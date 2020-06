5 sản phẩm skincare giá bình dân nhưng lại hô biến được lỗ chân lông to "há miệng" thành nhỏ mịn mượt mà

Sáp tẩy trang Banila Co Clean It Zero

Hẳn bạn sẽ thắc mắc sáp tẩy trang sao có thể "thu nhỏ" lỗ chân lông, nhưng ngẫm ra thì việc làm sạch và kích cỡ lỗ chân lông có liên quan mật thiết đến nhau. Khi bụi bẩn, dầu thừa bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, chúng sẽ làm lỗ chân lông phình to hơn hẳn bình thường. Nói cách khác, lỗ chân lông bị bít tắc trông sẽ to hơn lỗ chân lông được làm sạch kỹ càng. Mà để làm sạch lỗ chân lông một cách hiệu quả thì sáp tẩy trang chính là ứng viên xuất sắc nhất.

Sáp tẩy trang được nhiều chuyên gia da liễu yêu thích hơn so với dầu tẩy trang bởi kết cấu sáp mềm mại, có độ trơn trượt cao hơn nên sẽ không gây co kéo da khi massage, giảm thiểu việc hình thành nếp nhăn. Dưới tác dụng của nhiệt độ cơ thể, sáp sẽ chuyển sang dạng dầu lỏng, hoà tan dầu thừa, bã nhờn, cặn makeup, bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông. Được làm sạch kỹ càng, lỗ chân lông trông sẽ gọn nhỏ hơn, đó chính là lý do sau khi dùng sáp tẩy trang, bạn thấy da mịn mượt hơn hẳn.

Nhắc đến sáp tẩy trang, Banila Co Clean It Zero luôn là cái tên sáng giá nhất vì giá cực kỳ phải chăng mà chất lượng lại đứng đầu bảng. Trước đây, sản phẩm gây quan ngại vì có chứa thành phần dầu khoáng (mineral oil) và màu nhuộm nhưng nay, hãng đã bỏ 2 thành phần này, chuyển sang công thức "sạch" hơn rất nhiều, làm hài lòng cả những tín đồ làm đẹp khó tính nhất. Ngoài ra, em nó còn có vitamin C, A, chiết xuất đu đủ, tre... giúp duy trì độ ẩm cho da, làm sạch từng lỗ chân lông mà không gây khô da.

Giá tham khảo: 350.000 VNĐ Nơi mua: Trang Hoàng Shop

Sữa rửa mặt Biore Charcoal Pore Minimizer

Lỗ chân lông càng được làm sạch kỹ càng bao nhiêu sẽ càng nhỏ mịn bấy nhiêu, vậy là chúng ta lại có thêm lý do để làm sạch 2 bước (double cleansing): đầu tiên là với sáp tẩy trang, sau đó là đến sữa rửa mặt. Và sẽ càng hiệu quả hơn nữa nếu như loại sữa rửa mặt mà bạn dùng được điều chế chuyên biệt để làm sạch sâu lỗ chân lông.

Sữa rửa mặt Biore Charcoal Pore Minimizer có chứa thành phần than hoạt tính tự nhiên đóng vai trò như nam châm hút sạch cặn bẩn tích tụ trong lỗ chân lông, thải độc cho da. Chỉ cần 30 giây massage da nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy da sạch mướt, lỗ chân lông nhỏ hơn thấy rõ.

Giá gốc: 235.000 VNĐ

Mặt nạ L'Oreal Pure Clay Detox Mask

Bước chăm sóc da bổ sung mà nàng da dầu nào cũng nên thực hiện 1 lần/tuần chính là đắp mặt nạ đất sét. Mặt nạ đất sét có công dụng gì thì hẳn tín đồ làm đẹp nào cũng rõ rồi: hút bớt dầu thừa, detox cho da, khiến lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn đồng thời làm khô mụn (nếu có).

Ra mắt từ năm ngoái, mặt nạ đất sét L'Oreal Pure Clay Mask được yêu thích vì chất mask mềm mượt như bơ, thải độc cho da mà không gây khô da, hô biến da xỉn màu, lỗ chân lông to thành rạng rỡ, mịn mượt hơn chỉ sau 10 phút đắp.

Giá tham khảo: 198.000 VNĐ Nơi mua: Watsons

Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner

AHA, BHA là 2 loại acid "chuyên trị" tẩy da chết: AHA tẩy da chết trên bề mặt da, BHA tẩy da chết sâu trong lỗ chân lông. Khi kết hợp với nhau, 2 thành phần này sẽ cho hiệu quả tẩy da chết từ A - Z, mang đến hàng loạt hiệu quả: da mịn màng, lỗ chân lông trông nhỏ hơn, da đều màu hơn, trị mụn sẵn có và ngăn ngừa mụn mới...

Trong khi phần lớn các sản phẩm kết hợp AHA - BHA đều dễ gây kích ứng da thì Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner lại là trường hợp ngoại lệ khi làm da mịn, sạch nhưng vẫn duy trì độ mềm ẩm nhất định. Nhiều người dùng nhận xét rằng sản phẩm này không chỉ làm mịn da, làm lỗ chân lông trông nhỏ hơn mà còn điều tiết lượng dầu trên da đồng thời làm dịu da, giảm sưng đỏ cho các đốm mụn.

Giá tham khảo: 320.000 VNĐ Nơi mua: Cosrx Việt Nam

Differin Adapalene Gel 0,1%

Differin Adapalene Gel 0,1% là một trong những sản phẩm retinoid dễ dùng và dễ mua nhất hiện nay. Công dụng chính của em nó là trị mụn nhưng bạn còn được "bonus" thêm khoản da mịn mượt, đều màu, lỗ chân lông nhỏ mịn hơn. Lý do là bởi thành phần Adapalene, như hết thảy các loại retinoid có khả năng kích thích tăng sinh collagen tự nhiên của da, "bơm căng" làn da, nhờ đó mà lỗ chân lông trông sẽ nhỏ hơn hẳn.