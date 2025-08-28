Ai hại Diệu Nhi?

Diệu Nhi vốn được yêu mến bởi sự duyên dáng, hài hước và tinh thần không ngại thử nghiệm. Thế nhưng mới đây, màn xuất hiện của cô trên thảm đỏ một buổi ra mắt phim lại trở thành chủ đề gây tranh luận. Một đoạn clip "cam thường" đang thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn, ghi lại cảnh nữ diễn viên chậm rãi tiến vào giữa thảm đỏ với dáng đi "bất thường" cùng gương mặt có phần kém sắc, lộ vẻ mệt mỏi hơn thường lệ.

Diện mạo của Diệu Nhi trên thảm đỏ sự kiện phim ảnh gần đây. (Nguồn @vietdailylife)

Nếu phải chọn từ khóa cho lần xuất hiện này của Diệu Nhi, có lẽ chính xác nhất sẽ là: "không ăn nhập". Cư dân mạng thậm chí còn đùa rằng: "Diệu Nhi và stylist chắc đang giận nhau". Khi đó, Diệu Nhi diện chiếc váy 2 dây đen dáng suông, phối cùng áo sweater hoạ tiết caro sắc màu bên trong. Đây không còn là một cách mix&match mới mẻ ở thời điểm hiện tại, chưa kể chiếc áo len được chọn lại vô tình tạo cảm giác rất "ngốt", màu sắc và hoạ tiết kém trẻ trung cũng làm giảm tính thẩm mỹ trong tổng thể.

Trên cơ thể Diệu Nhi, bộ váy có phần "đuối" vì form dáng thẳng, không ôm sát, dễ khiến người nhìn liên tưởng đến dáng vóc bầu bí. Cộng hưởng với bước đi thiếu tự tin hôm ấy, netizen càng có thêm lý do để đặt nghi vấn nữ diễn viên tiếp tục có tin vui.

Từ dáng đi đến tạo hình của nữ diễn viên đều khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi.

Netizen thẳng thắn thừa nhận phong độ nhan sắc đi xuống của Diệu Nhi trong lần xuất hiện ngày hôm ấy, thậm chí nghi ngờ đây là hình ảnh trong giai đoạn làm "mẹ bỉm" tiếp theo của nữ diễn viên.

Tuy tâm điểm của màn chê trách thuộc về phần tạo hình nhưng bất ngờ rằng đây không phải 1 outfit tuỳ hứng của Diệu Nhi và ekip mà là trang phục được chuẩn bị cho 1 bộ ảnh thời trang ngoại cảnh diễn ra cùng ngày. Sản phẩm này hiện cũng đã được Diệu Nhi đăng tải trên trang cá nhân. Khi bộ ảnh chính thức được lên sóng, có thể thấy hiệu ứng lại khác hẳn. Trong khung cảnh ánh sáng được kiểm soát, cùng với biểu cảm và góc chụp sắc sảo, set đồ vốn bị chê trên thảm đỏ cũng có phần khá hơn.

Bộ ảnh thời trang mới với outfit bị chê vừa được Diệu Nhi giới thiệu trên Instagram.

Nói đi cũng phải nói lại, trong bài đăng của nữ diễn viên, cô cũng hé lộ đôi chút về hậu trường, có thể thấy thời tiết khi ấy và sức khoẻ của Diệu Nhi đều không đảm bảo, cô liên tục cúi đầu, phải nhờ hỗ trợ của người bên cạnh để di chuyển. Nhìn lại clip thảm đỏ, có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong gương mặt và dáng đi cùa nữ diễn viên. Dù đã cố gắng giữ sự tự tin, nhưng vẻ ngoài thiếu sức sống ấy đã vô tình "dìm" cả outfit lẫn thần thái. Nếu đặt trong bối cảnh ấy, màn xuất hiện của Diệu Nhi trên thảm đỏ cũng phần nào dễ cảm thông hơn.

Trong clip hậu trường, nữ diễn viên lộ tình trạng bất ổn, có thể là lý do ảnh hưởng đến phong độ nhan sắc.

Sau những đồn đoán đã sinh con thứ hai vào cuối năm ngoái, Diệu Nhi đang dần lấy lại phong độ trong phong cách. Tạm rời xa những chiếc váy bồng xòe vốn khiến dân tình liên tưởng đến style "giấu dáng", cô trở lại với hình ảnh năng động, cá tính. Mái tóc bob uốn xoăn nhẹ kết hợp cùng outfit đậm chất hip-hop, street style của Diệu Nhi mang lại cảm giác phóng khoáng, hiện đại. Với hình ảnh này, Diệu Nhi không khỏi khiến người ta liên tưởng đến nữ diễn viên Hàn Quốc Nana.