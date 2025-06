Trong những năm gần đây, nhu cầu mua sắm quần áo cho trẻ em ngày càng được các bậc cha mẹ chú trọng không chỉ về kiểu dáng mà còn cả chất liệu, độ an toàn và tính ứng dụng. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, nhiều hãng thời trang trẻ em Việt Nam đã chứng minh được vị thế vững chắc nhờ chất lượng sản phẩm và sự thấu hiểu thị trường trong nước. Dưới đây là 7 thương hiệu thời trang trẻ em Việt Nam chất lượng, uy tín mà các gia đình nên tham khảo.

1. Nous - Thời trang mềm mại cho bé yêu từ khi sơ sinh

Độ tuổi: Sơ sinh - 6 tuổi

Là một trong những thương hiệu thời trang trẻ em cao cấp tại Việt Nam, Nous ghi điểm bởi sự tinh tế trong thiết kế và chất liệu vải an toàn tuyệt đối cho làn da non nớt của bé. Hãng tập trung vào phân khúc quần áo sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 6 tuổi. Sản phẩm của Nous nổi bật với chất vải cotton mềm mịn, thấm hút tốt, thiết kế tối giản, hiện đại mang phong cách châu Âu.

Link mua: Nous

2. Canifa - Thương hiệu thời trang quốc dân cho cả gia đình

Độ tuổi: 2 - 14 tuổi

Canifa là thương hiệu thời trang quen thuộc của nhiều gia đình Việt, nổi bật với các sản phẩm cho cả người lớn và trẻ em. Dòng sản phẩm trẻ em của Canifa đa dạng, phong phú từ áo, quần, váy, áo khoác đến đồ mặc nhà với thiết kế hiện đại, dễ phối đồ. Chất lượng sản phẩm ổn định, giá cả hợp lý là điểm cộng lớn khiến Canifa trở thành lựa chọn phổ biến trong các gia đình trẻ.

Link mua: Canifa

3. LITIBABY - Thời trang "made in Vietnam" đầy tâm huyết

Độ tuổi: Sơ sinh - 12 tuổi

Ra đời từ năm 2014, LITIBABY là kết quả của đam mê và khát vọng tạo dựng một thương hiệu thời trang trẻ em Việt Nam chất lượng. Từ một cửa hàng nhỏ tại Hà Nội, hiện nay Litibaby đã có hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hơn 500.000 khách hàng mỗi năm.

Thế mạnh của Litibaby là thiết kế sáng tạo, bắt kịp xu hướng, đảm bảo an toàn tuyệt đối với chất liệu không chứa formaldehyde độc hại. Với slogan "Cha mẹ yêu con – Thời trang mở lối", hãng hướng đến việc trở thành thương hiệu thời trang trẻ em hàng đầu Việt Nam vào năm 2025.

Link mua: LITIBABY

4. Rabity - Đồng hành cùng tuổi thơ đầy sắc màu

Độ tuổi: 1 - 14 tuổi

Với biểu tượng chú thỏ Rabi tinh nghịch, Rabity mang đến một thế giới thời trang đầy màu sắc và cảm xúc cho trẻ em. Thành lập năm 2015, Rabity hiện đã có hơn 40 cửa hàng trên toàn quốc.

Các thiết kế của Rabity hướng đến sự thoải mái, năng động, phù hợp với các bé trong mọi hoạt động hàng ngày. Đằng sau mỗi bộ trang phục là tâm huyết của người làm mẹ – mong muốn tạo ra những bộ đồ giúp con tự do khám phá, vui chơi, phát triển một cách tự nhiên nhất.

Link mua: Rabity

5. K's Closet - Phong cách cá tính, hiện đại cho trẻ nhỏ

Độ tuổi: 2 - 14 tuổi

K's Closet là thương hiệu thời trang trẻ em theo đuổi phong cách cá tính, năng động và hiện đại. Sản phẩm của hãng thường có gam màu trung tính, thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy cuốn hút, thời thượng, thích hợp cho các bé thích thời trang "chất" ngay từ nhỏ. K's Closet đặc biệt phù hợp với các gia đình yêu phong cách tối giản và thanh lịch.

6. Lullaby - Chuyên gia thời trang sơ sinh

Độ tuổi: Sơ sinh - 3 tuổi

Lullaby là một trong những thương hiệu uy tín chuyên về quần áo sơ sinh tại Việt Nam. Với những tiêu chí như mềm mịn - thoáng khí - thấm hút, Lullaby tập trung vào chất lượng vải và sự an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh. Sản phẩm nổi bật với thiết kế dễ thương, chất liệu mềm mịn, an toàn, đạt chuẩn OEKO-TEX - chứng nhận quốc tế về sản phẩm dệt may an toàn cho người tiêu dùng.

Link mua: Lullaby

7. Miomio Kids - Đồ sơ sinh cao cấp, chăm sóc toàn diện

Độ tuổi: Sơ sinh

Miomio Kids được biết đến là thương hiệu đồ sơ sinh cao cấp với các sản phẩm nổi bật như áo, quần, tã vải, mũ, bao tay, bao chân… làm từ 100% cotton mềm mại, an toàn cho bé. Với mục tiêu "Trao trọn tình yêu cho bé", Miomio không ngừng cải tiến mẫu mã, chú trọng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, thiết kế tinh tế, đa dạng màu sắc. Đây là địa chỉ tin cậy cho các bậc cha mẹ đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao cho bé từ những ngày đầu đời.

Link mua: Miomio

Lời kết

Từ sự an toàn trong chất liệu đến sự tinh tế trong thiết kế, 7 thương hiệu thời trang trẻ em Việt Nam kể trên đã và đang khẳng định được vị thế trong lòng người tiêu dùng. Trong bối cảnh ngày càng nhiều lựa chọn về sản phẩm cho trẻ em, việc ưu tiên các thương hiệu nội địa uy tín không chỉ giúp cha mẹ yên tâm về chất lượng mà còn góp phần ủng hộ hàng Việt phát triển bền vững.

Ảnh: Tổng hợp