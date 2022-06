5 sản phẩm ''diệt'' mụn đầu đen uy tín, giúp làn da sáng bóng và mịn màng gấp đôi

Chẳng hề kém cạnh mụn trứng cá, mụn đầu đen cũng là vấn đề khiến nhiều chị em mệt mỏi, thậm chí là đánh mất tự tin khi đứng trước người đối diện. Tình trạng mụn đầu đen nặng sẽ khiến cho làn da của nàng trông kém mịn màng, độ căng mịn cũng giảm hẳn. Chính bởi vậy, đã đến lúc chị em tìm ra cho mình 1 sản phẩm trị loại mụn đáng ghét này rồi đó. Dưới đây là 5 loại mỹ phẩm giúp loại bỏ mụn đầu đen được các tín đồ đam mê làm đẹp tin dùng.



Paula's Choice Skin-Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Em dung dịch tẩy tế bào chết đến từ nhà Paula's Choice vốn đã quá nổi tiếng trong việc làm sạch, se khít lỗ chân lông và loại bỏ mụn đầu đen. Với 2% BHA Liquid hoạt động trên nền Butylene Glycol an toàn, lành tính sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mụn trên da. Em này khá dịu nhẹ không hề gây khô rát khi sử dụng nên chị em cứ an tâm sắm về để cải thiện tình trạng da của mình nhé.

La Roche-Posay Effaclar Duo Dual Action Acne Treatment

Với bảng thành phần có chứa hợp chất chống lại mụn đầu đen - Benzoyl Peroxide, em kem trị mụn đến từ nhà La Roche-Posay sẽ giúp chị em loại bỏ loại mụn đáng ghét này một cách nhẹ nhàng. Ngoài ra, với chất kem mịn, lỏng sản phẩm còn giúp điều tiết bã nhờ, thông thoáng lỗ chân lông để tránh tình trạng bít tắc sinh ra mụn. La Roche-Posay Effaclar Duo Dual Action Acne Treatment được đánh giá là một trong những ''đối thủ'' của mụn đầu đen mà chị em không thể bỏ qua trong chu trình skincare của mình.

The Ordinary Lactic Acid 10% + HA 2% Exfoliating Serum

Tiếp đến phải kể đến em serum Lactic Acid 10% + HA 2% Exfoliating có khả năng làm mịn bề mặt da và giảm thâm trên da từ đó làn da sẽ sáng, đều màu và căng mịn hơn. Ngoài ra, khả năng loại bỏ tế bào chết của sản phẩm này còn cực kỳ ấn tượng sẽ từng bước giúp chị em đánh bay mụn đầu đen trên da. Em này có kết cấu dịu nhẹ, thấm nhanh và không hề gây kích ứng cho da.

Differin Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment



Differin Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ len lỏi vào các tuyến bã nhờn để đầy dầu thừa, bụi bẩn. Chưa hết, em này còn giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm, sưng tấy trên da. Thành phần Glycerin có khả năng dưỡng ẩm cao, giúp làm mềm dịu da và giải quyết các vấn đề về mụn. Carbomer có tính sát khuẩn, làm tiêu viêm và làm khô các cồi mụn nhanh chóng. Với những công dụng này, em kem trị mụn Differin rất đáng để chị em xuống tiền tậu về đó.

Fresh Umbrian Clay Pore Purifying Face Mask

Bên cạnh sử dụng toner, kem dưỡng chị em cũng nên đầu tư sắm cho mình một sản phẩm mặt nạ có khả năng làm giảm bóng dầu, loại bỏ bụi bẩn để từng bước xử lý mụn đầu đen hiệu quả. Em mặt Fresh Umbrian Clay Pore Purifying Face Mask này được chiết xuất từ đất sét dầu chất khóang vùng Umbria (nước Ý) có công dụng thanh lọc da. Tinh chất cúc La Mã và chiết xuất hoa oải hương sẽ giúp xoa dịu làn da kích ứng, từ đó se khít lỗ chân lông, dưỡng da và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

https://kenh14.vn/5-san-pham-diet-mun-dau-den-uy-tin-giup-lan-da-sang-bong-va-min-mang-gap-doi-20220603123653762.chn

