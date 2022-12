7 cú bắt tay của các "ông lớn" làng thời trang khiến giới mộ điệu xôn xao trong năm 2022

Từ lâu, việc các "ông lớn" ngành thời trang xa xỉ hợp tác và cho ra mắt các bộ sưu tập là một chiêu để mở rộng, thu hút đối tượng khác hàng mới. Tuy vậy, 2022 mới thực sự là năm bùng nổ của các màn collab đình đám khiến giới mộ điệu xôn xao.

Không chỉ giúp mở rộng thị trường, nhưng bộ sưu tập phiên bản giới hạn này giúp các thương hiệu gia tăng doanh thu, nhất là trong thời điểm khó khăn giữa đại dịch. Thông qua cách hợp tác này, các nhà tạo một thể hiện được tiếng nói thời trang riêng, thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Barbie x Balmain

Đừng tưởng hình ảnh Barbie và búp bê Ken đã bị "đóng đinh" trong BST Moschino năm 2015! Vừa qua, Giám đốc sáng tạo của Balmain - Olivier Rousteing, đã hợp tác với thương hiệu búp bê này nhằm phá bỏ những giới hạn về giới tính và tôn vinh sự đa dạng màu da. Màu hồng mang tính biểu tượng của Barbie đáp ứng hoàn hảo cho tinh thần táo bạo của Balmain. Bộ sưu tập được phát hành giới hạn gần 70 món đồ từ áo thun, ví, áo len, áo khoác, áo choàng và váy dạ hội cao cấp, được phủ bởi màu hồng barbiecore.

Givenchy x Disney

Một thương hiệu "ngầu đét" như Givenchy mà lại bắt tay cùng Disney? Điều đó hoàn toàn khả thi khi Givenchy đã kết hợp với Disney, cho ra mắt bộ sưu tập The Wonder Gallery do Giám đốc sáng tạo Matthew M. Williams đảm nhiệm. Các thiết kế gồm áo thun, hoodies lấy cảm hứng từ những nhân vật được yêu thích mang tính biểu tượng nhất của Disney như Bambi, Pongo, Perdita, Oswald, Elsa và Olaf.

Burberry x Supreme

Khi nhắc đến Burberry, ít ai nghĩ đến streetwear. Nhưng cú bắt tay mới nhất giữa thương hiệu với Supreme đã khiến ai nấy choáng váng. Vào tháng 3 vừa qua, Burberry đã hợp tác cùng với Supreme cho ra mắt bộ sưu tập độc quyền gồm 14 thiết kế: áo khoác dài, áo phao, áo denim, áo sơ mi, hoodies, quần jean, quần denim, áo phông, mũ và ván trượt. Có giá từ hơn 5,6 - 47 triệu đồng, các thiết kế là sự hoà hợp giữa hoạ tiết kẻ sọc kinh điển của Burberry với phong cách thời trang đường phố của Supreme.

Fendace

Fendi và Versace - 2 thương hiệu ra đời từ nước Ý mang phong cách có phần đối nghịch, nhưng lại tìm được tiếng nói chung khi cho ra mắt BST vào tháng 9/2021. Nhưng phải đến tháng 5 năm nay, BST này mới được chính thức mở bán. Tuy nhiên, công chúng nhận thấy rằng Versace chiếm thế thượng phong trong màn hợp tác này, khi mà dấu ấn thương hiệu được thể hiện rõ ràng và nổi bật hơn hẳn Fendi.

Jacquemus x Nike

BST ready-to-wear "Le Papier" của Jacquemus và Nike khiến cả những khách hàng đứng tuổi cũng phải "lịm tim". Sự tinh giản và sang trọng được NTK Simon Porte đưa vào những bộ đồ sporty chic, xen lẫn trong đó là DNA của thương hiệu Jacquemus. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những sản phẩm ACG cổ điển và các chiến dịch của Nike từ thập niên 90, gồm các thiết kế giày thể thao Air Humara, các sản phẩm quần áo thể thao đặc trưng như hoodie, váy tennis, mũ bucket... Các sản phẩm có giá dao động từ 950k - 4,1 triệu đồng đã "cháy hàng" không lâu ngay sau khi trình làng.

Moncler x Palm Angles

Tiếp nối chuỗi kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu, Moncler đã kết hợp với 7 nhà thiết kế từng góp phần làm nên tên tuổi của nhà mốt nước Ý. Anh cho ra mắt phiên bản đầu tiên Moncler's Palm Angels Maya Jacket với gương mặt đại diện là người mẫu, cựu thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk. Ngay lập tức, chiếc áo đã trở thành tâm điểm và được giới mộ điệu điên cuồng săn đón.

Balenciaga x adidas

Trước khi ngập chìm trong scandal tình dục hoá trẻ em, Balenciaga đã kịp gây tiếng vang khi kếp hợp cùng adidas, cho ra đời show diễn Balenciaga Resort 2023 ở Sở Giao dịch Chứng Khoán New York với những thiết kế với giá thành cao chót vót mà chất lượng chẳng mấy hay ho. Không lâu sau, khi mà sự vụ "đứt gánh" giữa Balenciaga và Kayne West vẫn còn gây sốt, hai thương hiệu tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập thứ 2 với các gương mặt chiến dịch đình đám như Han So Hee, Bella Hadid, Khadim Sock...