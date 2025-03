8 căn bệnh cha mẹ sẽ di truyền cho con cái: Nếu không mắc bệnh nào sau đây, chúc mừng bạn có một thế hệ sau khoẻ mạnh!

1. Tăng huyết áp - "sát thủ vô hình" âm thầm

Căn bệnh tăng huyết áp được ví như "sát thủ vô hình" gây ra những cơn đau đầu đột ngột. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, khả năng di truyền bệnh tăng huyết áp không hề thấp, với xác suất khoảng 30%-50%. Nếu cả cha và mẹ đều bị huyết áp cao, nguy cơ mắc bệnh của con cái thậm chí còn cao hơn.

Để phòng tránh căn bệnh này, trong cuộc sống hằng ngày, bạn nên tuân thủ chế độ ăn thức ăn nhẹ, ít muối, ra ngoài thường xuyên hơn, giãn cơ và xương, đo huyết áp thường xuyên, phát hiện và kiểm soát sớm, không để huyết áp cao ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

2. Bệnh tiểu đường: Một căn bệnh của sự giàu có cũng có tính di truyền

Bệnh tiểu đường cũng là một căn bệnh khó chữa, đặc biệt là bệnh tiểu đường loại 2, có tính di truyền cao. Nếu cả bố và mẹ đều mắc bệnh tiểu đường, nguy cơ mắc bệnh của con cái cao gấp 15-20 lần so với người bình thường! Bệnh tiểu đường chủ yếu là do vấn đề về tiết insulin hoặc hoạt động của insulin. Do vậy, bạn phải kiểm soát chế độ ăn uống, ăn ít đồ ngọt, ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, duy trì cân nặng, kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên và đừng để bệnh tiểu đường "tấn công".

3. Bệnh tim mạch vành: rào cản đối với sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch vành là căn bệnh nguy hiểm, khả năng di truyền không thấp, từ 30% đến 50%. Nếu cha mẹ mắc bệnh tim mạch vành, chúng ta cũng phải cẩn thận. Nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch vành là do xơ cứng mạch máu. Chúng ta nên chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, ăn ít đồ ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau và trái cây, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia, kiểm tra tim thường xuyên và bảo vệ tim.

4. Hen suyễn: "bệnh di truyền" khiến người bệnh khó thở

Hen suyễn là căn bệnh rất đau đớn khi lên cơn và khả năng di truyền bệnh hen suyễn không hề thấp. Nếu một trong hai cha mẹ bị hen suyễn, khả năng con cái mắc bệnh là 30%-50%. Nếu cả hai cha mẹ đều bị hen suyễn, khả năng thậm chí còn cao hơn, lên tới 80%! Hen suyễn chủ yếu là do dị ứng đường hô hấp. Chúng ta nên chú ý tránh các chất gây dị ứng như mạt bụi và phấn hoa, giữ không khí trong nhà trong lành, kiểm tra chức năng phổi thường xuyên, đặc biệt là trong những mùa độ ẩm cao.

5. Ung thư vú - "kẻ thù số 1" của phụ nữ

Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho phụ nữ và khả năng di truyền là từ 5% đến 10%. Nếu mẹ hoặc chị gái bị ung thư vú, nguy cơ mắc bệnh của chúng ta thậm chí còn cao hơn. Ung thư vú chủ yếu là do đột biến gen gây ra. Chúng ta nên chú ý tự kiểm tra vú, khám vú định kỳ, phát hiện và điều trị sớm, đừng để ung thư vú "tìm thấy" chúng ta.

6. Bệnh Alzheimer: căn bệnh di truyền gây ra chứng hay quên

Bệnh mất trí nhớ ở người già, còn được gọi là bệnh Alzheimer, cũng có xác suất di truyền không hề thấp, khoảng 50%! Nếu cha mẹ chúng ta mắc bệnh Alzheimer, chúng ta cũng nên cẩn thận. Bệnh Alzheimer chủ yếu là sự thoái hóa của các dây thần kinh não. Do vậy, ngay từ khi còn trẻ, chúng ta cần luyện tập nhiều bài tập sử dụng não bộ nhiều hơn, duy trì các hoạt động xã hội và kiểm tra sức khỏe não thường xuyên để ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

7. Béo phì: Thừa cân có tính di truyền trong gia đình

Béo phì là một vấn đề nan giải, với khả năng di truyền từ 40% đến 70%! Nếu cả bố và mẹ đều béo phì, nguy cơ mắc bệnh của chúng ta thậm chí còn cao hơn. Béo phì chủ yếu là do tỷ lệ trao đổi chất thấp. Để ngăn ngừa căn bệnh này, chúng ta nên kiểm soát chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, duy trì cân nặng khỏe mạnh ngay từ khi còn trẻ.

8. Cận thị: Căn bệnh về mắt phổ biến

Cận thị là một vấn đề rất khó chịu. Ngày nay, ngày càng nhiều trẻ em đeo kính. Trên thực tế, điều này cũng liên quan đến di truyền. Nếu cả bố và mẹ đều bị cận thị nặng (trên 6 đi-ốp), thì khả năng chúng ta mắc chứng cận thị có thể lên tới 90%! Ngay cả khi chỉ có một trong hai bố mẹ bị cận thị, nguy cơ mắc cận thị của chúng ta vẫn cao hơn người bình thường từ 2 đến 3 lần.

Vì vậy, chúng ta phải chú ý bảo vệ mắt ngay từ khi còn nhỏ, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại di động, máy tính, tăng cường hoạt động ngoài trời, đảm bảo tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên ít nhất 120 phút mỗi ngày và đừng để cận thị trở thành nỗi "ám ảnh".