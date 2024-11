Mùa thu đang đến, các biên tập viên làm việc tại Who What Were càng được truyền cảm hứng bởi những con phố thời trang châu Âu như Paris, Copenhagen, Lisbon và London. Như thường lệ, dù chỉ biến hoá từ vài item cơ bản nhưng chị em vẫn mix được những bộ cánh sành điệu.

Bạn đã sở hữu cho mình 7 items thời thượng trong mùa thu đông được chính "dân trong ngành" đánh giá cao này chưa?

1. Trench Coats màu xanh rêu

Trench coat là một loại áo khoác dài, thường có thiết kế cổ điển với nhiều đặc điểm nổi bật như tầm đầu gối, chất liệu chống nước (cotton gabardine, nylon hoặc polyester). Loại áo này khá giống măng tô, có cấu trúc với đai thắt lưng, túi ở hai bên và thường có phần vai gập hoặc đệm vai tạo vẻ ngoài thanh lịch.

Trong mùa này, những tín đồ thời trang khắp châu Âu đang dần từ bỏ những tông màu be và camel truyền thống đã quá quen thuộc mà chuyển sang gam màu mới mẻ mà nổi bật, cá tính: xanh rêu.

Trench coat không chỉ là một món đồ thời trang mà còn rất thực tế, giúp giữ ấm và khô ráo trong những ngày thời tiết xấu. Bạn có thể dễ dàng mix match item này với nhiều trang phục khác nhau, từ áo phông, quần jeans cho đến váy liền đều thời thượng và phong cách.

2. Áo cổ thuyền

Người Anh nổi tiếng với phong cách thời trang đơn giản và vượt thời gian, luôn cân bằng giữa sự thoải mái và sang trọng. Mùa thu này, một xu hướng nổi bật trong tủ quần áo của họ chính là áo cổ thuyền, một món đồ cơ bản nhưng được nâng cấp, dễ dàng để lựa chọn.

Áo cổ thuyền là loại áo có thiết kế cổ rộng giúp khoe khéo léo xương quai xanh và vai. Kiểu áo này có thể được làm từ nhiều loại chất liệu như cotton, linen hoặc len cũng như có nhiều kiểu dáng từ ôm sát cơ thể đến rộng rãi, tay ngắn đến tay dài...

Mặt khác, áo cũng hợp với nhiều hình dáng cơ thể và có thể kết hợp với quần jeans, chân váy, hoặc quần âu để tạo nên những bộ trang phục đa dạng, tối giản nhưng vẫn sang.

3. Áo choàng khăn

Áo choàng khăn là một loại áo khoác có thiết kế độc đáo với phần cổ hoặc tay áo được làm giống như khăn quàng cổ. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài mềm mại, ấm áp và thời trang cho người mặc.

Item này thường được làm từ các loại vải nhẹ nhưng giữ ấm tốt như len hoặc cashmere, rất dễ mix với các loại trang phục như áo thun, đầm, hoặc quần jeans...

Nhờ vào thương hiệu Toteme nổi tiếng với phong cách đơn giản nhưng tinh tế, áo choàng khăn đang trở thành xu hướng được yêu thích gần đây. Các nhà tạo mẫu và stylist tiên phong từ Paris đến Copenhagen cũng đang nhiệt tình ủng hộ phong cách này.

4. Quần leggings với giày slingbacks mũi nhọn

Quên đi sự kết hợp thường thấy giữa leggings và sneakers. Những tín đồ thời trang châu Âu đang định nghĩa lại phong cách thoải mái mùa thu này bằng cách kết hợp leggings với giày slingbacks mũi nhọn. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây là một sự kết hợp khá lạc quẻ khi "lên đồ" thì sẽ tạo nên một phong cách năng động mà vẫn quyến rũ.

Phong cách này cực kỳ tôn chân cho chị em. Một số người chọn leggings kết hợp với giày slingback cao gót để tạo hiệu ứng chân dài. Người khác lại lựa chọn leggings cotton giản dị mix cùng giày slingback đế bệt để giữ được sự thanh lịch và thoải mái.

5. Suede sneakers

Nếu có một xu hướng giày sneaker đáng chú ý trong mùa này thì đó chính là suede sneakers - giày thể thao da lộn. Những đôi giày này phản ánh sức hút của mùa thu với những gam màu cực "chill" như nâu đất, vàng ấm, trắng ngà, xanh đậm...

Giày thể thao da lộn có thể mix cùng quần jeans, chân váy xếp ly, áo khoác da... nhẹ nhàng nhưng vẫn năng động. Tuy nhiên, do chất liệu da lộn dễ bị bẩn và thấm nước nên cần phải chăm sóc và bảo quản kỹ lưỡng để giữ cho đôi giày luôn đẹp và bền lâu.

6. Quần nhung tăm

Quần nhung tăm được làm từ loại vải có bề mặt được cấu tạo từ những đường sọc nổi lên. Vải nhung tăm thường dày và mềm mại, rất thích hợp cho mùa thu đông vì mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái.

Quần nhung tăm có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, từ quần ống rộng, quần ống côn đến quần shorts, dễ mix theo phong cách trẻ trung, năng động với áo len, áo phông hay áo khoác. Đây là một item thời trang vừa sang trọng, vừa dễ mặc, giúp tạo nên phong cách ấm áp và sành điệu.

7. Double Denim

Nếu bạn là người quan tâm đến xu hướng thời trang châu Âu thì sẽ nhận thấy rằng những tín đồ thời trang hiện đang rất yêu thích phong cách denim-on-denim (denim đôi). Đây là xu hướng thời trang sử dụng hai món đồ làm từ vải denim trong cùng một bộ trang phục, thường sẽ gồm áo khoác và quần jeans denim. Tuy nhiên, mùa thu này, đã có một sự thay đổi rõ rệt.

Chị em đang dần chuyển hướng sang những món đồ denim màu tối. Sự hấp dẫn của màu sắc đậm hơn nằm ở vẻ đẹp tinh tế, khiến bộ outfit thanh lịch hơn, người mặc cũng trông mảnh mai hơn.

Gợi ý shopping:

Trench Coats màu xanh rêu

Nơi mua: Shopee - Giá: 714.000đ

Áo cổ thuyền

Nơi mua: Normal life - Giá: 590.000đ

Nơi mua: Shopee - Giá: 109.000đ

Nơi mua: MUJI - Giá: 490.000đ

Áo choàng khăn

Nơi mua: Shopee - Giá: 567.000đ

Nơi mua: Shopee - Giá: 360.000đ

Nơi mua: Shopee - Giá: 883.000đ

Quần leggings với giày slingbacks mũi nhọn

Nơi mua: Uniqlo - Giá: 588.000đ

Nơi mua: Delta - Giá: 349.000đ

Nơi mua: Shopee - Giá: 315.000đ

Nơi mua: Vascara - Giá: 461.000đ

Giày thể thao da lộn

Nơi mua: TARU - Giá: 3.200.000đ

Nơi mua: ZARA - Giá: 1.799.000đ

Quần nhung tăm

Nơi mua: Shopee - Giá: 260.000đ

Denim

Nơi mua: Áo khoác The Blues - Giá: 399.000đ

Nơi mua: Quần jeans Uniqlo - Giá: 980.000đ

Nơi mua: Váy jeans GIORDANO - Giá: 725.000đ

Nơi mua: Quần jeans ELISE - Giá: 349.000đ

Nơi mua: Áo gile Shopee - Giá: 380.000đ

Nguồn: Who What Wear