Liệu có phải trẻ sinh thường thông minh hơn trẻ sinh mổ?

Trong nhiều gia đình Á Đông, câu hỏi “sinh thường hay sinh mổ tốt hơn cho con?” luôn là chủ đề gây tranh luận. Không ít người cho rằng trẻ sinh thường sẽ khỏe mạnh, thông minh hơn, trong khi sinh mổ bị xem là “bất đắc dĩ”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, những quan niệm này chưa hoàn toàn chính xác.

Trí tuệ của trẻ không phụ thuộc vào cách sinh

Trước hết, cần khẳng định: chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy trẻ sinh thường thông minh hơn trẻ sinh mổ. Sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống và cách nuôi dạy sau sinh, chứ không phải con đường em bé chào đời.

Những khác biệt nếu có giữa hai phương pháp sinh chỉ tồn tại ở giai đoạn rất sớm và không mang tính quyết định lâu dài.

Những khác biệt ban đầu giữa sinh thường và sinh mổ

Theo phân tích y khoa, sinh thường và sinh mổ có một số điểm khác nhau nhất định:

Hệ hô hấp: Khi trẻ sinh thường đi qua ống sinh, áp lực tự nhiên giúp đẩy bớt dịch trong phổi, nhờ đó giảm nguy cơ gặp vấn đề hô hấp ngay sau sinh. Trẻ sinh mổ có thể cần thêm thời gian để thích nghi, nhưng đa số đều ổn định sau đó.

Hệ miễn dịch: Trẻ sinh thường được tiếp xúc sớm với hệ vi sinh vật có lợi từ cơ thể mẹ, góp phần hình thành hệ miễn dịch ban đầu. Tuy nhiên, với điều kiện chăm sóc hiện nay, trẻ sinh mổ vẫn có thể phát triển hệ miễn dịch bình thường nếu được nuôi dưỡng hợp lý.

Khả năng thích nghi: Quá trình sinh thường giúp trẻ trải qua nhiều kích thích sinh lý, song ảnh hưởng này không đủ lớn để tạo ra khác biệt lâu dài về sức khỏe hay trí tuệ.

Sinh mổ là lựa chọn an toàn trong nhiều trường hợp

Các bác sĩ nhấn mạnh, sinh mổ không phải là phương pháp kém hơn, mà là chỉ định y khoa cần thiết trong nhiều tình huống như: thai ngược, nhau tiền đạo, dây rốn quấn cổ, mẹ có bệnh lý nền hoặc chuyển dạ kéo dài.

Trong những trường hợp này, sinh mổ giúp bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé, giảm thiểu rủi ro tai biến sản khoa.

Chăm sóc sau sinh mới là yếu tố quyết định

Dù trẻ sinh thường hay sinh mổ, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chăm sóc và nuôi dưỡng sau sinh , bao gồm:

Dinh dưỡng đầy đủ, ưu tiên sữa mẹ

Theo dõi sức khỏe định kỳ

Môi trường sống an toàn, ổn định, giàu yêu thương

Đây mới chính là nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Kết luận

Cách sinh con không quyết định tương lai của trẻ. Sinh thường có một số lợi thế sinh lý ban đầu, trong khi sinh mổ là phương án an toàn và cần thiết trong nhiều trường hợp. Điều quan trọng nhất là mẹ tròn con vuông , và đứa trẻ được chăm sóc đúng cách ngay từ những năm tháng đầu đời.

Nguồn: Sohu