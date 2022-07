''Không có gì để mặc'' là câu nói cửa miệng của nhiều chị em mỗi khi ra đường hay vào những dịp quan trọng như ăn cưới, tiệc tùng hay đi du lịch. Muốn mặc đẹp, mặc xinh là vậy nhưng việc sắm sửa đồ mới lại khá tốn tiền nhưng tần suất sử dụng lại không nhiều. Nếu chọn mua mới mà chỉ diện có 1-2 lần rồi ''vứt xó'' thì không chỉ tốn kém về kinh tế mà còn chiếm diện tích tủ đồ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của các cửa hàng cho thuê váy áo chính là giải pháp giúp chị em vừa tiết kiệm chi phí, vừa bắt kịp xu hướng và tha hồ chụp choẹt làm mới bản thân.

Dưới đây là 6 địa chỉ cho thuê váy áo thiết kế của các local brand đình đám giúp chị em có thêm nhiều lựa chọn xinh xắn mà còn siêu tiết kiệm.



Dress Up House - Cho thuê váy dự tiệc, sự kiện

Với hơn 16k người theo dõi, Dress Up House là một trong những địa chỉ cho thuê váy áo nổi tiếng được chị em Hà Nội ưa chuộng. Dress Up House sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn về mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc và cả thương hiệu thời trang.

Các mẫu váy tại đây đến từ các thương hiệu local brand có tiếng tại Việt Nam như Coco Jambo, J'aime Lable, Trioji,... Các thiết kế đều mang những nét độc đáo và riêng biệt giúp chị em tôn lên vẻ đẹp và nét quyến rũ trên cơ thể. Váy áo tại shop có độ dài ngắn và size khá đa dạng nên chị em thoả sức lựa chọn để phù hợp với số đo của bản thân. Giá thuê tại Dress Up House dao động từ 100k - 400k/3 ngày tuỳ mẫu. Khách thuê sẽ đặt cọc chứng minh thư, bằng lái hoặc hộ chiếu và kèm 50% giá trị váy.

Pretty Dress - Cho thuê váy thiết kế

Pretty Dress cũng là địa chỉ cho thuê váy áo đình đám trên Instagram với hơn 13k người theo dõi. Hầu hết các mẫu váy tại Pretty Dress có kiểu dáng hiện đại, nữ tính phù hợp với từng nhu cầu và hoàn cảnh sử dụng của chị em. Màu sắc và kiểu mẫu váy áo tại Pretty Dress cũng vô cùng đa dạng và hợp thời.



Ngoài các mẫu váy liền, Pretty Dress cũng cho thuê các mẫu áo kiểu hoặc chân váy để chị em có thể dễ dàng lựa chọn và phối đồ cho phù hợp. Ngoài ra, shop cũng cho thuê các mẫu phụ kiện như vòng cổ, vòng tay, túi xách đa dạng. Thuê váy tại đây, chị em sẽ đặt cọc 100% tiền thuê váy cho cửa hàng để đảm bảo nha.

Yon Dress

Những cô nàng đam mê các mẫu đầm bánh bèo với màu sắc nổi bật thì nhất định không được bỏ qua Yon Dress. Các mẫu váy cho thuê tại Yon Dress là các mẫu thiết kế chính hãng của các brand thời trang nội địa đặc biệt phù hợp cho chị em diện để ''sống ảo'' hoặc đi du lịch.

Tuỳ vào mẫu váy bạn lựa chọn mà sẽ có giá thuê khác nhau, trung bình dao động từ 50k/ ngày và khoảng 130k/ 3 ngày. Nhìn chung, với mức giá này chị em có thể thoả sức lên đồ chụp choẹt, làm mới bản thân mà không còn nỗi lo đau ví nữa nhé.

Doll Up

Tại Doll Up cũng đang cho thuê nhiều mẫu váy đi tiệc, đi chơi xinh xẻo cho chị em lựa chọn. Các mẫu váy tại Doll Up đến từ nhiều local brand đình đám như So Young, Lane JT, The Maven, L'espoir,... Đặc biệt, shop còn cực kỳ nhanh nhạy trong việc cập nhật những thiết kế mới, hot hit nhất để đáp ứng nhu cầu của hội chị em. Trung bình, các mẫu thiết kế của các local brand này có giá dao động trong khoảng 1 - 2 triệu đồng nhưng khi lựa chọn thuê đồ, chị em sẽ chỉ phải trả mức giá chỉ từ 170k - 500k mà thôi.

Rosa Wear Hanoi

Rosa Wear Hanoi là địa chỉ thuê váy mà các cô nàng tiểu thư đam mê style kiêu sa, sành điệu nhất định phải lựa chọn. Điểm độc đáo của Rosa Wear Hanoi chính là các mẫu váy với 2 tông màu chủ đạo là đen và trắng. Ngoài ra, shop còn chuyên cung cấp các mẫu váy ngắn siêu sang cho các nàng tha hồ lên đồ. Chưa hết, Rosa Wear Hanoi cũng cho thuê các mẫu áo kiểu và chân váy đơn lẻ với mức giá 40k/ ngày. Các thiết kế kiểu cách và phức tạp hơn sẽ có giá từ 60k - 150k.

Cheppy

Cuối cùng là một địa chỉ cho thuê váy áo với thiết kế tiểu thư, công chúa chuẩn sàng điệu và trẻ trung, đó chính là Cheppy. Shop chuyên cho thuê các mẫu váy đến từ Ti Ngoan, Joie, Chillgals,... với mức giá chỉ từ 50k/ ngày và 40k/ từ 3 ngày. Đặc biệt, khách sẽ được giảm ngay 10% khi thuê lại và miễn phí phụ kiện khi thuê đồ. Với những ưu điểm và dịch vụ tiện lợi thế này, chị em còn chờ đợi gì mà không ghé qua Cheppy để chọn váy đi chơi nhỉ.

