Actidem Derma mỹ phẩm Việt “gây bão” cộng đồng làm đẹp như thế nào?

Điều gì khiến một brand Việt lại "viral" mạnh mẽ đến vậy giữa thị trường vốn đã ngập tràn sản phẩm ngoại nhập?

"Skincare quốc dân" được KOL săn đón

Hình ảnh các KOL/KOC uy tín trong giới làm đẹp như Vũ Thái Bình, Mai Trinh Hồ, Nhật Hạ, Kiều Lan, Cô Học Chăm Da,… chia sẻ trải nghiệm tích cực về sản phẩm của Actidem đã góp phần lan tỏa uy tín thương hiệu. Không chỉ dừng lại ở mức review, nhiều KOL còn đưa sản phẩm của Actidem vào routine chăm sóc da cá nhân hàng ngày, như một lựa chọn lâu dài.

Từ các Beauty Blogger lâu năm đến những gương mặt trẻ trung gen Z, đều đồng loạt khen ngợi độ an toàn, hiệu quả và giá hợp lý của sản phẩm Actidem đối với làn da mụn. Không ít người còn gọi vui đây là "skincare quốc dân", vì giá thành phải chăng, nhiều sản phẩm phù hợp cho từng loại da, đặc biệt là thương hiệu nghiên cứu cho làn da mụn của người Việt.

Thành phần an toàn, kiểm nghiệm minh bạch

Một trong những yếu tố khiến sản phẩm của Actidem được yêu thích chính là bảng thành phần minh bạch, sản phẩm được kiểm nghiệm chuẩn châu Âu và được nghiên cứu sản xuất từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng

Không chỉ xuất hiện trong các video đánh giá của các beauty blogger , Actidem còn ghi dấu trong lòng khách hàng với hàng loạt đánh giá 5 sao, chia sẻ trải nghiệm cá nhân đối với sản phẩm.

Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ và hành trình phía trước

Trong những năm vừa qua, Actidem đã đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ: mở rộng hệ thống phân phối tại các nhà thuốc lớn, ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho làn da mụn, da nhạy cảm, và nhận được chứng nhận Derma Test từ Đức. Những thành tựu này không chỉ minh chứng cho chất lượng, mà còn cho thấy nỗ lực không ngừng của thương hiệu Việt trong hành trình xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Trong vài năm trở lại đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các dòng mỹ phẩm an toàn lành tính, có cơ sở khoa học, thay vì chỉ chạy theo những sản phẩm mang tính bắt trend nhanh. Giữa thị trường đầy cạnh tranh ấy, thương hiệu Actidem đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên gia, cộng đồng làm đẹp và đặc biệt là nhiều Beauty Blogger, KOL/KOC uy tín.

Nhân tháng 9 rực rỡ cờ hoa chung vui cùng Đất nước, Actidem gửi tới bạn chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng hàng loạt quà tặng bất ngờ. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để rinh về những sản phẩm chính hãng với mức giá phải chăng. Nhấn ngay vào link bên dưới để đặt mua và trải nghiệm những sản phẩm được các beauty blogger yêu thích nhé!

Link mua hàng: https://shopee.vn/actidem_official

Đơn vị phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm Inolab Derma Việt Nam

Địa chỉ: 202 Đường số III, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh