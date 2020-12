5 sản phẩm giá bình dân chăm da trắng bật tông trong 2 tuần

1. Sáp tẩy trang tự nhiên Okame Super Fruit Cleansing Balm



Ai cũng biết tác dụng chính của tẩy trang là làm sạch lớp trang điểm và bụi bẩn, nhưng tại sao bạn không chọn sản phẩm có tác dụng làm sáng da để đẩy nhanh quá trình dưỡng trắng nhỉ? Với thành phần nổi bật là "siêu quả" hắc mai biển sở hữu lượng vitamin C gấp 12 lần cam quýt, sáp tẩy trang Okame không chỉ làm tốt nhiệm vụ làm sạch cho làn da mà còn có khả năng hỗ trợ làm mờ vết thâm, nuôi dưỡng da sáng dần từ sâu bên trong.

Ngoài ra, Okame Super Fruit Cleansing Balm còn giúp phục hồi và làm dịu da với chiết xuất rau má, cúc La Mã và hoa trà, thích hợp cả cho những làn da mụn nhạy cảm.

2. Sữa rửa mặt Senka & Máy rửa mặt cho da nhạy cảm Halio Sensitive

Da sạch là yêu cầu cơ bản nhất để giảm các vấn đề về mụn và giúp các bước dưỡng trắng sau đó được hấp thụ tốt hơn. Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip có mức giá vô cùng tốt, không chỉ giúp làm sạch nhẹ nhàng mà còn chứa phức hợp tinh chất tơ tằm thiên nhiên giúp dưỡng trắng, cung cấp độ ẩm cho da thêm mịn màng.

Là cặp đôi làm sạch da "quốc dân", kết hợp cùng sữa rửa mặt Senka là máy rửa mặt dành cho da nhạy cảm Halio Sensitive giúp tăng 99,5% hiệu quả làm sạch da so với rửa mặt bằng tay nhờ công nghệ sóng rung Sonic Wave và đầu gai silicone siêu mảnh chỉ 0,6mm.

3. Nước hoa hồng sáng da The Auragins Gentle Brightening Toner

The Auragins Toner chứa thành phần chính là tẩy da chết hóa học AHA - PHA giúp làm sạch bề mặt da, loại bỏ mụn đầu đen, mụn ẩn và mang lại làn da tươi sáng. Bên cạnh đó, toner được bổ sung Niacinamide với tác dụng bổ sung độ ẩm, phục hồi "hàng rào" bảo vệ da và nuôi dưỡng da sáng khoẻ.

4. Serum - chìa khóa cho làn da trắng khỏe

Muốn dưỡng trắng chắc chắn không thể thiếu Vitamin C. Luôn nằm trong top các sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon với hàng loạt review 5 sao, serum Radha Beauty Skincare Vitamin C chứa đến 20% vitamin C với công dụng dưỡng trắng và làm đều màu da hiệu quả kết hợp cùng Hyaluronic Acid (HA) nổi tiếng cấp ẩm cho làn da luôn mọng nước.

Đặc biệt, em này có kết cấu serum dạng lỏng với màu vàng đặc trưng của cam chanh, dễ thẩm thấu khi mát-xa trên da mà không gây cảm giác nhờn dính khó chịu.

5. Kem dưỡng trắng da AHC Capture Solution Prime Brightening Cream

TIP: Một mẹo nho nhỏ để đẩy nhanh hiệu quả và tốc độ dưỡng trắng da cho kịp đón tết sắp đến chính là các nàng đầu tư máy đẩy tinh chất Halio Ion với công nghệ điện di Ion Galvanic giúp các sản phẩm thẩm thấu tối đa, tăng 2,75 lần hiệu quả dưỡng trắng so với khi thoa bằng tay đấy.

Không cần đi spa hay đầu tư cho các sản phẩm highend đắt đỏ, bạn có thể sở hữu làn da trắng mịn chỉ với 5 sản phẩm giá bình dân trên kết hợp cùng thiết bị chăm sóc da tiên tiến.