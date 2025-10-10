9 món skincare mua 1 tặng 1 giá hời 10/10 - cơ hội "nâng cấp" làn da mà không lo ví mỏng

Ngày hội mua sắm 10/10 luôn là dịp được các tín đồ làm đẹp mong chờ nhất trong năm. Không chỉ vì loạt ưu đãi "sập sàn", mà còn bởi hàng loạt deal skincare cực hời, đặc biệt là với các dòng serum cao cấp. Nếu bạn đang tìm cơ hội để tậu một lọ serum chất lượng - vừa dưỡng da vừa được tặng kèm hàng loạt quà "xịn xò", thì đừng bỏ qua danh sách 9 serum mua 1 tặng 1 hot nhất mùa sale 10/10 dưới đây!

Serum trà xanh của Innisfree luôn nằm trong top bán chạy nhờ khả năng cấp ẩm sâu, làm dịu da và phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Dịp 10/10 này, khi mua 1 serum, bạn sẽ được tặng kem dưỡng cùng dòng - giúp tăng hiệu quả cấp ẩm gấp đôi. Đây là combo lý tưởng cho những làn da thiếu nước, xỉn màu hoặc hay căng khô do điều hòa.

Nơi mua: Innisfree

Belif mang đến chương trình "siêu lời" với serum Vitamin C 8% - dòng sản phẩm nổi tiếng với khả năng làm sáng và đều màu da. Đi kèm là mặt nạ ngủ giúp tái tạo da qua đêm và toner full size giúp cân bằng độ ẩm, mang lại làn da rạng rỡ chỉ sau vài ngày sử dụng.

Nơi mua: Belif

Mặc dù là kem dưỡng, nhưng Yves Rocher Calendula Regenerating Day & Night Cream thường được khuyến mãi cùng serum dưỡng sáng da cùng hãng. Bộ đôi này giúp phục hồi, tái tạo da nhạy cảm nhờ chiết xuất cúc kim tiền (Calendula). Đặc biệt, trong dịp 10/10, Yves Rocher tặng thêm sữa tẩy trang full size, biến combo này thành lựa chọn chăm da hoàn chỉnh cho cả ngày và đêm.

Nơi mua: Yves Rocher

Là "nước thần" đầu tiên của Shiseido, Eudermine được ví như "bước đệm vàng" giúp da hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Khi mua 1 chai essence full size, bạn sẽ được tặng thêm chai mini 30ml và kem chống nắng 5ml, quá lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc muốn thử trọn bộ skincare nhà Shiseido.

Nơi mua: Shiseido

Không thể thiếu trong mọi mùa sale chính là Estee Lauder Advanced Night Repair - "huyền thoại" serum phục hồi. Mua 1 serum full size, bạn sẽ nhận ngay set dưỡng gồm essence 30ml, kem dưỡng 15ml và kem mắt 3ml - tổng trị giá hơn 2.370.000 đồng. Đây là deal "vàng" cho những ai đang muốn đầu tư nghiêm túc vào chu trình tái tạo da ban đêm.

Nơi mua: Estee Lauder

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm chống lão hóa chuyên sâu, thì Retinol 1% của Paula's Choice là lựa chọn hàng đầu. Dịp 10/10, hãng tặng thêm kem dưỡng ẩm full size để giảm kích ứng khi dùng retinol, cùng bông tẩy trang cao cấp. Một combo hoàn hảo cho người mới bắt đầu làm quen với hoạt chất mạnh.

Lancome Renergie là dòng serum đa tác dụng giúp nâng cơ, làm săn da và giảm nếp nhăn. Chỉ cần vài giọt mỗi ngày, da đã trở nên căng mịn và tươi trẻ. Trong đợt sale này, bạn còn được tặng 2 hũ kem dưỡng mini 15ml, tiện lợi khi đi du lịch hoặc dùng thử trọn bộ Renergie.

Nơi mua: Lancome

Dòng serum làm sáng da đình đám của Clinique luôn được đánh giá cao nhờ khả năng giảm thâm, đều màu, và làm mịn kết cấu da. Mua 1 chai full size, bạn sẽ được tặng 3 chai serum mini 10ml, giúp bạn dễ dàng mang theo và duy trì chu trình dưỡng da đều đặn ở mọi nơi.

Nơi mua: Clinique

Laneige chưa bao giờ khiến các tín đồ làm đẹp thất vọng. Với sản phẩm Radian-C Advanced Effector - dòng essence tăng sáng và cấp ẩm, bạn sẽ được tặng kèm mặt nạ ngủ 25ml, 3 hũ kem dưỡng 10ml và 2 tuýp kem chống nắng 10ml. Một set "siêu khủng" vừa dưỡng sáng, vừa bảo vệ da trọn vẹn.

Nơi mua: Laneige

Mỗi năm chỉ có vài dịp săn sale "hời" như 10/10, và các tín đồ skincare chắc chắn không nên bỏ qua cơ hội này. Dù bạn là người yêu thích dưỡng sáng, phục hồi da hay chống lão hóa, thì danh sách trên đều có lựa chọn phù hợp. Hãy nhanh tay thêm vào giỏ hàng, vì những combo "mua 1 tặng 1" này thường cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán. Đây chính là thời điểm vàng để nâng cấp routine chăm da mà vẫn tiết kiệm túi tiền!