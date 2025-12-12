5 son dưỡng chống nắng giá bình dân không thể thiếu, dùng đều môi còn bớt thâm và hồng hẳn lên

Không chỉ làn da mà đôi môi cũng cần được chống nắng mỗi ngày. Rất nhiều người chú trọng kem chống nắng cho mặt, cho body nhưng lại quên mất rằng môi là vùng da mỏng nhất, dễ bị tổn thương bởi tia UV nhất. Khi ánh nắng tác động lâu dài, môi có thể gặp tình trạng thâm sạm, khô nứt, mất sắc hồng và thậm chí lão hoá nhanh hơn. Vì vậy, nếu muốn đôi môi luôn mềm mượt, căng mọng và giữ được sắc hồng tự nhiên, son dưỡng chống nắng là món đồ không thể thiếu trong túi xách của bạn.

Vì sao cần dùng son dưỡng chống nắng?

Tia UV không chỉ gây hại cho da mặt mà còn tác động trực tiếp đến môi - nơi gần như không có lớp bảo vệ tự nhiên. Khi thiếu chống nắng, môi dễ rơi vào tình trạng khô căng, tróc vảy, thâm viền và xỉn màu; lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe da môi. Đặc biệt với người hay dùng son màu, môi càng dễ bị tổn thương do ma sát và lớp pigment bám sâu. Việc thoa son dưỡng có SPF giúp tạo một lớp chắn UV an toàn, vừa ngăn thâm vừa dưỡng mềm, giúp môi phục hồi dần và trở nên tươi tắn hơn mỗi ngày. Không những thế, dùng son dưỡng chống nắng trước khi thoa son màu còn giúp lớp son lên chuẩn hơn và hạn chế tình trạng khô môi khi đánh matte.

5 thỏi son dưỡng chống nắng chất lượng

1. MizuMi UV Lip Glassy Balm SPF50 - Chống nắng mạnh, dưỡng bóng căng

MizuMi luôn nổi tiếng với các sản phẩm chống nắng lành tính, và phiên bản son dưỡng này cũng không ngoại lệ. Với chỉ số SPF50, thỏi son mang lại khả năng bảo vệ môi tốt hơn hẳn các dòng son dưỡng thông thường. Kết cấu bóng nhẹ, lên môi có hiệu ứng glassy mịn mượt, giúp che được vẻ khô tróc và làm môi nhìn căng mọng tức thì. Thành phần dưỡng ẩm kép cũng giúp môi mềm mại suốt nhiều giờ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên ở ngoài trời hoặc muốn một lớp son dưỡng vừa bảo vệ, vừa tăng độ bóng quyến rũ.

Nơi mua: MizuMi

2. BYPHASSE Moisturizing Protective Lip-Balm SPF30 - Dưỡng ẩm sâu, mềm môi lâu

BYPHASSE nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da giá bình dân nhưng hiệu quả không hề tầm thường. Son dưỡng chống nắng SPF30 của hãng có kết cấu mềm, lúc apply lên môi cho cảm giác dễ chịu, không bị bết và không bóng quá mức. Công thức chứa nhiều chất dưỡng ẩm giúp môi mềm mại và ẩm mượt trong suốt cả ngày. Đây là thỏi son phù hợp cho môi khô, môi dễ bong tróc hoặc người muốn một sản phẩm chống nắng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ bảo vệ môi trong điều kiện sinh hoạt hàng ngày.

Nơi mua: BYPHASSE

3. Some By Mi V10 HYAL SPF15 - Làm sáng môi, chống thâm nhẹ

Son dưỡng của Some By Mi thuộc dòng V10 Brightening, có khả năng hỗ trợ làm sáng môi và giảm thâm viền nhờ các chiết xuất thiên nhiên. Chỉ số SPF15 giúp bảo vệ môi khỏi tác hại của ánh nắng trong những ngày di chuyển nhẹ nhàng hoặc làm việc trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm chứa hyaluronic acid mang đến khả năng giữ ẩm tốt, giúp môi căng mịn, hạn chế bong tróc. Với những người có môi thâm nhẹ hoặc muốn duy trì sắc hồng tự nhiên, thỏi son này là lựa chọn an toàn, lành tính và dễ dùng mỗi ngày.

Nơi mua: Some By Mi

4. Cancer Council Ultra Sunscreen Lipbalm SPF50+ - Bảo vệ cực mạnh, chống nước

Đây là thương hiệu chống nắng được thành lập bởi Hội đồng Ung thư Úc, vì vậy độ uy tín và chất lượng rất đáng tin cậy. Son dưỡng môi của hãng sở hữu SPF50+, mức bảo vệ cao nhất hiện nay trong dòng lip balm. Ưu điểm lớn nhất là khả năng chống nước, chống trôi - phù hợp cho người hoạt động ngoài trời, đi biển hoặc chơi thể thao. Kết cấu son mỏng, không để lại màu, không gây bóng quá nhiều. Nếu bạn có môi dễ thâm do nắng hoặc cần một sản phẩm bảo vệ chuyên sâu, thỏi son này chắc chắn nên có trong giỏ mỹ phẩm.

Nơi mua: Cancer Council

5. Badger Mineral Sunscreen Lip Balm SPF15 - Thành phần hữu cơ, an toàn cho môi nhạy cảm

Badger là thương hiệu hữu cơ nổi tiếng từ Mỹ, mang đến các sản phẩm an toàn cho cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Son dưỡng chống nắng SPF15 của hãng sử dụng bộ lọc khoáng tự nhiên (zinc oxide), rất phù hợp với môi nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc không hợp với các loại kem chống nắng hoá học. Kết cấu son mềm tự nhiên, không bóng, không có mùi gây khó chịu. Bên cạnh khả năng bảo vệ khỏi tia UV, sản phẩm còn bổ sung nhiều dầu thực vật giúp làm mềm và phục hồi môi khô nứt.

Nơi mua: Badger

Chăm môi không chỉ dừng lại ở dưỡng ẩm mà còn phải chống nắng đầy đủ. Một thỏi son dưỡng có SPF tốt sẽ vừa bảo vệ môi khỏi ánh nắng, vừa giúp giữ màu môi tươi tắn và ngăn ngừa thâm sạm lâu dài. Với 5 gợi ý ở trên - từ SPF15 đến SPF50+ - bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thỏi son phù hợp với nhu cầu và tần suất hoạt động của mình. Hãy thoa son dưỡng chống nắng mỗi sáng, trước khi tô son màu và mang theo bên mình để dặm lại trong ngày. Chỉ một thói quen nhỏ nhưng sẽ giúp đôi môi của bạn luôn hồng hào, căng mọng và trẻ lâu theo thời gian.