Một ngày kể từ "cơn địa chấn" mang tên CHANEL Métiers d’art 2026 đổ bộ Seoul, Jennie dường như vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm choáng ngợp mà chính mình tạo ra. Và cách nữ idol tận hưởng chiến thắng này cũng rất đúng chất Jennie: Phủ kín Instagram bằng những khung hình đẹp đến nghẹt thở.

Không phải 1, không phải 10 mà là 51 tấm ảnh vừa được chính chủ xả ồ ạt trong 3 bài đăng liên tiếp mới nhất đã ghi lại góc nhìn của Jennie từ hành trình ở show diễn chính đến sân khấu after-party đỏ rực diễn ra buổi tối cùng ngày.

Tần suất cập nhật dồn dập cùng năng lượng hào hứng áp đảo khiến người hâm mộ nhìn ra một khía cạnh chân thật và thú vị về con người của Jennie: Sự phấn khích tột độ và niềm tự hào không hề giấu diếm trước những gì bản thân vừa cống hiến. Chưa dừng lại ở các bài đăng chính thức, thành viên BLACKPINK còn tiếp tục đổ bộ mặt trận Instagram Story bằng hàng loạt khoảnh khắc cận cảnh đầy sống động.

Nhìn vào cách Jennie tỉ mẩn chia sẻ từng góc máy, từng layout trang điểm cho đến những khoảnh khắc thăng hoa tại after-party, công chúng dễ dàng nhận ra một điều: Chưa cần đến sự tán dương từ người hâm mộ, truyền thông hay giới chuyên môn, bản thân Jennie đã hoàn toàn "đổ gục" bởi diện mạo và thần thái của chính mình trong show diễn lịch sử. Đó là sự tự tin tuyệt đối của một biểu tượng thời trang hàng đầu, người luôn biết cách tận hưởng hào quang một cách kiêu hãnh. Sao lại không khi đó là CHANEL Fall/Winter 26/27 vừa ra mắt đã được nhà mốt tinh chỉnh độc bản, dành để nàng đại sứ trình diễn bản nhạc chưa phát hành ở bất cứ đâu.

Sau show diễn hay chính xác hơn là từ khoảnh khắc Jennie cùng bộ suit CHANEL Cruise 26/27 đổ bộ Centre Pompidou Hanwha giữa lòng Seoul, giới mộ điệu bắt đầu nói nhiều đến cột mốc gần 10 năm đồng hành giữa Jennie Ruby Jane và CHANEL.

Năm 2017, một mảnh ghép của "tân binh khủng long" BLACKPINK lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện triển lãm của CHANEL trong sự non nớt của một gương mặt mới. Chưa đầy mười năm sau, vẫn tại quê nhà Seoul, Jennie đứng đó nhưng đẳng cấp đã ở một chân trời hoàn toàn khác.

Trong không gian của CHANEL hôm nay, người ta gọi Jennie Kim là main event, là át chủ bài và là Human Chanel thực thụ không còn phải chứng minh thêm về sức ảnh hưởng của một biểu tượng văn hóa đại chúng. Giữa hàng loạt khách mời toàn cầu, Jennie là một trong những cái tên hấp dẫn nhất, khiến thế giới cùng hướng mắt về Seoul ngày CHANEL trở lại nơi đây.

Ảnh: IGNV