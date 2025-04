6 bản phối áo cổ Peter Pan khiến con gái châu Á lẫn trời Tây mê mẩn: Xinh, mát và thanh lịch!

Gọn gàng và năng động nhất là bản phối áo cổ Peter Pan với quần short bò. "IT girl" Jennie cũng từng diện combo này khi tham gia show truyền hình thực tế "My name is Gabriel" của đài JTBC, nơi cô hóa thân thành chủ quán trọ tại một ngôi làng gần Rome (Ý). Hình ảnh vừa ngọt ngào vừa thơ mộng của Jennie khi đó đã tạo nên cơn sốt trên khắp MXH, đủ để chứng minh sức cuốn hút của item áo Peter Pan mà cô chọn diện.