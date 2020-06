5 trend tóc “hot bùng nổ” nhờ Black Pink, xem qua bạn chắc chắn ghim được vài kiểu sang xịn

Không chỉ gây chú ý với loạt outfit được mix & match "đẹp banh", Black Pink comeback cũng tạo ra một loạt những trào lưu diện tóc sành điệu đáng để các cô gái bắt chước hè này. Dĩ nhiên là có kiểu dễ diện, có kiểu cá tính hơn, nhưng nhìn chung style tóc nào cũng giúp bạn trông hay ho, đáng yêu vài chân kính.



Tóc bob trẻ trung

Các fan giờ đã không cần photoshop tóc ngắn thay Jennie, Lisa vì cả 2 đã diện mái tóc bob cá tính trong lần comeback mới đây rồi. Dù Jennie chỉ đội tóc giả thôi nhưng visual cũng đỉnh đến mức khiến fan xuýt xoa "rụng rời" rồi đấy chứ. Nếu thích mái tóc bob theo style nhẹ nhàng, bạn có thể copy ngay mái tóc "Chanel sống" diện trong "How You Like That" với kiểu tóc bob duỗi cụp, hoặc không thì học hỏi Lisa diện tóc bob duỗi thẳng kết hợp mái búp bê giúp vẻ ngoài vừa sành điệu, vừa trẻ trung phải biết.

Tóc hai màu nhuộm mái

Trước khi Jennie lăng xê, các idol lẫn nhiều hot girl đã rục rịch diện mốt tóc hai màu. Thế nhưng sau khi cô nàng sủng ái, mốt tóc kén mắt người nhìn này lại càng trở nên phổ biến và làm các tín đồ "dậy sóng" hơn. Tính ra cũng đúng thôi vì đoá hồng Black Pink có sức hút mạnh mẽ đến thế cơ mà. Vì vậy nếu bạn đang có ý định nhuộm kiểu "tóc Jennie" thì cứ mạnh dạn triển ngay, kiểu gì cũng trendy hết phần thiên hạ.

Tóc tím khói bí ẩn

Cả Jennie, Jisoo và Rosé đều đổi màu nhuộm nhưng Rosé lại sở hữu mái tóc có tông màu "lừa tình" hơn. Mới vài tuần trước, cô nàng còn "gây lú" với tóc xám xanh, thì nay đã tạo trend với tóc tím khói siêu cuốn hút, bí ẩn. Màu tóc tím tuy vẫn sẽ hơi kén tông da của nhiều người nhưng nhờ công của Rosé nên tất nhiên cũng gây sốt trên diện rộng. Nàng nào cá tính có thể nhích ngay để vừa thời thượng, vừa có "cheap moment" với nữ idol đình đám.

Tóc kẹp nơ to bản đáng yêu

Nhắc đến các trend tóc "bùng nổ" nhờ Black Pink thì không thể bỏ qua mốt kẹp tóc với nơ to bản được Jisoo, Jennie lăng xê mấy ngày qua được rồi. Cả 2 đều chọn những chiếc kẹp nơ to oạch tạo nên hình ảnh vừa ngây thơ trong sáng, vừa sang chảnh như tiểu thư nhà giàu. Để bắt chước trend diện kẹp nơ này của Black Pink không khó, quan trọng là bạn phải chọn được món phụ kiện chuẩn chỉnh với nơ to, bằng không thì sẽ dễ "thắm" lắm!

Tóc tết mái "xịn mịn"

Muốn "đổi gió" tóc tai không cần nhuộm mới hay từ bỏ tóc dài, vậy thì cứ học chiêu tết tóc mái hai bên xinh xẻo như cách mà Jennie, Rosé chưng diện thôi. Cứ áp dụng đúng kiểu tết tóc đơn giản nhưng dễ thương hết nút này, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ trung và "hack tuổi" hơn đáng kể đấy!