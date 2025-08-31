6 sản phẩm MUJI đang được bàn tán nhiều nhất: Từ sữa rửa mặt dưới 100k đến sữa tắm bản dupe Aesop

Từ những món đồ gia dụng tối giản cho đến mỹ phẩm chăm sóc da, MUJI luôn khiến cộng đồng mạng phải bàn tán rôm rả. Rất nhiều món nhìn qua tưởng "bình thường", nhưng khi có người review thì ngay lập tức thành best-seller, thậm chí cháy hàng từ Nhật sang Đài Loan. Dưới đây là 6 sản phẩm MUJI hot nhất được nhắc tới nhiều nhất trên Threads – hội chị em đam mê skincare, bodycare chắc chắn không thể bỏ qua.

1. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết dịu nhẹ – "Cứu tinh mụn đầu đen" giá chưa đến 100k

Một trong những sản phẩm "quốc dân" của MUJI chính là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết dịu nhẹ. Chỉ với chưa đầy 100.000 VNĐ cho một tuýp, nhiều tín đồ skincare mua hẳn vài cái để dự trữ. Điểm cộng là dạng tuýp tiện dụng, hạt scrub li ti kết hợp với bọt mịn giúp làm sạch mụn đầu đen, mụn cám quanh mũi và cằm mà da vẫn ẩm mượt, không bị khô căng. Nhiều netizen còn review: "Chà nhẹ vài giây thôi mà mụn đầu đen biến mất". Phù hợp cho da hỗn hợp, da dầu hoặc ai thường xuyên bị bít tắc lỗ chân lông. Có thể dùng 2–3 lần/tuần hoặc sáng – tối để duy trì làn da trong trẻo.

2. Xịt thơm hỗ trợ giấc ngủ – "Thuốc ngủ tự nhiên" được săn lùng khắp Nhật

Một món khác cũng khiến dân Threads bàn tán không ngớt chính là xịt thơm ngủ ngon – được cộng đồng gọi vui là "thuốc ngủ thiên nhiên". Chỉ cần xịt vài lần lên gối hoặc ga giường trước khi ngủ, hương tinh dầu cam, neroli, sả chanh sẽ giúp tinh thần thư giãn, dễ chìm vào giấc ngủ. Sản phẩm liên tục cháy hàng tại Nhật, nhiều cửa hàng phải treo biển hết. Người dùng khẳng định: "Ngủ nhanh hơn, sáng dậy đỡ mệt," hay "Không làm ngủ ngay nhưng giúp thư giãn, giấc ngủ sâu hơn".

Với những ai mất ngủ, stress hay ngủ chập chờn, chai xịt này thực sự là "cứu tinh."

3. Sữa dưỡng da vùng cổ chiết xuất cám gạo – "Thần dược xoá nhăn cổ"

MUJI đã chạm đúng nỗi lo của phái đẹp hiện đại: nếp nhăn vùng cổ. Nguyên nhân đến từ việc ngồi máy tính nhiều, cúi điện thoại thường xuyên khiến da cổ lão hóa sớm. Chai sữa dưỡng da cổ cám gạo của MUJI vì thế mà trở thành "huyền thoại xoá nhăn" khi liên tục cháy hàng tại Nhật và Hong Kong. Với giá khoảng 520.000 VNĐ, sản phẩm chứa chiết xuất cám gạo cùng công thức dưỡng ẩm giúp làm mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và mượt mà cho da cổ. Nhiều người dùng nhận xét: "Dùng vài tuần đã thấy cổ sáng và căng hơn, hiệu quả chẳng kém kem cổ high-end".

4. Sữa tắm tinh dầu – Bản dupe hoàn hảo của Aesop

Đây là sản phẩm được săn lùng nhiều nhất trong mảng bodycare của MUJI. Hai mùi hương best-seller là:

Ylang-ylang + cam ngọt: mang mùi trái cây ngọt dịu, na ná dòng Aromatique Hand Wash của Aesop.

Gỗ bách + oải hương: mang vibe gỗ – thảo mộc, gợi nhớ Aesop Tacit. Người dùng đánh giá: bọt mịn, không khô da, hương thơm lưu lâu tự nhiên, đem lại cảm giác như đang tận hưởng spa cao cấp ngay tại nhà. Không lạ khi sản phẩm này thường xuyên cháy hàng, thậm chí phải chờ order cả tuần mới có.

5. Mặt nạ bông thấm tinh chất lên men – "Cứu tinh hội cú đêm"

Thuộc dòng Fermentation Essence nổi tiếng, sản phẩm mặt nạ bông thấm tinh chất này đang gây sốt khắp các diễn đàn làm đẹp Nhật. Một miếng bông lớn bằng lòng bàn tay, áp lên mặt cực khít, có thể dùng cho cả cổ hoặc vùng da cần cấp cứu. Công thức từ cám gạo lên men + ceramide giúp cấp ẩm tức thì, làm dịu và phục hồi da. Ngay cả da nhạy cảm cũng có thể yên tâm dùng. Với hội "cú đêm" hay lười skincare, đây đúng nghĩa là "cứu tinh thần thánh".

6. Má hồng dạng lỏng – Tán siêu dễ, màu siêu tự nhiên

Không thể bỏ qua món makeup đang khiến dân Threads bàn tán: má hồng dạng lỏng của MUJI. Kết cấu lỏng nhẹ, dễ tán đều, lên màu trong trẻo như da hồng tự nhiên. Chỉ một giọt nhỏ đủ cho cả hai má, cực kỳ tiết kiệm. Ba màu bán chạy nhất: Cam đào – Hồng be – Hồng baby, phù hợp mọi tông da. Netizen review: "Không cần kỹ năng makeup, chỉ dặm nhẹ là má đã ửng hồng tự nhiên, nhìn như da khoẻ từ bên trong".

Từ sữa rửa mặt dưới 100k, chai xịt ngủ ngon cháy hàng, cho đến sữa tắm bản dupe Aesop, MUJI chứng minh rằng không cần quảng cáo rầm rộ, chỉ cần chất lượng thật sự và giá hợp lý là đủ để chiếm trọn trái tim người dùng. Với 6 sản phẩm "hot hit" trên Threads, hội mê skincare & lifestyle chắc chắn nên thử ít nhất một món để hiểu vì sao MUJI lại được bàn tán nhiều đến vậy.