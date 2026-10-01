8 nước hoa thu đông 2026 hương gỗ ấm áp: Càng ngửi càng cuốn, lưu hương gần da

Khi thời tiết chuyển lạnh, những chai nước hoa tươi mát của mùa hè cũng dần nhường chỗ cho các tầng hương sâu hơn: gỗ, nhựa thơm, hổ phách, vani, cà phê hay hoa trắng ấm áp. Xu hướng nước hoa thu đông 2026 nghiêng về những mùi hương có độ lưu luyến, gần da nhưng vẫn có cá tính; thay vì quá ngọt hoặc quá nặng, hương gỗ được làm mềm bằng hoa, trái cây và xạ hương.

Aesop Aurner: Mùi rừng cao nguyên trong trẻo

Aesop Aurner gợi cảm giác như hít một làn không khí sạch giữa khu rừng trên cao. Hương thơm mở ra với phong lữ, oải hương và hương thảo, sau đó được điểm thêm nhục đậu khấu có chút cay ấm. Tổng thể không đi theo kiểu hương gỗ đậm đặc, mà trong trẻo, khô ráo và có chiều sâu.

Đây là lựa chọn hợp với người thích nước hoa mang cá tính tự nhiên, không quá ngọt, không quá nữ tính nhưng vẫn đủ mềm mại để dùng hằng ngày. Mùi hương có cảm giác gần gũi, như một chiếc áo khoác len mỏng trong buổi sáng se lạnh.

YSL Libre Hoa Hương Đàn Hương: Nữ tính nhưng không hiền

Phiên bản Libre mới của YSL khai thác hướng hoa gỗ với gỗ đàn hương New Caledonia làm nốt hương trung tâm. Oải hương và hoa cam được đặt cạnh nền gỗ ấm, tạo nên cảm giác vừa phóng khoáng vừa quyến rũ, vẫn giữ tinh thần tự do đặc trưng của dòng Libre.

Điểm thú vị nằm ở sự đối lập: hương hoa trắng sáng, sắc nét nhưng khi lắng xuống lại mềm và ấm nhờ đàn hương. Đây là mùi hương hợp với những buổi tối hẹn hò, sự kiện cuối năm hoặc khi muốn một diện mạo trưởng thành, tự tin hơn. Thiết kế chai giới hạn phủ tông nâu đậm, điểm vàng ánh kim, cũng rất đúng tinh thần mùa thu đông.

SABON Hành trình lột xác: Dễ dùng, giàu cảm xúc

Lần đầu ra mắt dòng eau de parfum, SABON kể câu chuyện về hành trình lột xác của một chú bướm qua năm mùi hương, tương ứng với năm trạng thái cảm xúc khác nhau. "Nhài ban sớm" gợi sự thức tỉnh dịu dàng; "Biển xanh" mang tinh thần tự do; "Hoa hồng hoang dã" đại diện cho sự nở rộ tự tin; "Lời thì thầm của rừng bách" thiên về cảm giác thư giãn; trong khi "Tinh tú hương trầm" sâu lắng và trầm mặc hơn.

Bộ sưu tập phù hợp với người mới bước vào thế giới nước hoa hoặc thích thay đổi mùi hương theo tâm trạng. Các mùi được xây dựng theo hướng mềm mại, dễ tạo thiện cảm, không gây áp lực cho người đứng gần.

Maison Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood: Trầm hương phủ nhung

Lấy cảm hứng từ những cồn cát Liwa ở Abu Dhabi, Oud Velvet Mood mở ra không gian khô nóng, huyền bí nhưng không thô ráp. Trầm hương là linh hồn của chai nước hoa, đi cùng sắc cay sang trọng của nghệ tây, sau đó được làm mềm bằng đào, hoa nhài và hiệu ứng mượt như nhung.

Đây là lựa chọn dành cho người đã quen với nước hoa hương gỗ, thích cảm giác xa hoa và có độ hiện diện rõ rệt. Mùi hương có thể hợp hơn vào buổi tối, trong không gian mát hoặc những dịp cần tạo dấu ấn riêng.

L'Artisan Parfumeur Thần bí vực sâu: Rừng cây dưới đáy biển

Nếu hương gỗ thông thường gợi nhắc rừng cây, "Thần bí vực sâu" của L'Artisan Parfumeur lại đưa người dùng đến một khu vườn tưởng tượng dưới đáy biển, nơi ánh sáng gần như không chạm tới. Nhựa bạch đàn mở đầu bằng cảm giác lạnh, tươi; nhũ hương mang đến làn khói mờ; rồi gỗ trầm và long diên hương tạo nên dư vị tối, ấm và sâu.

Chai nước hoa này không dành cho người tìm kiếm sự ngọt ngào, dễ đoán. Nó hợp với những ai yêu các mùi hương nghệ thuật, có chút cô độc, bí ẩn và muốn bước ra ngoài vùng an toàn của các nhóm hương hoa quả quen thuộc.

Acqua di Parma Signatures of the Sun Oud: Trầm hương gặp sắc cam Ý

Acqua di Parma đưa trầm hương vào một cấu trúc rực rỡ hơn khi kết hợp với cam máu Ý, clementine và sắc trái cây nhiệt đới. Sau màn mở đầu mọng nước, mùi hương dần chuyển sang nghệ tây, lá violet rồi để trầm hương cất lên ở lớp nền.

Phiên bản tinh chất có nồng độ cao tới 30%, vì thế hương thơm được phát triển theo từng lớp rõ ràng. Không quá tối hay nghiêm nghị như nhiều chai oud khác, mùi hương vẫn có ánh sáng, độ tươi và nét thanh lịch rất Ý. Đây là gợi ý phù hợp cho người muốn thử trầm hương theo cách dễ tiếp cận hơn.

KILIAN PARIS The Liquors: Ba ly cocktail cho mùa tiệc tùng

KILIAN PARIS tiếp tục biến ngôn ngữ cocktail thành nước hoa với ba sáng tạo mới. "Royal Prelude" lấy cảm hứng từ Kir Royale, mở đầu bằng bạc hà Morocco và chanh Ý, sau đó có cassis, hoa hồng và hậu vị đậu tonka, xạ hương. "Drunk into Paradise" gợi nhớ ly Piña Colada với dứa vàng, rượu rum, dừa, hoa sứ và vani bourbon. Còn "Midnight Encore" lại dành cho người mê Espresso Martini: cà phê Arabica, rum, chocolate đen, hạt phỉ, vani và an tức hương.

Ba mùi hương đều có tinh thần vui tươi, quyến rũ và dễ gợi chuyện trò, rất hợp cho mùa lễ hội. Người thích hương ngọt ấm có thể bắt đầu với "Drunk into Paradise"; trong khi "Midnight Encore" là lựa chọn hấp dẫn hơn cho buổi tối.

EX NIHILO Demon Dancer: Trái cây sắc sảo trên nền da ấm

Demon Dancer không phải một mùi hương gỗ theo lối cổ điển. Ngay từ đầu, đại hoàng, bergamot và cam máu tạo cảm giác chua sắc, xanh và đánh thức khứu giác. Hoa cam tiếp nối với sắc hoa sáng hơn, còn cassis thêm chút căng mọng. Cuối cùng, xạ hương và đậu tonka phủ lên da một lớp nền ấm, mịn và gợi cảm.

Đây là chai nước hoa phù hợp với người thích hương niche có tương phản rõ: mở đầu tươi sáng, nhưng càng về sau càng ấm áp. Mùi hương có năng lượng riêng, dễ tạo ấn tượng mà không cần quá nồng.