Không ít cô nàng có chiều cao khiêm tốn từng rơi vào tình huống nhìn một chiếc váy rất đẹp trên ma-nơ-canh hoặc người mẫu, nhưng khi mặc lên lại thấy vóc dáng như bị "nuốt" mất vài centimet. Nguyên nhân nhiều khi không nằm ở chiều cao, mà ở phom dáng, độ dài và cách thiết kế của trang phục. Thực tế, phụ nữ cao dưới 1m60 hoàn toàn có thể mặc đẹp và thanh lịch nơi công sở nếu chọn đúng kiểu váy. Những thiết kế có đường cắt hợp lý, phần eo được nâng cao, chiều dài vừa phải hay phom dáng gọn gàng sẽ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, giúp cơ thể trông cân đối hơn. Đây cũng là lý do nhiều stylist luôn ưu tiên những mẫu váy có khả năng "hack" tỷ lệ thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

Nếu đang tìm kiếm những thiết kế vừa phù hợp môi trường công sở, vừa trẻ trung, dễ mặc và đặc biệt giúp vóc dáng trông cao ráo hơn, 7 gợi ý dưới đây là những lựa chọn rất đáng tham khảo.

Mẫu số 1: Nếu yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn muốn trông trẻ trung, đây là mẫu váy rất đáng để chị em tham khảo. Tông xám than tối vừa sang trọng, vừa dễ phối cùng giày và túi xách, phù hợp mặc đi làm quanh năm. Thiết kế nhấn eo kết hợp chân váy xòe giúp tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối, đặc biệt tôn dáng với những cô nàng cao dưới 1m60.

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Mẫu số 2: Với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch pha chút hiện đại, mẫu váy sơ mi này là lựa chọn rất đáng để đầu tư. Tông màu nâu be trung tính mang đến cảm giác sang trọng, dễ phối cùng giày cao gót hay túi xách tối màu. Thiết kế chiết eo kết hợp thắt lưng mảnh và chân váy xòe giúp tôn vòng eo, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, đặc biệt phù hợp với chị em cao dưới 1m60. Cổ sơ mi cùng chi tiết cúc kim loại cũng giúp tổng thể thêm chỉn chu, thích hợp diện đi làm hay gặp gỡ đối tác.

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Mẫu số 3: Với những cô nàng cao dưới 1m60, váy có độ dài trên gối luôn là lựa chọn giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Mẫu váy này ghi điểm nhờ phom ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy dập ly xòe, vừa tạo cảm giác đôi chân dài hơn vừa giữ được nét thanh lịch khi đi làm. Tông xanh than cũng giúp tổng thể trông gọn gàng, sang trọng, trong khi cổ sen viền trắng tạo điểm nhấn trẻ trung và tinh tế.

Nơi mua: JuletByGiang

Mẫu số 4: Với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản, mẫu váy này là lựa chọn vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng. Thiết kế chiết eo nhẹ kết hợp chân váy chữ A giúp vóc dáng trông cân đối, trong khi tông trắng kem mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế. Các nàng có thể phối cùng sandal quai mảnh để có vẻ ngoài phóng khoáng, giày búp bê cho phong cách nữ tính hoặc giày cao gót để tăng thêm hiệu ứng tôn dáng khi đi làm hay dự sự kiện.

Nơi mua: Shemoda Store

Mẫu số 5: Nếu thường xuyên phải gặp đối tác, tham dự sự kiện hay xuất hiện trong những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu, các nàng có thể tham khảo set đồ này. Áo blouse nơ mềm mại kết hợp chân váy ngắn cạp cao mang đến vẻ thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Gam trắng kem trang nhã giúp tổng thể thêm sang trọng, đồng thời chiều dài váy trên gối cũng tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng cao ráo hơn cho những cô nàng dưới 1m60.

Nơi mua: JM Store

Mẫu số 6: Giữa những ngày nắng nóng, một chiếc váy linen luôn là "cứu tinh" trong tủ đồ của chị em công sở. Chất vải thoáng mát kết hợp gam trắng kem nhẹ nhàng mang đến cảm giác dễ chịu nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Thiết kế tối giản cũng giúp các nàng dễ phối cùng sandal, giày búp bê hay cao gót, phù hợp từ đi làm đến những buổi cà phê sau giờ tan ca.

Nơi mua: Tranbe Local

Mẫu số 7: Không phải môi trường công sở nào cũng yêu cầu trang phục quá cứng nhắc. Với những doanh nghiệp có dress code thoải mái, các nàng hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu váy trẻ trung như thiết kế này. Gam vàng pastel mang đến cảm giác tươi tắn, trong khi chất liệu linen tre thoáng mát cùng phom váy ngắn xòe nhẹ giúp tổng thể vừa năng động, vừa tôn dáng, rất phù hợp cho những cô nàng dưới 1m60.

Nơi mua: Ara Store