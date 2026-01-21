60 tuổi không ai được như minh tinh này: Thần thái quyền lực, mỉm cười vẫy tay một cái là triệu người nể nang

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng “đóng băng nhan sắc”, khí chất của các ngôi sao ở độ tuổi trung niên vẫn luôn là đề tài khiến công chúng không ngừng bàn luận. Mới đây, cái tên đang làm MXH xôn xao chính là Củng Lợi khi nữ minh tinh xuất hiện tại một sự kiện với thần thái và phong độ khiến nhiều người phải trầm trồ. Ở tuổi 60, nữ diễn viên vẫn chinh phục khán giả bằng khí chất đĩnh đạc, sang trọng và đầy quyền lực. Từng ánh nhìn, biểu cảm cho đến cách cô xuất hiện trước ống kính đều toát lên phong thái của một đại minh tinh đúng nghĩa.

Củng Lợi xuất hiện tại event của Louis Vuitton, với trạng thái tuổi 60 khiến ai cũng phải "wow". (Nguồn: Weibo)

Ở tuổi 60, Củng Lợi vẫn khiến công chúng phải nể phục không chỉ bởi nhan sắc bền bỉ mà còn nhờ khí chất cuốn hút khó ai sánh kịp. Qua ống kính truyền thông, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, quyền lực nhưng không hề phô trương, giống như một ngôi sao đã vượt qua giai đoạn cần chứng minh bản thân để bước vào tầng lớp “biểu tượng”. Ánh mắt sắc sảo, thần thái ung dung và phong độ vững vàng của Củng Lợi khiến người xem khó có thể rời mắt. Bên cạnh đó, trạng thái làn da của ngôi sao sinh năm 1965 cũng ở mức khá tốt, có dấu hiệu lão hóa nhưng không đáng kể, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 60.

Thần thái ngút ngàn, tự tin của Cũng Lợi qua ống kính truyền thông. (Nguồn: Weibo)

Cộng đồng mạng choáng ngợp trước khí chất tuổi 60 của Củng Lợi.

Nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện với chiếc áo khoác dáng ngắn chất liệu da màu đen xanh, phom cứng cáp, cổ dựng cao, vừa mạnh mẽ vừa hiện đại. Cô tăng thêm vẻ nữ tính, trẻ trung cho outfit với váy ngắn cùng đôi boots đế dày ton sur ton. Mẫu túi Louis Vuitton Petite Malle đồng bộ với outfit, tạo điểm nhấn cá tính. Kiểu tóc búi gọn cùng layout makeup nhẹ, tập trung vào ánh mắt sắc sảo đặc trưng càng làm nổi bật khí chất “đại hoa đán”. Tổng thể không cầu kỳ nhưng toát lên thần thái rất riêng của Củng Lợi.

Củng Lợi lựa chọn phong cách cá tính, trẻ trung tại sự kiện của Louis Vuitton. (Nguồn: Weibo)

Khí chất của Củng Lợi từ lâu đã được xếp vào hàng top trong dàn minh tinh Cbiz, mang đậm màu sắc điện ảnh rất riêng, nhìn là ấn tượng. Cô không thuộc tuýp mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" hay "thần tiên tỷ tỷ" theo chuẩn Á Đông quen thuộc, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt bởi những đường nét sắc sảo, góc cạnh và đầy cá tính. Ở Củng Lợi, vẻ đẹp không đến từ sự mềm mại mà từ thần thái, ánh mắt và phong độ của một người phụ nữ tự tin, quyền lực. Chính sự khác biệt ấy đã giúp nữ diễn viên giữ vững vị thế biểu tượng trong suốt nhiều năm qua, nổi bật trong mọi khung hình và trở thành “tượng đài khí chất” khó thay thế trong làng giải trí Hoa ngữ.