9 thiên thần nội y Victoria's Secret mặc đồ từ rác

Theo People, bộ ảnh Earth Angels đăng trên tạp chí More or Less đang gây chú ý trên mạng. Nhiếp ảnh gia Oliver Hadlee Pearch và stylist Charlotte Collet muốn hoài niệm thời hoàng kim của các thiên thần nội y, đưa dàn người mẫu nóng bỏng xuất hiện trở lại.

Các người đẹp có mặt trong bộ ảnh bao gồm những thiên thần nội y đình đám của hãng Victoria's Secret là Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, Sara Sampaio, Martha Hunt, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Lais Ribeiro và Leomie Anderson.

Đáng chú ý, loạt trang phục được tạo ra từ rác thải, vật phẩm đã qua sử dụng như gấu bông, đồ nhựa... tìm thấy trong thùng rác trên phố hoặc mua từ trang bán hàng giá rẻ.

Các thiên thần nội y diện trang phục rẻ tiền xuất hiện trên tạp chí. Ảnh: People.

Được tạo ra bởi những vật phẩm đơn giản, nhưng với thân hình nóng bỏng và khả năng tạo dáng đặc trưng của thiên thần nội y, các người đẹp thu hút công chúng. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng gọi đây là sự trở lại của các thiên thần.

Trong cuộc phỏng vấn của New York Post, Jaime Perlman - người sáng lập More or Less - nói rằng bộ ảnh mang đến góc nhìn về vấn đề biến đổi khí hậu và thói quen tiêu dùng.

"Tôi nghĩ sự phá cách trong thời trang là yếu tố hài hước. Chúng tôi luôn cố gắng mang điều này vào chủ đề nghiêm túc. Nhiều người còn chần chừ khi làm về chủ đề sinh thái vì nó khá nặng nề", Perlman nói.

Về lý do chọn người mẫu Victoria's Secret thể hiện bộ sưu tập, đại diện More or Les nói cô muốn đưa các thiên thần nội y trở lại nhưng theo cách "tái sử dụng". "Họ có lượng người theo dõi lớn. Nhiều người trong số đó quan tâm đến tính bền vững. Thời trang phải phát triển ở ngoài sàn diễn", cô nói thêm.

Victoria's Secret là thương hiệu nội y nổi tiếng toàn cầu, chuyên chiêu mộ những người mẫu có vóc dáng nóng bỏng để đẩy mạnh thương hiệu. Sau hai thập kỷ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang, đế chế nội y bắt đầu xuống cấp vì scandal lạm dụng tình dục bủa vây.

Năm 2021, hãng nội y quyết định không thuê các các người mẫu nóng bỏng làm gương mặt đại diện và bỏ hẳn Victoria's Secret Fashion Show. Theo Martin Waters, giám đốc điều hành thương hiệu, đây là quyết định mang tính bước ngoặt. Trước đây, thương hiệu chỉ sản xuất dựa vào tâm lý đàn ông. Giờ đây, hãng thời trang quyết định tôn trọng mọi vẻ đẹp hình thể của phụ nữ.