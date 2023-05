Ai cũng ái ngại nhìn cảnh "1 nách 4 con", mẹ 9x tiết lộ "một chữ vàng" giúp cuộc sống luôn hạnh phúc

Chị Phương Thảo (31 tuổi, sinh sống TP Vũng Tàu) là mẹ của 4 em bé Thiên An - Nguyên An - Hải An - Lâm An. Các bé sàn tuổi nhau lần lượt sinh năm 2016 - 2019 - 2021 - 2023. Khi phát hiện mang thai bé thứ 4, mọi người đều khuyên gia đình chị nên suy nghĩ kĩ càng, tuy nhiên chị Thảo và chồng quyết định chào đón con vì em bé nào đến với thế giới này cũng đáng được trân trọng và yêu thương.

Ngôi nhà lúc nào cũng như một nhà trẻ tí hon

Một buổi sáng như mọi ngày, trong căn phòng nhỏ của gia đình 4 con đang bận í ới tiếng gọi nhau dậy đi học rồi tiếng vòi nước chảy khi đánh răng rửa mặt, tiếng mở tủ quần áo kẽo kẹt để thay đồ đồng phục, tiếng tin nhắn điện thoại báo tiền học phí của 3 bạn lớn Thiên An - Nguyên An - Hải An và đôi mắt mở to tròn ngơ ngác của bạn út Lâm An khi nhìn khung cảnh lộn xộn này.

10 người nhìn cảnh gia đình chị Thảo lúc này thì có đến 9 người ái ngại.

Chị Thảo thừa nhận việc chăm sóc và nuôi dạy để một em bé phát triển khỏe mạnh cần rất nhiều sự quan tâm của bố mẹ và đặc biệt mẹ là người sẽ vất vả nhất trong sự nghiệp "trồng người". Một em bé sẽ có các giai đoạn khủng hoảng, ăn dặm, đi học, ốm đau... và rất nhiều điều khác dễ khiến mẹ stress. Khoảng thời gian đó, bà mẹ 9x dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, định hướng và trang bị cho mình những kiến thức nuôi dạy con.

Không chỉ bản thân, chị Thảo chia sẻ với chồng để anh cùng tham gia vào việc chăm sóc các bé dưa trên những phương pháp khoa học, giáo dục con. Khi các quan điểm nuôi con đều thống nhất và luôn luôn có người bên cạnh để hỗ trợ, ủng hộ thì việc nuôi dạy con không còn quá khó khăn.

"Hiện tại, mình hay đùa nhà mình là một nhà trẻ tư nhân vì các con cũng sàn sàn tuổi nhau 2016-2019-2021-2023, các con chơi cùng nhau, học cùng nhau, chị lớn thì biết yêu thương chăm sóc em khi mẹ bận việc, có những tình huống em bé mè nheo thì mẹ không phải xử lý nữa mà chị cả sẽ thay mẹ hướng dẫn cho em. Vậy nên mình thấy, quan trọng nhất khi nhà có đông em bé là tinh thần của MẸ, mẹ luôn tìm thấy niềm vui từ hoạt động mỗi ngày cùng con và phân chia thời gian ưu tiên hợp lý trong ngày cho từng bạn nhỏ để các con đều cảm nhận được tình yêu của bố mẹ.

Mình đã chọn nghỉ việc ở nhà để toàn tâm tự mình chăm sóc con cái, một quyết định cũng khá khó khăn trong giai đoạn kinh tế hiện tại. Nhưng mình tin mình có thể xây con đường khác tốt hơn và phù hợp hơn với mẹ con mình", chị Thảo trải lòng.

Muốn yêu con "vô điều kiện", bố mẹ cần "có điều kiện"?

Chị Thảo cho biết cả hai vợ chồng cùng quan điểm chú trọng vào giai đoạn 7 năm đầu đời của con, giai đoạn con cần được phát triển về mặt tinh thần và hình thành nhân cách. Con trẻ cần được kết nối với bố mẹ nhiều nhất, sống trong sự yêu thương của bố mẹ để phát triển khỏe mạnh, tự tin.

Thực chất, nhu cầu cho một đứa trẻ là vô hạn, những thứ như quần áo đẹp, đồ chơi nhiều, học trường tư… theo chị Thảo nghĩ đó là những tiêu chí nhu cầu mà bố mẹ đặt ra, bố mẹ muốn con mình được như thế chứ chưa hẳn đó là nhu cầu của con. Nhưng nếu được hỏi, thì mọi đứa trẻ đều có một nhu cầu duy nhất: "được yêu thương" không phải là bằng vật chất, lời nói mà bằng chính khoảng thời gian con được gắn kết với bố mẹ.

"Mình tin đầu tư vào thời thơ ấu là một trong những cách hiệu quả nhất và tiết kiệm được nhiều chi phí để giúp tăng khả năng phát huy hết tiềm năng của trẻ. Tất nhiên càng lớn thì các chi phí cho con sẽ nhiều hơn, nhưng về vấn đề học thay vì tính đến chi phí học thêm thì nhà mình sẽ tập trung giáo dục con từ bé, xây dựng thói quen yêu sách cho con, rồi tập cho con kĩ năng tự học.

Mình ưu tiên cho con các kĩ năng mềm và giao tiếp xã hội. Những điều này giúp con có một đời sống tinh thần tốt, ý chí tự lập, dạy con cách sống tích cực trong mọi hoàn cảnh thì mình tin con cái không bao giờ cảm thấy khổ cực", chị Thảo nói.

