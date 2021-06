6 lọ serum giá vừa tầm, được đánh giá là "lột xác" da đẹp dành cho hội chị em 30+

Thị trường mỹ phẩm có sự hiện diện của không ít những lọ serum có giá vài ba triệu, rất đắt đỏ nhưng được nhiều chị em khen ngợi về hiệu quả cải thiện làn da. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nếu không bỏ ra từng ấy tiền để mua một chai serum, bạn sẽ chẳng có được làn da đẹp. Theo như các BTV của chuyên trang Who What Wear, đây là những lọ serum giá trong tầm với nhưng cực kỳ tốt, thậm chí là không kém cạnh nhiều loại serum xa xỉ. Vậy nên, chị em đừng bỏ qua danh sách 6 lọ serum dưới đây bởi nếu tin dùng, da sẽ đẹp lên mà vẫn tiết kiệm được tiền.

1. First Aid Beauty Ultra Repair Hydrating Serum (Khoảng 874.000 VNĐ)

Lọ serum của First Aid hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ẩm cho làn da khi chứa Hyaluronic Acid – thành phần được đánh giá cực cao trong khoản cấp nước, bơm căng da. Song hành với đó, lọ serum chứa peptide giúp hack da mịn màng, lô hội và yến mạch có khả năng xoa dịu làn da bị stress, kích ứng. Điều đáng khen nữa ở lọ serum này là công thức không gây bít tắc lỗ chân lông nên hợp với cả làn da dầu.

Nơi mua: Sephora

2. The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution (Khoảng 325.000 VNĐ)

Nếu bạn mong muốn có được làn da sáng bật tông, lọ serum của The Ordinary có thể giúp ích được rất nhiều. Lọ serum này có hiệu lực cao khi chứa tới 30% AHA. Việc thêm lọ peel da này vào quy trình có thể đem đến cho bạn làn da mịn mượt, căng bóng như vừa đi spa về.

Nơi mua: Mint 07

3. Garden of Wisdom Azelaic Acid 10% Serum (Khoảng 444.000 VNĐ)

Azelaic Acid là lựa chọn lý tưởng để làm sáng da mịn da và trị mụn; thành phần này xuất hiện trong lọ serum của Garden of Wisdom. Sản phẩm sẽ nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, kháng khuẩn và xóa bỏ các khuyết điểm như đốm nâu, sẹo mụn. Sản phẩm nhanh chóng cho bạn làn da thanh khiết và tươi sáng, nhưng không hề khắc nghiệt chút nào. Một điểm cộng nữa là lọ serum này có giá rất phải chăng.

Nơi mua: Victoria Health

4. The Ordinary Marine Hyaluronics (Khoảng 299.000 VNĐ)

Lọ serum của The Ordinary chứa một lượng tảo lam, và vi khuẩn có lợi cho làn da. Sản phẩm được đánh giá là cho hiệu quả cấp ẩm không kém gì lọ serum đắt đỏ La Mer The Regenerating Serum. Nếu bạn đang tìm kiếm một lọ serum cấp ẩm có công thức đơn giản dễ dùng, nhưng thực sự giúp bơm căng và làm mịn da, đây là lựa chọn vừa tiền bạn rất nên ghim.

Nơi mua: Little London

5. Caudalie Vinopure Skin Perfecting Serum (Khoảng 1.133.000 VNĐ)

Bên cạnh thành phần có khả năng dọn sạch lỗ chân lông là salicylic acid, lọ serum này chứa polyphenol từ quả nho giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các nguy cơ gây lão hóa. Chăm chỉ dùng lọ serum này, những khuyết điểm của làn da như là nếp nhăn, lỗ chân lông to, da kém đều màu sẽ được xử lý êm đẹp, da bạn sẽ trơn láng, mịn màng và lỗ chân lông như nhỏ hẳn đi.

Nơi mua: Caudalie

6. Paula's Choice C15 Super Booster (Khoảng 1.280.000 VNĐ)

Nếu mê lọ serum C E Ferulic của Skinceuticals nhưng ngại giá chát, bạn có thể kết thân với lọ serum vitamin C vừa tiền hơn hẳn của Paula's Choice. Lọ serum này chứa 15% vitamin C, vitamin E và cả ferulic acid giúp tăng hiệu quả làm mịn, hack sáng da.

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet