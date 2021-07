5 nàng mẫu "COCC" hot nhất làng mốt hiện nay: Hội IT Girl nghiện đồ cut-out táo bạo, bạn gái Brooklyn Beckham chính ra lại là người "hiền" nhất

Kendall Jenner

Nàng mẫu, đồng thời là It Girl đình đám này đang là một trong những cái tên được săn đón bậc nhất tại Hollywood. Dù không có ai trong gia đình theo nghiệp mẫu nhưng nhờ danh tiếng từ show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians mà Kendall ít nhiều cũng thuận lợi hơn khi theo đuổi nghề. Sở hữu chiều cao nổi trội cùng thân hình đồng hồ cát xịn xò, Kendall chẳng có lý do gì mà không diện những trang phục bó sát, cắt cúp để tôn lên vóc dáng cả.

Bên cạnh những set đồ matchy-matchy được cô nàng ưa chuộng gần đây, những chiếc váy bodycon hay váy ôm đến gối, trang phục cut-out, có dây cũng được Kendall năng diện khi xuống phố. Đây thường là những outfit Kendall diện khi tham dự các buổi tiệc đêm, hay khi rời khỏi sự kiện nào đó, còn lại style của nàng mẫu cũng rất thân thiện với áo phông, quần jeans hay áo khoác bomber.

Kaia Gerber

Con gái của siêu mẫu nổi tiếng Cindy Crawford được kỳ vọng sẽ viết tiếp những trang sử đình đám của mẹ và quả thực, từ những gì Kaia đã và đang gặt hái được đều không phụ mong ước của khán giả. Không có một thể hình gợi cảm, Kaia gây ấn tượng bởi đôi chân dài miên man, thế nên cô nàng rất thích diện blazer oversized theo mốt giấu quần. Những mẫu áo khoác da cũng là một item yêu thích của Kaia.

Trước đây, phong cách thời trang của Kaia thiên về hướng cổ điển, cơ bản, outfit quen thuộc khi đó của nàng mẫu gồm áo cổ lọ đen, trench coat, jeans ống đứng và boot. Thời gian gần đây, Kaia đã bắt đầu đa dạng hóa tủ đồ của mình hơn. Cô nàng không ngại diện những thiết kế khoe vòng 1 hay vòng 2, cũng như thử các xu hướng thời trang những năm 70s với jumpsuit denim hay biến hóa thành "racing girl" với áo khoác bomber và quần skinny da.

Nicola Peltz

Đây hẳn là nhân vật có xuất thân "dữ dằn" nhất trong danh sách này. Nicola Peltz chính là ái nữ của siêu mẫu Claudia Heffner và tỉ phú Nelson Peltz, hiện cô đang hoạt động với vai trò diễn viên - người mẫu. Nicola gây chú ý khi hẹn hò và đính hôn với "cậu cả" nhà Beckham - Brooklyn Beckham. Tuy xuất thân "trâm anh thế phiệt" nhưng style của Nicola cực kỳ đơn giản. Tủ đồ của cô chỉ quẩn quanh 3 màu trắng, đen và xanh demim.

Tuy đơn giản nhưng những item Nicola chọn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ tôn dáng cho cô như crop-top khoe vòng 2 thon gọn, áo cổ vuông hay quần ống loe giúp vóc dáng cao ráo hơn. Món đồ đặc trưng và được Nicola diện nhiều nhất là những đôi chunky boot màu đen, cô đặc biệt thích phối item này với những mẫu quần hơi loe và crop-top, gợi nhớ về thời trang thập niên 90.

Gigi Hadid và Bella Hadid

Cũng xuất thân từ gia đình giàu có, lại có mẹ là cựu người mẫu Yolanda Hadid nổi tiếng, hai chị em nhà Hadid giờ đây đã là một trong những gương mặt quen thuộc mỗi mùa thời trang và luôn nằm trong top những người mẫu có mức cát-xê cao ngất ngưỡng. Ngoại trừ những dịp sánh đôi cùng nhau style của hai chị em sẽ có điểm nhấn nhá tạo liên kết thì phong cách của mỗi cô nàng khi tách riêng lại khác nhau kha khá.

Gigi Hadid

Gigi là một người thích chơi đùa với màu sắc, nếu không phải là một set đồ tuyền màu nổi bật thì cô nhất định sẽ chấm phá thêm một màu nổi nào đó nếu oufit đang ở mức cơ bản. Sẽ luôn có một sự liên kết nhất định giữa những màu sắc trên outfit của Gigi, ví dụ như túi xách xanh dương trùng với màu xanh loang trên bộ suit hoặc chiếc quần cam ống loe lại khớp với màu áo cam của một nhân vật in trên chiếc tank-top của cô nàng.

Phong cách tomboy, menswear khỏe khoắn, năng động và cá tính với jeans rách, graphic tee, blazer độn vai hay sơ mi là những item thường thấy trong streetstyle của Gigi. Để cân bằng lại sự nữ tính, mềm mại, cô sẽ chọn thêm những gam màu hồng patel ngọt ngào, áo crop-top tay bồng, túi xách hay boot và giày cao gót mũi nhọn.

Bella Hadid

Trong khi phong cách của Gigi thiên về hiện đại thì Bella dường như có đam mê với thời trang của những thập niên trước hơn. Dạo gần đây, cô nàng rất tích cực lăng xê thời trang thập niên 70s với họa tiết da trăn, hoa lá bản rộng hay tie-dye màu sắc. Bí quyết để phối đồ không bị rối mắt và sến khi diện những họa tiết này là phối cùng một item cơ bản từ kiểu dáng cho đến màu sắc và không dùng phụ kiện quá rườm rà.

Thời trang của Bella đậm tính thử nghiệm, cô không ngại diện những thiết kế có đường cắt hở hiểm hóc, độc đáo như set đồ đen có 2 đường cut-out ngay dưới bụng hay những chất liệu "khó nhằn", dễ phơi bày hết các khuyết điểm vóc dáng như outfit tuyền màu nâu bằng da. Layer cũng là một trong những sở thích của Bella. Nếu không phải là nàng mẫu thì chẳng mấy ai có đủ can đảm khi mix blazer oversized với sơ mi dáng rộng, corset cout-out, tua rua ở phần gấu như kia cả.

Ảnh: Sưu tầm