Pháp. Nhờ kiến trúc âm thanh nổi chéo (cross-stereo) thích ứng, Devialet Mania mang đến âm cảnh linh động với mọi không gian, khai phóng một cách tiếp cận mới cho âm thanh: tự nhiên hơn, linh hoạt hơn và lôi cuốn hơn bao giờ hết. Công nghệ âm thanh nổi 360º mở rộng tân tiến của Devialet gợi mở và nâng tầm không gian tương tác giữa con người và âm nhạc.

Tai nghe kết tinh 15 năm kinh nghiệm âm học: Devialet Gemini II

Với thiết kế công thái học nhỏ gọn hơn, khả năng kết nối vượt trội cùng tính năng chồng ồn thích ứng (adaptive noise cancellation),Devialet Gemini II – thành tựu của 15 năm nghiên cứu và phát triển – mang đến chất lượng và chiều sâu âm thanh đặc biệt xuất sắc. Hai màu mới Light Pearl (Trắng Ngọc Trai) và Deep Forest (Đại Ngàn) mở rộng sự lựa chọn dành cho người yêu âm nhạc không dễ dãi vớingoại diện.

Vietnam High-End Show 2026 Phòng trưng bày Devialet từHDRadio đặt tại tầng 2 - phòng Hà Nội trong khuôn khổ Vietnam High-End Show 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 11năm 2026 (09:00 - 18:00) tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội. Hội tụ nhiều nhà phân phối cùng hàng trăm thương hiệu âm thanh hi-end và ultra high-end nổi tiếng thế giới, sự kiện tập trung vào trải nghiệm trình diễn thực tế của các hệ thống thiết bị nghe nhạc cao cấp, mâm đĩa than, tai nghe và loa kèn… trong không gian chuyên nghiệp. Với nhiều hoạt động đa dạng, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm một không gian của audio, âm nhạc và văn hóa trọn vẹn.



