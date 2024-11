Ai mà ngờ mỹ nhân "Sex and the City" lại dạy con thế này!

Sarah Jessica Parker (vai Carrie Bradshaw huyền thoại trong series ăn khách "Sex and the City") là mẹ của 3 người con, 1 trai và 2 gái. Cậu con trai tên James Wilkie Broderick (21 tuổi) cùng 2 cô con gái sinh đôi là Marion Loretta Elwell và Tabitha Hodge.

Nhiều người bất ngờ khi biết dù có lịch trình bận rộn nhưng mỹ nhân "Sex and the City" vẫn cân đối giữa thời gian làm việc và chăm sóc con một cách khoa học. Đồng thời Sarah Jessica Parker cũng có những quy tắc nhất định trong chuyện nuôi dạy con, một điều trong số đó khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Không mua cho con quần áo mà để bé sử dụng đồ cũ

Sau khi làm mẹ, Sarah không quá chú trọng vào chuyện diện đồ hiệu, đặt tiêu chí đơn giản, tiện lợi lên trên hết. Ai cũng nghĩ giàu có như thế thì quần áo của các bé phải chất như núi, toàn độ sành điệu, hàng hiệu. Nhưng sự thật lại khác, cô thường xuyên để con trai đầu lòng mặc đồ cũ được cho, thậm chí cô còn không nhớ bản thân đã từng mua gì mới cho con chưa. Điều này khiến quá nhiều người bất ngờ.

Sarah Jessica Parker đặt ra quy tắc liên quan tới chuyện quần áo. Sarah Jessica Parker tin rằng, để các con tự lựa chọn quần áo là điều tốt nhất. Bởi, quần áo chính là cách tuyệt vời giúp trẻ thể hiện được cá tính riêng. Cô muốn các con chấp nhận con người thật của bản thân.

Theo Sarah Jessica Parker, bạn càng ép con mình theo đủ mọi kỳ vọng thì kết quả sẽ càng tệ hơn. Chìa khóa để nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc chỉ đơn giản là chấp nhận con người thật của chúng.

Sarah Jessica Parker thường cho con trai mặc đồ cũ của các anh chị họ

Trên phim "Sex and the City", Sarah Jessica Parker thường xuyên xuất hiện với những trang phục hàng hiệu đắt đỏ, sang trọng và bắt mắt. Thế nhưng, ngoài đời thực nữ diễn viên sinh năm 1965 lại hoàn toàn trái ngược. Theo đó, Sarah Jessica Parker thừa nhận bản thân thích mua hàng "second hand" (hàng đã qua sử dụng).

Quần áo thường được Sarah Jessica Parker mua từ chợ trời, cửa hàng đồ vintage hay các trang thương mại trực tuyến... Thậm chí, điều này cũng được Sarah Jessica Parker áp dụng lên con trai đầu lòng là James Wilkie Broderick.

Cụ thể, sau khi con trai chào đời, người đẹp "Sex and the City" đã có chia sẻ trên tờ People về cách cô nuôi dạy nhóc tì: "Nếu tôi được nuôi dạy như một đứa trẻ có nhiều đặc quyền, tôi sẽ không thể trở thành con người như hiện nay. Tôi đánh giá rất cao công việc. Tôi nghĩ vợ chồng tôi có trách nhiệm phải tạo ra áp lực và cho con trai thấy rằng, thằng bé nợ cộng đồng một điều gì đó và nó không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ sự nghiệp của chúng tôi".

Nữ diễn viên nói thêm: "Thằng bé chỉ mặc đồ cũ bởi vì tôi có rất nhiều cháu. Điều này hoàn toàn là sự thật. Ngoài ra, mẹ tôi cũng giữ lại tất cả quần áo của anh em thôi. Tôi không đùa đâu. Tôi không nghĩ mình đã từng mua cho thằng bé bất kỳ bộ quần áo nào. Không, có lẽ là một chiếc áo khoác mùa đông. Tôi cũng mua cho thằng bé một đôi giày, bởi vì cỡ chân mỗi người đều khác nhau".

Từ những chia sẻ của Sarah Jessica Parker có thể thấy, người đẹp không vì bản thân là diễn viên nổi tiếng, giàu có mà nuông chiều hay đáp ứng mọi yêu cầu từ các con. Thay vào đó, nữ diễn viên "Sex and the City" luôn dạy các con phải "tự thân vận động", không dựa vào bất cứ ai, ngay cả bố mẹ.

Học được điều gì qua cách nuôi dạy con của nữ diễn viên nổi tiếng?

Đây có thể là cách dạy con về sự khiêm tốn. Trong một xã hội nơi mà tiêu dùng thường xuyên và việc theo đuổi những thứ mới nhất, đắt tiền nhất có thể trở thành chuẩn mực, việc học cách hài lòng với những gì mình có là một bài học quan trọng. Bố mẹ muốn con biết rằng giá trị của con không nằm ở những vật chất con sở hữu mà ở nhân cách và bản lĩnh của con.

Bằng cách này, bố mẹ cũng muốn dạy con về sự trân trọng. Đồ cũ từ anh chị không chỉ là vật phẩm mà còn chứa đựng kỷ niệm và giá trị tinh thần. Qua đó, con có thể học được việc trân trọng những gì mình có, không phí phạm và luôn cảm thấy biết ơn.

Một bài học khác mà bố mẹ có thể muốn truyền đạt là về sự tái sử dụng và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng, việc sử dụng lại đồ cũ giúp giảm lượng rác thải và tiêu dùng bền vững. Con sẽ học được rằng mỗi hành động, dù nhỏ, cũng có thể góp phần vào việc bảo vệ Trái đất.

Bố mẹ cũng có thể muốn con hiểu về giá trị của tiền và công sức kiếm tiền. Việc không luôn luôn có được những thứ mới nhất khiến con phải suy nghĩ về giá trị thực sự của đồ vật và công việc mà cha mẹ đã làm để có được chúng. Con sẽ học cách đánh giá cao sự cố gắng và thấu hiểu rằng tiền không dễ dàng kiếm được.

Sarah Jessica Park cùng chồng và các con

Hơn nữa, thông qua việc này, bố mẹ giáo dục con về sự không phụ thuộc vào vật chất. Hạnh phúc không chỉ đến từ việc sở hữu những thứ mới mẻ hay đắt tiền, mà còn đến từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ muốn con tìm thấy niềm vui trong những mối quan hệ, trong việc học hỏi và trải nghiệm, chứ không chỉ trong việc mua sắm.

Việc mặc đồ cũ từ anh chị cũng giúp con học cách chia sẻ và quan tâm đến người khác. Con sẽ học được rằng việc chia sẻ không chỉ là cho đi những thứ vật chất mà còn là việc chia sẻ tình cảm, sự đồng cảm và thấu hiểu. Mỗi món đồ cũ mà con nhận được từ anh chị đều mang theo một phần tình cảm mà anh chị đã gửi gắm, giúp con học cách trân trọng và gìn giữ không chỉ đồ vật mà còn cả mối quan hệ.

Thông qua việc không mua sắm đồ mới và khuyến khích con mặc lại đồ cũ từ anh chị, bố mẹ đang dạy con nhiều giá trị quan trọng trong cuộc sống: sự khiêm tốn, trân trọng, tái sử dụng, nhận thức về môi trường, hiểu biết về giá trị của tiền bạc và công sức, và cuối cùng là hạnh phúc không phụ thuộc vào vật chất. Những bài học này sẽ hình thành nên nhân cách và giúp con trưởng thành theo cách tích cực nhất.