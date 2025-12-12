9 giây lộ mặt mộc khiến gái xinh 2K5 được so với cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee

Kể từ khi ra mắt với MEOVV, Anna đã nhận được nhiều sự chú ý với visual được ví đẹp như nữ thần. Mỹ nhân người Nhật gây bão nhờ gương mặt thanh thoát, nét đẹp trong trẻo cùng thần thái dịu dàng đến mức nhiều người ví von cô như “bản sao thế hệ mới” của Song Hye Kyo. Đường nét mềm mại, đôi mắt to như "mèo con" và tổng thể hài hòa giúp nữ idol nổi bật giữa dàn tân binh Kpop vốn đã rất khốc liệt về visual. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 2005 tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc với khoảnh khắc cởi mũ khoe trọn gương mặt mộc, củng cố danh hiệu top visual Gen 5 dành cho Anna.

Khoảnh khắc khoe mặt mộc tại sân bay gây bão mạng của Anna. (Nguồn: Cylll)

Xuất hiện tại sân bay với chiếc mũ che nửa gương mặt, Anna vẫn khiến cả khung hình sáng bừng chỉ nhờ visual mặt mộc cực phẩm. Khi cô nàng bất ngờ nhấc mũ lên, những đường nét thanh tú ngay lập tức trở thành tâm điểm: làn da mịn mướt, trắng sáng, sống mũi thanh mảnh nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên cùng đôi môi hồng căng mọng.

Dù xuất hiện với gương mặt mộc, nữ idol vẫn toát lên khí chất nhẹ nhàng, cho thấy sự hài hòa hoàn hảo của gương mặt. Miếng dán mụn nhỏ lấp ló chỗ xương hàm cũng không hề làm giảm độ sáng của visual, trái lại còn khiến mỹ nhân MEOVV trông gần gũi và đúng tuổi hơn. Kiểu tóc búi thấp cùng mẫu áo len trễ vai tôn trọn vùng cổ và vai thanh mảnh của "bản sao Song Hye Kyo".

Mặt mộc xinh đẹp, sáng bừng của Anna "đốn tim" người hâm mộ.

Cộng đồng mạng khen ngợi hết lời mặt mộc của Anna, thậm chí so sánh nữ idol với 2 biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Kbiz là Song Hye Kyo và Kim Tae Hee.

Anna từng có khoảnh khắc viral khoe trọn gương mặt nhỏ nhắn, đường nét ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn lấp lánh như biết nói, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến hình ảnh "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn.

Anna sở hữu kiểu visual mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta phải ngoái lại. Nét đẹp của nữ idol trong trẻo – tinh tế – sang nhẹ, không sắc sảo nhưng vẫn đủ tạo nên ấn tượng mạnh. Mỹ nhân sinh năm 2005 có đôi mắt to long lanh, ánh nhìn dịu và có chiều sâu, sống mũi thẳng nhỏ gọn giúp tổng thể hết sức hài hòa, còn bờ môi cong nhẹ tạo nên nét quyến rũ rất tự nhiên. Làn da sáng, bóng khỏe như phủ sương giúp thành viên MEOVV nổi bật ngay cả qua ống kính cam thường. Dù để mặt mộc hay makeup nhẹ, Anna vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ – điều không phải idol tân binh nào cũng làm được.