Ở nhà chăm con có "tụt hậu"?

Theo chị Thảo, có lẽ đây là quan điểm của thời trước, còn hiện nay thời đại 4.0 thì việc ở nhà chăm con không làm người mẹ bị tụt hậu với mọi người hay đánh mất sự nghiệp của bản thân mình. Bà mẹ 4 con từng làm công việc ngân hàng 7 năm mà mới quyết định lùi về chăm sóc gia đình sau khi sinh em bé thứ 4.

"Mình không bao giờ nghĩ đây là sự hy sinh và cũng không lo lắng vì mình sẽ tụt hậu với mọi người. Bởi bản chất đây là sự lựa chọn hướng đi mới của riêng mình. Ở nhà chăm con không có nghĩa là mình ngừng học hỏi, ngừng phát triển. Mình nghĩ rằng khi trở thành mẹ thì mình càng cần học tập và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, nhất là làm mẹ của thế hệ Gen Alpha thì càng phải chủ động hơn với thời đại mới, tụt hậu hay không là do mình lựa chọn chứ không phải do công việc quyết định.

Có nhiều người vẫn đi làm nhưng họ ngừng việc học thì họ vẫn tụt hậu với mọi người. Còn sự nghiệp thì mình lựa chọn một mảng kinh doanh mới đó là về giáo dục. Mình áp dụng những điều trải nghiệm cùng các con để giúp các mẹ có được sự lựa chọn phù hợp cho những cuốn sách Ehon đầu tiên đọc cho bé, hay lựa chọn một phần mềm học ngoại ngữ phù hợp với độ tuổi từng bé.

Và tương lai, mình còn có nhiều dự định khác liên quan đến giáo dục cho con mà muốn chia sẻ với cộng đồng khi đã hoàn thành tốt vai trò làm mẹ của mình. Vì vậy về sự nghiệp các mẹ hoàn toàn có thể tìm ra cho mình một hướng đi mới phù hợp với mình và các con hơn", chị Thảo tiết lộ.

Một chữ vàng giúp mẹ luôn hạnh phúc: TÂM

Nhìn vào chị Thảo ai cũng khen "đúng là mẹ siêu nhân", con cái nheo nhóc liền tù tì vậy mà vẫn thấy cứ vui cười thoải mái. Bản thân bà mẹ 9x cũng cảm thấy may mắn vì có được cái tính cách "vô ưu vô lo". Bởi chị nghĩ rằng hoàn cảnh nào đến với mình điều đầu tiên mình nghĩ là "đến thời điểm cần xảy ra thì nó tất nhiên sẽ xảy ra" rồi vui vẻ đón nhận và tiếp tục tìm cách giải quyết.

"Mình lúc nào cũng nhìn thấy sự may mắn trong mọi vận không may đến với mình. Thế nên cuộc đời mình nhờ thế mà trải qua mọi việc khá nhẹ nhàng, ít nhất là về mặt Tâm Trí ( mình không tự dày vò bản thân trong các hoàn cảnh khó khăn). Các mẹ biết mà, làm mẹ bỉm sữa chẳng ai là nhàn cả, ai cũng trải qua một ngày với đủ cung bậc cảm xúc, nhưng mình chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc để lưu giữ chúng.

Ai cũng biết - Tất cả sướng khổ tại TÂM mình thôi, mình thấy sướng thì mình sướng, mình nhìn thấy khổ thì mình khổ hoài. Đây cũng là chữ vàng mà mình tâm niệm.

Hồi mới có một bé đầu, thì mình cũng tự mình tạo ra đủ áp lực về việc chăm con, việc con ăn con ngủ, rồi áp lực từ xung quanh mình cũng không biết cách chọn lọc xử lý. Từ khi các bé sau chào đời, có lẽ mình đã có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc mình đã có thể lì hơn con trong việc ăn, ngủ, cân nặng, học hành. Mình không áp lực về nó nữa, bỗng dưng việc nuôi con trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều", chị Thảo trải lòng.

"Các mẹ hãy tin vào những điều mà con tim mình mách bảo khi nghĩ đến con. Dù lựa chọn là gì thì chỉ cần mẹ và con luôn cảm thấy hạnh phúc thì bạn đã lựa chọn đúng. Làm mẹ toàn thời gian là một công việc rất đáng trân trọng và các mẹ hãy tự hào vì điều đó. Tập trung chăm sóc và nuôi dạy con, sự hoàn thiện về nhân cách của con trẻ chính là thành quả lớn lao mà bạn đã mang đến cho xã hội này. Đó là điều mà mình luôn tin như thế, vì vậy đừng bận tâm hay để ý khi nghe những lời dèm pha của người ngoài. Mình chỉ cần vững tin và đi theo con đường mình lựa chọn thôi. Chúng ta không hy sinh sự nghiệp bản thân vì con, mà chúng ta chọn ở bên con để cùng phát triển.

Chúc các mẹ luôn an nhiên mỗi ngày bên các thiên thần nhỏ của mình, đừng đặt ra những thước đo cho bản thân và con cái, mỗi đứa trẻ là một sự phát triển riêng biệt. Các mẹ cứ đồng hành cùng con mỗi ngày, trao cho chính mình và con niềm vui hạnh phúc rồi hạt mầm ấy sẽ lớn lên khoẻ mạnh theo cách riêng của chúng", chị Thảo gửi gắm đến những người mẹ khác.