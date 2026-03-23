8 món dưỡng da Hàn khiến chị em Việt "FOMO" không kịp trở tay

Các sản phẩm dưỡng da Hàn từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều chị em nhờ sự đa dạng, dễ dùng và phù hợp với nhiều loại da. Không ngoa khi nói rằng các item làm đẹp từ xứ kim chi luôn giữ vị trí tâm điểm trong làng beauty, cứ ra mắt là nhanh chóng tạo nên cơn sốt và được săn đón rộng rãi. Từ những sản phẩm phục hồi da, cấp ẩm cho đến kem chống nắng hay toner pad tiện lợi, không ít cái tên vừa được khen đã lập tức rơi vào tình trạng cháy hàng, khiến hội làm đẹp khó tránh khỏi cảm giác FOMO. Đáng nói, nhiều sản phẩm không chỉ nổi nhờ hiệu ứng truyền thông mà còn thực sự chinh phục người dùng bằng hiệu quả rõ rệt và trải nghiệm dễ chịu trên da. Nếu đang muốn làm mới routine skincare của mình, danh sách dưới đây sẽ là những gợi ý đáng để bạn cân nhắc.

1. SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum

Được đánh giá là "must-have" mùa hè, SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng chống nắng và dưỡng da. Sản phẩm có chỉ số SPF50+ PA++++, giúp bảo vệ da hiệu quả trước tác hại của tia UV, đồng thời kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông. Thành phần chiết xuất từ rau má Madagascar (Centella Asiatica) cùng hyaluronic acid và cica giúp làm dịu da, cấp ẩm tức thì, giảm nguy cơ kích ứng, đặc biệt phù hợp với da nhạy cảm. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn hỗ trợ duy trì làn da mịn màng, tươi sáng suốt cả ngày, biến bước thoa kem chống nắng thành một trải nghiệm chăm sóc da dịu nhẹ và dễ chịu.

2. ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen nổi bật nhờ kết cấu mỏng nhẹ, trong suốt, dễ tán và thấm nhanh, mang lại cảm giác "như không bôi" trên da. Sản phẩm có chỉ số SPF50+ PA++++, bảo vệ da toàn diện khỏi tia UVA và UVB, ngăn ngừa tình trạng sạm, nám và lão hóa sớm. Thành phần chính chiết xuất từ nhựa cây bạch dương giàu khoáng chất và vitamin giúp cấp ẩm sâu, làm dịu da sau khi tiếp xúc với ánh nắng, hạn chế khô căng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những bạn da dầu, da hỗn hợp hay những ngày hè oi bức, nhờ độ mỏng nhẹ, không gây nhờn rít hay bóng dầu. Đây là một trong những kem chống nắng best seller tại Olive Young, được nhiều tín đồ skincare Hàn Quốc tin dùng.

3. Kem chống nắng Beauty of Joseon Relief Sun Rice+Probiotics

Beauty of Joseon Relief Sun Rice+Probiotics là kem chống nắng lai vật lý - hóa học với chỉ số SPF50+ PA++++, vừa bảo vệ da trước ánh nắng vừa dưỡng da khỏe mạnh. Sản phẩm nổi bật nhờ thành phần gạo truyền thống giàu chất chống oxy hóa và probiotics giúp cân bằng độ ẩm, làm dịu da, đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít hay trắng bệch, phù hợp mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Kem chống nắng Beauty of Joseon không chỉ là sản phẩm chống nắng mà còn đóng vai trò như bước dưỡng da nhẹ nhàng hàng ngày, giúp da mềm mịn, khỏe khoắn và tươi sáng, đặc biệt được yêu thích bởi những người quan tâm đến cả dưỡng da lẫn chống nắng.

4. Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum

Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum là serum phục hồi và cấp ẩm chuyên sâu, kết hợp PDRN (DNA tái tạo tế bào) và hyaluronic acid để nuôi dưỡng da từ bên trong. Mỗi viên nang chứa lượng dưỡng chất cô đặc, giúp làm dịu, tái tạo và cải thiện độ đàn hồi cho làn da khô, thiếu sức sống. Khi thoa serum, da cảm nhận ngay sự mềm mại, mịn mướt và căng mọng, đồng thời các dấu hiệu mệt mỏi, xỉn màu được cải thiện rõ rệt. Thiết kế dạng capsule giúp bảo quản dưỡng chất tốt hơn, hạn chế oxy hóa, mang đến trải nghiệm tiện lợi, dễ sử dụng hàng ngày. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn phục hồi da sau mụn, da lão hóa sớm hoặc da cần "cấp cứu" sau stress, môi trường khắc nghiệt.

5. Tinh chất sáng da PURCELL 88B/mL L-Glutathione Flexible Liposome

PURCELL 88B/mL L-Glutathione Flexible Liposome là tinh chất tập trung vào cải thiện sắc tố, mang lại làn da sáng mịn và đều màu. Sản phẩm sử dụng công nghệ liposome linh hoạt để đưa L-Glutathione thẩm thấu sâu vào da, tăng hiệu quả chống oxy hóa, giảm thâm, nám và đốm nâu. Ngoài ra, tinh chất còn cung cấp độ ẩm, giúp da mềm mại, căng mướt và khỏe mạnh hơn. Kết cấu lỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây nhờn rít, thích hợp dùng trước bước kem dưỡng hoặc makeup. Đây là một trong những serum sáng da được nhiều tín đồ skincare Hàn Quốc đánh giá cao nhờ hiệu quả thấy rõ sau thời gian kiên trì sử dụng.

6. MEDIHEAL Toner Pad

MEDIHEAL Toner Pad là sản phẩm được ưa chuộng nhờ khả năng làm sạch và cân bằng da tiện lợi, đặc biệt dành cho những người bận rộn. Mỗi miếng pad được tẩm sẵn dung dịch toner giàu chiết xuất thiên nhiên, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết nhẹ nhàng mà không làm khô da. Sản phẩm có độ pH cân bằng, giúp duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên, đồng thời chuẩn bị da tốt hơn cho các bước dưỡng tiếp theo. MEDIHEAL Toner Pad còn chứa các thành phần dưỡng ẩm như chiết xuất trà xanh, hyaluronic acid, giúp da mềm mịn và tươi sáng ngay sau khi dùng. Thiết kế dạng pad nhỏ gọn, tiện mang theo khi đi du lịch hoặc cần refresh da nhanh, khiến sản phẩm trở thành lựa chọn phổ biến trong routine của nhiều tín đồ làm đẹp Hàn Quốc.

7. Dr. Althea 345 Relief Cream

Dr. Althea 345 Relief Cream nổi bật nhờ khả năng làm dịu và phục hồi da nhạy cảm hiệu quả. Kem được nghiên cứu với công thức "345" đặc biệt, kết hợp chiết xuất thực vật và các dưỡng chất phục hồi, giúp giảm cảm giác kích ứng, ửng đỏ và căng rát trên da. Kết cấu kem mềm mịn, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông, phù hợp với cả da dầu và da hỗn hợp. Sản phẩm còn giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng khả năng chống lại các tác động từ môi trường như ô nhiễm hay thay đổi nhiệt độ. Với công dụng dưỡng ẩm sâu và làm dịu tức thì, Dr. Althea 345 Relief Cream là "cứu tinh" cho làn da dễ nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề sau mụn.

8. AESTURA Atobarrier 365 Cream

AESTURA Atobarrier 365 Cream là kem dưỡng được nhiều người tin dùng nhờ khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu và phục hồi hàng rào bảo vệ da suốt 24 giờ. Sản phẩm chứa các thành phần như ceramide, niacinamide và peptide, giúp da mềm mượt, giảm tình trạng khô ráp và tăng cường sức đề kháng cho da. Với kết cấu mịn màng nhưng không gây bết dính, kem thẩm thấu nhanh, phù hợp cho cả da nhạy cảm, da mụn hoặc da khô trầm trọng. Đặc biệt, AESTURA Atobarrier 365 Cream còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện tone da, giảm sạm màu, mang lại cảm giác da căng bóng, khỏe mạnh sau thời gian ngắn sử dụng. Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần dưỡng ẩm toàn diện và bảo vệ da liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.



