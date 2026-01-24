6 thỏi son dưỡng lên môi đẹp kinh khủng, xứng đáng xuống tiền nhất đầu năm 2026

Thời điểm giao mùa, hanh khô khiến môi dễ khô, bong tróc và dễ lộ vân môi. Chính vì thế, một thỏi son dưỡng cao cấp vừa chăm sóc môi vừa lên màu tự nhiên gần như là món "must-have" trong túi makeup. Xu hướng son dưỡng năm 2026 không chỉ dừng lại ở khả năng cấp ẩm, mà còn được nâng cấp với thành phần dưỡng da chuyên sâu, hiệu ứng jelly căng mọng, đánh lên nhìn như môi hồng hào tự nhiên dù không makeup. Cùng điểm danh những son dưỡng & lip balm high-end đáng đầu tư nhất 2026 nhé.

Prada Moisturizing Balm Lip

Danh xưng "son dưỡng chuối lạnh" hot nhất năm gọi tên Prada. "Em" son này có tông vàng nude trong veo pha ánh nhũ hồng champagne, thoa lên môi tạo hiệu ứng bóng nhẹ như phủ một lớp smoothie chuối mát lạnh. Chất son mềm, giúp làm mờ vân môi, tạo hiệu ứng căng mọng tự nhiên. Không chỉ dùng cho môi, son còn có thể chấm nhẹ lên má, khóe mắt hay xương quai xanh để tạo hiệu ứng glow nhẹ nhàng. Đánh lên là thấy ngay vibe mặt mộc nhưng vẫn có khí sắc.

Thỏi son dưỡng có màu vô cùng đặc biệt của nhà Prada. (Nguồn: Instagram)

Giá thành: 50 USD (~1,3 triệu đồng).

Guerlain Kisskiss Bee Glow Oil

Nếu mê đôi môi căng bóng nhưng vẫn ưu tiên khả năng dưỡng sâu, Guerlain Kisskiss Bee Glow Oil chính là "chân ái". Công thức giàu mật ong Corsica, sữa ong chúa và keo ong giúp môi được cấp ẩm bền bỉ, mềm mịn suốt nhiều giờ nhưng cảm giác trên môi vẫn nhẹ tênh, không hề dính nặng. Bên cạnh đó các tông màu của son thiên về hồng và đỏ vô cùng thời thượng, lên môi bóng mướt, tôn da tinh tế, dùng hàng ngày hay kết hợp makeup xuân đều xinh.

Son dưỡng Guerlain Kisskiss Bee Glow Oil cho hiệu ứng môi căng bóng. (Nguồn: Instagram)

Giá thành: 42 USD (~1,1 triệu đồng).

Nars Afterglow Lip Balm

Son dưỡng NARS Afterglow tiếp tục ghi điểm với chất son mềm mịn như bơ, lướt nhẹ là ôm trọn bờ môi, cho hiệu ứng bóng tự nhiên mà không hề bết dính. Công thức chứa hyaluronic acid dạng vi cầu kết hợp dầu thực vật giúp môi luôn đủ ẩm, hạn chế lộ vân môi, tạo cảm giác căng mọng và đầy đặn hơn. Bảng màu thiên về tông hồng – nude dễ dùng như Dolce Vita, Orgasm, Aragon cùng các sắc mới Stargaze, Miseducation đều thuộc kiểu thoa là xinh, cực hợp makeup cho mặt mộc, dùng dặm môi cả ngày vẫn tinh tế, không sợ quá tay.

Son dưỡng của Nars với bảng màu thiên hồng, dễ thương. (Nguồn: Instagram)

Giá thành: 750 nghìn đồng.

AHRES THE LIP Neo Anima

Son dưỡng AHRES là lựa chọn dành cho những ai coi son dưỡng như một bước skincare thực thụ cho môi. Ứng dụng triết lý "soil beauty" – phục hồi từ nền tảng, AHRES đưa vào công thức dầu cám gạo giàu vitamin, chiết xuất sake giúp làm mềm lớp sừng môi cùng hyaluronic acid cấp nước đa tầng, hỗ trợ cải thiện tình trạng môi khô, bong tróc và dễ nứt nẻ, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ môi theo thời gian.

Son dưỡng AHRES - cái tên có phần lạ lẫm nhưng thực sự tạo lên sự khác biệt cho đôi môi. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, hất son mỏng nhẹ, không bết dính, thoa lên môi cho cảm giác ẩm mượt tự nhiên, rất lý tưởng để dùng làm lớp lót trước son lì giúp màu son lên mịn và bám đẹp hơn. Thiết kế lõi son thay thế kết hợp vòng kim loại tinh tế vừa thân thiện môi trường, vừa cho phép người dùng tùy chỉnh ngoại hình son theo phong cách cá nhân – đẹp từ chất son đến diện mạo.

Giá thành: 1 triệu đồng.

LA MER The Lip Treatment



Đúng chuẩn tinh thần "đắt xắt ra miếng", son dưỡng của LA MER được ví như một bước chăm sóc, phục hồi môi cao cấp. Công thức chứa Miracle Broth trứ danh kết hợp peptide hỗ trợ chống lão hóa, giúp cải thiện rõ tình trạng môi khô ráp, nhiều rãnh, kém đàn hồi do thiếu ẩm hoặc ngồi điều hòa lâu ngày.

Son dưỡng của nhà LA MER đúng chuẩn "đắt xắt ra miếng". (Nguồn: Instagram)

Thêm vào đó, chất son của nhà LA MER mềm mịn, tan chảy theo nhiệt độ môi ngay khi thoa, mang lại cảm giác ẩm mượt tức thì nhưng không hề dày hay nặng môi. Lớp màu lên môi trong trẻo với 4 tông nude, mật ong, hồng rose và cacao, đủ để tôn sắc môi tự nhiên, tạo hiệu ứng căng bóng tinh tế - đúng kiểu sang xịn, thanh lịch nhưng không phô trương, càng nhìn càng thấy "giàu".

Giá thành: 90 EUR (~2,7 triệu đồng)

THE WHOO Essential Lip Glow Balm

Được mệnh danh là "son dưỡng hoàng cung", son dưỡng của THE WHOO gây ấn tượng nhờ bảng thành phần giàu dưỡng chất với 8 loại dầu thực vật quý như dầu hoa trà, dầu hạnh nhân, dầu yến mạch, dầu hạt bông giúp cấp ẩm sâu, làm mềm môi khô ráp và tạo lớp màng bảo vệ môi luôn ẩm mượt, căng mịn suốt ngày dài.

Son dưỡng của nhà có packaging siêu yêu và chất son ấn tượng, với khả năng làm mềm môi tức thì, (Nguồn: Instagram)

Son cho hiệu ứng lên màu rất nhẹ, chỉ phớt hồng tự nhiên như sắc môi vốn có, giúp gương mặt trông tươi tắn mà không cần makeup cầu kỳ. Các màu son của THE WHOO dễ dùng đặc biệt được yêu thích nhờ khả năng tôn da, hợp hoàn hảo với phong cách makeup Hàn Quốc "my lips but better", càng nhìn càng thấy dịu dàng, tinh tế.

Màu 01 BLUSH – từng được Kim Ji Won sử dụng có màu cực xinh. (Nguồn: Instagram)

Giá thành: 46,8USD (~1,2 triệu đồng)