5 serum bình dân nhưng trị mụn ''đỉnh chóp'', giúp da căng bóng láng mịn như gương, lỗ chân lông cũng nhỏ mịn thấy rõ

Xử lý những chiếc mụn trứng cá, mụn thâm, đầu đen... đáng ghét trên làn da là mong mỏi của nhiều chị em. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chỉ các sản phẩm xa xỉ mới có thể điều trị triệt để tình trạng này. Trên thực tế, chị em vẫn có thể cải thiện tình trạng mụn của mình mà không cần phải chi quá nhiều tiền để sở hữu các sản phẩm trị mụn với mức giá cao ngất ngưởng. Dưới đây là 5 loại serum trị mụn dành cho da nhạy cảm với giá cực tốt, chỉ từ 225k cho chị em sắm về.



Serum trị thâm và dưỡng trắng Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum



Em serum này có chứa 6 % Illumiscin và 3 % Stay-C 50, là 2 dạng dẫn xuất từ Vitamin C giúp giảm thiểu sự kích ứng trên da đồng thời hỗ trợ giảm thâm do mụn để làn da của chị em ngày một trắng sáng và đều màu hơn. Ngoài ra, chiết xuất lá oliu có trong sản phẩm còn có công dụng chống viêm, chống oxy hóa hiệu quả và giúp loại bỏ các gốc tự do để làn da đang tổn thương có thể nhanh chóng được chữa lành.

Serum The Ordinary Niacinamide 10 % Zinc 1 %



Chai serum đến từ nhà The Ordinary này không còn là sản phẩm quá xa lạ với nhiều chị em. Em này chứa thành phần gồm Niacianamide và Zinc có công dụng làm dịu các nốt mụn sưng viên để phục hồi làn da tổn thương cũng như hỗ trợ ngăn ngừa mụn trứng cá. Đây là sản phẩm trị mụn được nhiều chị em tin dùng vì hiệu quả mang lại cũng như mức giá cực bình dân.



Serum Some By Mi AHA - BHA - PHA 30 Days

Em serum đến từ Hàn Quốc này có chứa bộ 3 thành phần gồm AHA, BHA và PHA giúp mang đến công dụng loại bỏ tế bào chết, lỗ chân lông thông thoáng để ngăn ngừa tình trạng mụn trên da. Ngoài ra, chiết xuất rau má Truecica giúp làm dịu da, củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm kích ứng khi sử dụng.

Serum Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Tinh chất Skin1004 Madagascar Centella Ampoule nổi bật bởi bảng thành phần chứa 100% chiết xuất rau má Madagascar mà không kết hợp với các thành phần khác. Với thành phần độc đáo, em serum này sẽ mang đến công dụng làm dịu làn da bị kích ứng, giúp kháng viêm và chữa lành vết thương do mụn gây ra một cách nhanh chóng hơn.

Serum Eucerin Pro Acne Solution Super Serum



Đây là sản phẩm trị mụn đến từ Đức với công thức chứa Lactic Acid giúp làm sạch lỗ chân lông và giảm mụn. Bên cạnh đó, Decandiol có công dụng diệt khuẩn và ngăn ngừa mụn trở lại. Em serum này phù hợp cho làn da nhờn mụn đến làn da cực kỳ nhạy cảm.

