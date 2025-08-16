Ai cũng phải công nhận với Quỳnh Anh Shyn một điều

Quỳnh Anh Shyn đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả hơn cả sau khi tham gia Em Xinh Say Hi. Không chỉ ghi điểm bởi tính cách duyên dáng cùng khả năng trình diễn ngày càng tiến bộ, nàng fashionista đình đám còn đang khiến MXH mê tít với thế mạnh mặc đẹp của mình. Mới đây, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục gây sốt khi đăng tải đoạn video vi vu Mông Cổ, khoe những outfit vừa ấn tượng vừa hợp vibe. Từ cách layering khéo léo đến kiểu phối màu bắt mắt, mỗi khung hình của nàng fashionista đều như một trang tạp chí thời trang sống động, khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.

Đoạn video hút gần 1 triệu lượt view chỉ sau vài giờ đăng tải của Quỳnh Anh Shyn. (TikTok: quynhanhshyn_)

Với khí hậu lạnh vừa phải cùng khung cảnh thảo nguyên thơ mộng, điểm chung cho loạt outfit lần này của Quỳnh Anh Shyn là những mẫu áo, quần gắn lông đầy phá cách, được lấy cảm hứng từ phong cách du mục và cao bồi. Nàng fashionista kết hợp khéo léo các chất liệu đặc trưng như len, da, lông thú cùng bảng màu nâu – be – xanh cỏ, hòa quyện hoàn hảo với cảnh sắc bao la của Mông Cổ.

Từng outfit đều toát lên tinh thần tự do và mạnh mẽ: khi thì chân váy dài phối boots hầm hố, lúc lại diện quần lông oversized cùng crop-top cấu trúc lạ mắt, hay khoác áo lông mềm mại giữa khung trời xanh ngắt. Mái tóc tết cornrow cá tính càng làm nổi bật nét đẹp khỏe khoắn, hiện đại nhưng vẫn mang chút hoang dã của Quỳnh Anh Shyn. Loạt outfit đẹp mắt không chỉ khoe gu thời trang hay ho mà còn khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Quỳnh Anh Shyn phiêu du, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Outfit gồm áo phối lông gam màu xám bạc và quần suông rộng cực ấn tượng của Quỳnh Anh Shyn. Cô lựa chọn thắt lưng da pha lông để giữ trọn tinh thần du mục trong tổng thể hiện đại.

Quỳnh Anh Shyn cực cool khi diện crop-top nâu cầu vai dựng, quần phủ lông dài loang màu và thắt lưng hạt gỗ. Thiết kế tạo sự tương phản giữa phần trên tối giản và phần dưới ấn tượng, đồng thời khoe được vòng eo săn chắc, thon gọn.

Outfit đậm chất Mông Cổ với áo len xuyên thấu màu be, chân váy patchwork, áo khoác lông oversized màu đen và mũ lông giúp Quỳnh Anh Shyn nổi bật giữa thảo nguyên. Điểm nhấn nằm ở thắt lưng bản to và vòng cổ đá dạng statement mà cô nàng chọn mix cùng.

Loạt outfit siêu hay ho và có gu của Quỳnh Anh Shyn trong chuyến đi Mông Cổ. Sự tinh tế trong việc mix&match cũng giúp giao diện cô nàng thêm phần ấn tượng.

Vô vàn lời khen có cánh được cộng đồng mạng dành tặng cho gu thời trang "chất lừ" của Quỳnh Anh Shyn.