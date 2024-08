8 loại cushion hot nhất Olive Young hiện nay đang khiến hội gái Hàn phát cuồng

Olive Young là chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu xứ kim chi được con gái Hàn rất tin tưởng. Chị em đến đây hoàn toàn có thể tìm thấy những món đồ make up hot nhất, được đánh giá cao nhất trong làng làm đẹp.

Đối với cushion, trước vô vàn thương hiệu thì tính đến nửa đầu năm 2024, đây là 8 item được hội mê làm đẹp xứ Hàn đặc biệt ưa chuộng, chị em có thể tham khảo để có lớp nền bền, tự nhiên nhất.

1. CLIO Kill Cover Mesh Glow Cushion Foundation

Đứng đầu "bảng vàng" Olive Young là CLIO Kill Cover Mesh Glow Cushion Foundation với thiết kế hộp màu hồng xinh xắn. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu vào da, không gây nặng mặt hay bết dính.



Một trong những điểm nổi bật của em này là tạo hiệu ứng glow, tức mang lại làn da căng bóng, rạng rỡ. Cushion CLIO có độ che phủ tốt và khả năng bám màu lâu giữ lớp trang điểm bền suốt cả ngày mà không cần phải dặm lại nhiều lần nếu da bạn không phải da dầu, lại có khả năng chống nắng nên phù hợp với chị em làm việc trong phòng mà không cần dùng kem chống nắng.

Nơi mua: Shopee - Giá: 389.000đ

2. Clio Kill Cover The New Founwear Cushion

Tiếp theo vẫn là 1 item đến từ nhà CLIO: Kill Cover The New Founwear Cushion. Em này có hiệu ứng matte mang lại lớp nền mịn màng, giúp da trông tự nhiên và căng bóng. Trong khi dòng Mesh Glow che phủ tốt, không nặng mặt thì dòng New Founwear này có độ che phủ cao hơn, "giấu" sạch các khuyết điểm như mụn, vết thâm, lỗ chân lông...

Em này tập trung vào khả năng kiềm dầu và độ bền màu hơn là dưỡng ẩm, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu.

Nơi mua: Hazell - Giá: 435.000đ

3. Espoir Pro Tailor Be Velvet Cover Cushion New Class

Em này là cushion cao cấp của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Espoir, nổi bật với hiệu ứng velvet làm da mịn như nhung nhưng trông vẫn tự nhiên. Dù có độ che phủ cao nhưng sản phẩm vẫn giữ được vẻ tự nhiên, không làm cộm da.

Sản phẩm cũng kiểm soát dầu thừa tốt, giảm thiểu tình trạng bóng nhờn trên da, đồng thời có chỉ số chống nắng nhẹ cũng như các thành phần dưỡng da và chống lão hóa.. Cushion Espoir này rất hợp cho những ai có nhiều khuyết điểm trên da hoặc nàng da dầu.

Nơi mua: Mint Cosmetics - Giá: 480.000đ

4. FWEE Glass Light Cushion

Cushion FWEE Glass Light mang lại hiệu ứng glass skin, tức là làn da bóng khỏe, mịn màng và rạng rỡ như thủy tinh. Em này có độ che phủ trên mức trung bìnhnhưng bền màu, giữ cho lớp trang điểm tươi mới và không bị xuống màu suốt cả ngày.

Sản phẩm cũng chứa thành phần dưỡng ẩm cho da luôn mềm mại và không bị khô, hợp với da thường và da khô. Mặt khác, cushion FWEE này cũng có chỉ số chống nắng SPF 50+ PA+++ nên chị em có thể dùng thay kem chống nắng.

Nơi mua: eBay - Giá: 782.000đ

5. GIVERNY Milchak Cover Foundation Cushion

Chị em Hàn cũng mê mệt với GIVERNY Milchak Cover Foundation Cushion vì tạo lớp nền tự nhiên, mỏng nhẹ. Em này cũng được bổ sung chỉ số chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Đây là lựa chọn lý tưởng cho da dầu và hỗn hợp, giúp che phủ khuyết điểm mà không gây bí da.

Nơi mua: Koin Shop - Giá: 700.000đ

6. AMUSE Dew Jelly Vegan Cushion

Là sản phẩm lý tưởng cho những ai có làn da khô và nhạy cảm. Cushion AMUSE này có kết cấu dạng jelly mỏng nhẹ, mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu khi thoa lên da., đồng thời tạo hiệu ứng glow cho da căng bóng, rạng rỡ.

Với thành phần thuần chay, không chứa hóa chất độc hại và bao bì thân thiện với môi trường, sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả trang điểm mà còn phù hợp với xu hướng làm đẹp bền vững và sạch.

Nơi mua: Kallos - Giá: 915.000đ

7. Romand NU Zero Cushion

Việc có thể đứng trong danh sách kem nền trang điểm bán chạy nhất của Olive Young trong 2 năm là minh chứng cho sức hấp dẫn của Romand. Phấn phủ màu da này thiết kế phù hợp với da thường hoặc da dầu.

Em này cũng được đánh giá cao vì tạo ra lớp trang điểm nền siêu mịn và lâu trôi ngay cả khi chị em đeo khẩu trang. Vậy nên không có gì lạ khi kể từ khi ra mắt, sản phẩm đã chị em thảo luận rần rần trên các trang web của Hàn Quốc.

Nơi mua: Sagi Shop - Giá: 275.000đ

8. APRILSKIN Hero Cushion

APRILSKIN chuyên sử dụng nguyên liệu tự nhiên để làm mỹ phẩm nên cũng rất được các cô gái Hàn Quốc ưa chuộng. Cushion Aprilskin Hero lâu trôi có chứa chiết xuất rau má nên cũng có thể làm dịu da nên lớp trang điểm ở trên mặt cả ngày thì vẫn dễ chịu.

Sản phẩm này rất phù hợp cho làn da mẩn đỏ, nhạy cảm và khô.

Nơi mua: Shopee - Giá: 369.000đ

Nguồn: Beauty321