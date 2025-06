8 kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm cho da ngày hè, dùng 1 lần là khó đổi sang loại khác

Mùa hè nắng như đổ lửa, da không chỉ dễ bắt nắng mà còn bị bốc hơi ẩm liên tục khiến tình trạng khô căng, đổ dầu, mất nước càng trầm trọng. Mỗi sáng nếu chỉ thoa kem chống nắng đơn thuần thì không ăn thua, da bạn cũng cần được "ngậm nước" đúng nghĩa để vừa khỏe khoắn từ bên trong, vừa căng mướt mịn màng từ bên ngoài.

Vậy nên, một tuýp kem chống nắng lý tưởng lúc này không chỉ cần khả năng chống tia UV đỉnh mà còn phải dưỡng ẩm sâu, ổn định hàng rào bảo vệ da và giữ nền da luôn trong trạng thái ẩm mượt, đủ nước suốt cả ngày. Dưới đây là 8 loại kem chống nắng được các tín đồ skincare đánh giá cực cao nhờ combo bảo vệ và nuôi dưỡng toàn diện, bôi lên là mê, dùng rồi là khó đổi sang loại khác.

1. Beauty of Joseon Relief SPF 50 PA++++

Với chiết xuất gạo lên men và men vi sinh - bộ đôi thành phần tự nhiên giàu dinh dưỡng, Beauty of Joseon Relief SPF 50 PA++++ không chỉ giúp da chống lại tác hại của tia UVA, UVB mà còn nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Hiệu quả bảo vệ của sản phẩm được đánh giá cao nhờ chỉ số SPF50+ PA++++, đủ sức "đỡ nắng" cho da trong cả những ngày nắng gắt nhất, giúp giảm thiểu rõ rệt tình trạng sạm nám, xỉn màu hay lão hóa sớm.

Điểm khiến người dùng mê mẩn chính là kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, tiệp vào da nhanh chóng. Dù bạn có làn da nhạy cảm hay đang treatment, sản phẩm vẫn dùng được thoải mái nhờ công thức không cồn, không hương liệu, không gây kích ứng. Và với khả năng giữ ẩm khá ấn tượng, Beauty of Joseon Relief Sun còn giúp da mềm mịn, không bị khô căng dù phải chống chọi với nắng nóng suốt nhiều giờ. Chính sự kết hợp "2 trong 1" giữa chống nắng chuẩn chỉnh và dưỡng ẩm mượt mà khiến tuýp kem Hàn Quốc này trở thành "chân ái" của nhiều tín đồ skincare.

Nơi mua: Beauty of Joseon

2. Shiseido GSC Urban Emulsion SPF50+ PA++++

Không thể không nhắc đến Shiseido khi nói về kem chống nắng dưỡng da. Dòng Triple Benefits này có công nghệ chống nắng thông minh và khả năng khóa ẩm suốt 8 tiếng. Thành phần của em này nổi bật với dẫn xuất vitamin C làm sáng da, Hyaluronic Acid và chiết xuất thực vật giúp da luôn căng mịn, đủ nước. Khi apply lên da, kem chống nắng Shiseido còn hỗ trợ làm đều màu và giúp da "glow" nhẹ nhàng.

Chất kem hơi sánh nhưng tan vào da nhanh, không để lại màng trắng, vón cục hay loang lổ. Nhìn chung, sản phẩm rất lý tưởng cho team da khô, dùng 1 thời gian sẽ thấy da đỡ sạm màu, bóng khỏe hơn hẳn.

Nơi mua: Shiseido Official Store

3. Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++

Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++ là "gương mặt vàng trong làng chống nắng" mà team da dầu và da hỗn hợp không thể bỏ qua. Không chỉ nổi tiếng với khả năng chống nắng cực đỉnh nhờ công nghệ Auto Booster: càng đổ mồ hôi, lớp chống nắng càng bền vững, em này còn kiêm luôn vai trò kiềm dầu, giữ da ráo mịn suốt nhiều giờ mà không bị bí bách hay trôi phấn.

Điểm cộng lớn tiếp theo là công thức sữa siêu mỏng nhẹ, thấm cực nhanh nhưng vẫn đủ để dưỡng da mềm mịn cả ngày dài. Nhờ thành phần có chứa chiết xuất trà xanh, nha đam và collagen, Anessa Gold Milk vừa giúp giữ ẩm, làm dịu da khi đi nắng nhiều, vừa mang lại cảm giác mát nhẹ, dễ chịu khi thoa. Đặc biệt, sản phẩm không trôi trong nước hay mồ hôi, bền màu dưới nắng gắt nên cực kỳ phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, đi biển, thể thao. Chống nắng mà da vẫn đẹp, makeup vẫn ổn, không khó hiểu vì sao Anessa Gold Milk luôn thuộc hàng best-seller mỗi mùa hè.

Nơi mua: Anessa Official Store

4. Round Lab Birch Juice Sunscreen

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+ PA++++ là một trong những kem chống nắng Hàn Quốc được yêu thích nhất thời gian qua. Điểm sáng đầu tiên là bảng thành phần xịn xò với chiết xuất nhựa cây Bạch Dương - loại "nước thần" giàu amino acid và khoáng chất, giúp cấp ẩm sâu, làm dịu da và bảo vệ da khỏi những tác động từ môi trường như khói bụi, ô nhiễm. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa vitamin C, vitamin E và Niacinamide đều là những "ngôi sao" sáng trong việc cải thiện tông da, chống oxy hóa và làm đều màu da.

