6 thiên thần tí hon diện áo cờ đỏ sao vàng siêu dễ thương: Bộ ảnh rực rỡ tình yêu đất nước, hòa vào không khí đầy tự hào, kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tháng 8 đặc biệt, một tháng không chỉ gợi nhớ về lịch sử hào hùng mà còn là dịp để hàng triệu trái tim Việt Nam ôm trọn niềm tự hào, biết ơn những công lao to lớn của cha ông. Ở một góc nhỏ tại Tuyên Quang, chị Lê Hà và nhóm các bà mẹ trẻ đã lặng lẽ lan tỏa tình yêu nước bằng những cách rất nhẹ nhàng, đong đầy cảm xúc.

Chị Lê Hà chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, chị đã chuẩn bị cho các con những bộ trang phục nhỏ xinh, nổi bật với màu đỏ lá cờ và ngôi sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của quê hương.

Những bộ áo “Em Bé Việt Nam” ấy chẳng tốn kém nhiều, chỉ hơn 100 nghìn đồng một bộ thôi, nhưng lại chứa đựng tình cảm dạt dào và sức mạnh của lòng yêu nước từ những bước đi đầu đời của các con.

Từ ngày Quốc khánh 2/9/2024 đến nay, nhóm 6 bé con của những người mẹ có cùng đam mê lưu giữ kỷ niệm đã có tới 4 bộ ảnh được chụp trong những dịp hội concert Quốc gia, như một hành trình nhỏ ghi dấu từng khoảnh khắc ý nghĩa lớn lao.

Các thiên thần nhỏ ấy, từ bé Tùng Lâm 5 tháng tuổi, đôi bé sinh đôi An Vy – An Dương 6 tháng tuổi đến bé Sữa Hà Chi, bé Gấu Đức Minh, và bé Minh Hiếu dù còn rất nhỏ nhưng đã góp phần gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự biết ơn và niềm tự hào về nguồn cội.

Tuyên Quang – nơi các mẹ và các con sinh sống – không chỉ là mảnh đất trù phú mà còn là biểu tượng thiêng liêng của khí thế cách mạng tháng 8/1945. Truyền thống ấy luôn là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ ngày nay biết trân trọng và giữ gìn hòa bình, hạnh phúc mà ông cha đã dày công vun đắp.

Chị Lê Hà tâm sự, mỗi lần nhìn những bức ảnh, chị và các bà mẹ trong nhóm lại thấy mình như được bên nhau, cùng sẻ chia những niềm vui giản dị mà thiêng liêng. Họ mong muốn nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ khác rằng, hãy dành thời gian lưu giữ những khoảnh khắc của con – bởi chính cha mẹ là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho con, dạy cho con hiểu về tình yêu quê hương, lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước ngay từ những năm tháng đầu đời.

Một hành trình nhỏ, bắt đầu từ niềm yêu nước và ngập tràn tình thương, chắc chắn sẽ tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào và đọng lại sâu sắc trong trái tim mỗi gia đình.