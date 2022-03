7 năm không có kinh, cô gái đi khám thì phát hiện ''tử cung nhi hoá'', nhà chồng hủy hôn trong phút mốt vì sợ không có người nối dõi

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện cô gái 24 tuổi bị nhà chồng hủy hôn. Lý do là vì sau khi đi khám do 7 năm không có kinh, người này phát hiện bản thân bị ''tử cung nhi hoá'' (hay còn gọi là tử cung nhi tính). Được biết, tử cung của một người phụ nữ trưởng thành sẽ có đường kính trước sau từ 35- 45mm, vì một lý do nào đó mà tử cung không lớn lên được, kích thước vẫn như của một bé gái thì người ta gọi đó là tử cung nhi hóa. Chính vì điều này mà nhà chồng sợ sau này không có cháu nối dõi nên đã hủy hôn.

Câu chuyện khiến nhiều chị em phụ nữ không khỏi băn khoăn, thậm chí là lo lắng. Họ vừa trách cô gái vì không đi khám sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường vừa trách nhà trai không đủ bao dung. Thế nên, lời khuyên được đưa ra là khi đến tuổi dậy thì mà chưa thấy kinh nguyệt thì bố mẹ nên đưa con đi khám.

Bé gái bị tử cung nhi tính nhưng cả gia đình không biết

Trao đổi rõ hơn với chúng tôi về vấn đề này, Thạc sĩ (Th.S), Bác sĩ (BS) Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (PSHN) cơ sở 2, là một người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa cho biết bệnh tử cung nhi tính nằm trong phần bệnh lý bất thường bẩm sinh cơ quan sinh dục nữ.

''Tử cung nhi tính là một bất thường bẩm sinh cơ quan sinh dục. Bệnh lý này chia ra làm nhiều thể, tùy vào mức độ bất thường khi biệt hóa. Có bạn tử cung nhi tính cứ đến tầm 30 tuần là đẻ non. Có người thì tử cung đôi, hoặc tử cung có vách ngăn dọc, có người thì không có tử cung. Như vậy, trong trường hợp bạn nữ ở trên cũng chẳng có lỗi lầm gì trong việc đi khám sớm hay muộn, việc một người nam và nữ yêu nhau lập gia đình, việc sinh con là một vấn đề quan trọng, nhưng không nên coi là giải pháp duy nhất để có một gia đình hạnh phúc, bằng chứng là rất nhiều cặp khả năng sinh đẻ bình thường vẫn ly hôn. Với trường hợp này, càng thấy vai trò quan trọng của việc giáo dục giới tính, và khám sức khoẻ tiền hôn nhân'', bác sĩ Cường chia sẻ.

Thạc sĩ (Th.S), Bác sĩ (BS) Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (PSHN) cơ sở 2.

Tử cung là bộ phận quan trọng, quyết định đến khả năng sinh sản của người phụ nữ. Đây là nơi để trứng đã thụ tinh làm tổ, phát triển thành thai nhi, nơi nuôi dưỡng thai nhi trong suốt thai kỳ. Một khi tử cung bị nhi hóa, các chức năng của nó đã không được như bình thường. Khả năng phụ nữ bị nhi hóa tử cung có thai là rất thấp, có những trường hợp còn bị vô sinh. Tuy nhiên, dù khả năng thấp nhưng hy vọng vẫn không hoàn toàn bị dập tắt. Khi được phát hiện và điều trị kịp thời, vẫn có trường hợp chị em bị tử cung nhi hóa mang thai và sinh con được.

Trường hợp vô kinh từ nhỏ, kinh nguyệt rất ít, kinh thưa, không đều hoặc lập gia đình trên 1 năm mà không có thai cần đi khám ngay để kiểm tra xem mình có bất thường cơ quan sinh sản hay không. Thông thường, những trường hợp này phụ nữ vẫn có tử cung nhưng tử cung không phát triển vẫn có kinh ở tuổi dậy thì. Chỉ những trường hợp không có tử cung thì sẽ bị vô kinh nguyên phát.

Việc giáo dục giới tính và khám sức khoẻ tiền hôn nhân là vô cùng cần thiết để sớm phát hiện những bất thường của cơ thể. Ảnh: Internet.

Đối với những phụ nữ tử cung nhi tính kèm rối loạn hormon sinh dục làm cơ quan sinh sản không phát triển, tử cung nhỏ do nồng độ estrogen và progesterone thấp, sẽ được tiến hành điều trị nội tiết tố thay thế. Trong khoảng thời gian điều trị từ 3-6 tháng, bệnh nhân sẽ được theo dõi mức độ phát triển của tử cung, chu kỳ kinh nguyệt và chức năng của các cơ quan khác trước khi thụ thai.

Đối với trường hợp phụ nữ bị suy buồng trứng hoặc đã cắt bỏ buồng trứng mà muốn có thai thì cần hỗ trợ sinh sản và dùng thuốc nội tiết lâu dài, sẽ được làm thụ tinh trong ống nghiệm sau đó cấy hợp tử vào tử cung để thai nhi phát triển. Còn đối với những phụ nữ không có tử cung bẩm sinh thì hiện tại không có khả năng mang thai tự nhiên mà phải tiến hành mang thai hộ. Do đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc chú ý đến giáo dục giới tính để các bạn trẻ hiểu về cơ thể và nhận biết có bất thường để đi khám là rất quan trọng, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản đã và vẫn tiếp tục giúp ích rất nhiều cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn khi mong muốn có em bé.

https://afamily.vn/7-nam-khong-co-kinh-co-gai-di-kham-thi-phat-hien-tu-cung-nhi-hoa-nha-chong-huy-hon-trong-phut-mot-vi-so-khong-co-nguoi-noi-doi-20220228094544779.chn