Dù là kem chống nắng hóa học nhưng em này lại siêu dịu nhẹ, không chứa cồn hay hương liệu, dùng được cho cả làn da nhạy cảm. Đặc biệt, sản phẩm không gây hại cho hệ sinh thái biển - một ưu điểm khiến dân skincare "xanh" cực kỳ yêu thích. Vừa dưỡng ẩm tốt, vừa bảo vệ da toàn diện khỏi tia UV, Round Lab Birch Juice là lựa chọn lý tưởng cho team da khô, da thường đến hỗn hợp thiên khô muốn tìm một tuýp chống nắng nhẹ tênh mà hiệu quả.

Nơi mua: Round Lab Official Store

5. Kate Somerville HydraKate Illuminating SPF 50+ Drops

Kate Somerville HydraKate Illuminating SPF 50+ Drops là kem chống nắng vật lý nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với các loại kem chống nắng khoáng chất dày cộp, dễ để lại vệt trắng trên thị trường và đó cũng chính là lý do em này giành được giải Allure Best of Beauty năm 2024.

Mặc dù chứa non-nano zinc oxide (loại hạt khoáng có kích thước hơi lớn để hạn chế thẩm thấu sâu vào da), sản phẩm vẫn đạt độ trong suốt nhờ các sắc tố khoáng siêu mịn, giúp trung hòa vùng da không đều màu và tạo hiệu ứng da "glow". Công thức của em này còn gây ấn tượng với khả năng làm dịu nhờ hoạt chất chống viêm và chống gốc tự do ectoin được chiết xuất từ vi khuẩn khỏe mạnh sống trong môi trường cực đoan. Nói cách khác, kem chống nắng này không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV, dưỡng ẩm mà còn giúp da chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như hanh khô mùa đông hay chàm tái phát do lạnh.

Nơi mua: Sephora

6. Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50+ PA++++

Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF50+ PA++++ là cái tên mà team yêu làn da "glass skin" như gái Hàn nên tham khảo. Không đơn thuần là kem chống nắng, em này còn đảm nhận vai trò như một lớp kem lót hiệu chỉnh sắc da cực kỳ thông minh. Nhờ sự pha trộn sắc xanh và hồng tạo nên tông tím lavender, sản phẩm giúp trung hòa vùng da xỉn màu, che phủ khuyết điểm nhẹ nhàng và tạo hiệu ứng da sáng hồng, tươi tắn tự nhiên. Các hạt ngọc trai siêu mịn trong công thức còn phản chiếu ánh sáng đa chiều, giúp da bắt sáng cực tốt.

Bên cạnh khả năng "hack tone", Skin Aqua Tone Up còn chứa tổ hợp thành phần dưỡng da như Hyaluronic Acid giúp cấp ẩm liên tục, vitamin C và B3 hỗ trợ làm sáng da và kiểm soát dầu. Điểm cộng nữa là kết cấu dạng essence lỏng nhẹ, thấm siêu nhanh, không gây bí da dù trời nắng ẩm ướt. Với chỉ số SPF 50+ PA++++, sản phẩm bảo vệ da vững vàng khỏi UVA, UVB và những tác nhân môi trường đô thị, đồng thời ngăn ngừa sạm nám và lão hóa sớm.

7. EltaMD's UV Daily SPF 40

Điểm nổi bật nhất của em này nằm ở bảng thành phần chuẩn y khoa với Zinc Oxide 9% và Octinoxate 7.5%, mang lại khả năng chống nắng phổ rộng, bảo vệ làn da khỏi cả tia UVA và UVB - thủ phạm gây nên nám, sạm và lão hóa sớm. Đặc biệt, sản phẩm được các bác sĩ da liễu tin dùng nhờ khả năng giảm nguy cơ ung thư da và sự an toàn trên mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay đang treatment.

Bên cạnh khả năng chống nắng, EltaMD UV Daily SPF 40 còn có Hyaluronic Acid giúp cấp ẩm sâu và làm mềm da. Kết cấu kem mềm mịn, thấm nhanh như sương, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt nên hoàn toàn có thể dùng như lớp lót trang điểm. Với sự kết hợp giữa bảo vệ, dưỡng ẩm, chống lão hóa, EltaMD xứng đáng nằm trong danh sách "must-have" của mọi tín đồ skincare nghiêm túc.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu

8. d'Alba Waterfull Tone-up Sun Cream SPF 50+ PA++++

Tạm kết với d'Alba Piedmont Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF 50+, sản phẩm chống nắng lai dưỡng da nằm trong số ít kem chống nắng nâng tông mà vẫn giữ độ mềm mại, tự nhiên cho da mùa hè. Thành phần nổi bật từ chiết xuất từ rượu vang trắng Piedmont và 5% phức hợp Hyaluronic Acid cho khả năng cấp ẩm sâu, làm dịu và bảo vệ hàng rào da trước tia UV. Kết cấu kem tone-up dạng thạch nhẹ tênh, lên da mát lạnh, không gây bết dính, chỉ để lại lớp finish mịn như sương nên rất hợp với da thường, da khô hoặc những ngày cần "hạ nhiệt" khi makeup nhẹ nhàng.

Điểm cộng nữa là hiệu ứng nâng tông tự nhiên nhẹ nhàng, giúp da trông tươi sáng, rạng rỡ nhưng không bị lố mà vẫn giữ được cảm giác da thật. Kết hợp màng lọc SPF 50+ PA++++ chống cả tia UVA/UVB mạnh và việc bổ sung chất chống oxy hóa từ rượu vang, sản phẩm mang đến khả năng bảo vệ da toàn diện trước ánh nắng và ô nhiễm. Với những bạn da khô, muốn "chống nắng kiêm dưỡng sáng" mà không cần dùng kem nền dày, đây là một lựa chọn vô cùng đáng thử cho mùa hè.