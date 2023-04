5 lý do cộng đồng làm đẹp "truy lùng" Super Serum Collagen nhà Kihasu

Chứa các thành phần mỹ phẩm sáng giá trên thị trường



Collagen là một protein quan trọng trong cơ thể, đóng vai trò chính trong việc giữ cho da đàn hồi và căng mịn. Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể sản xuất collagen ít đi, dẫn đến da bị chảy xệ, nhăn nheo và mất độ đàn hồi. Vì vậy , collagen đã trở thành một thành phần quan trọng trong các sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra, collagen còn có khả năng giúp cải thiện cấu trúc của da, tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên căng mọng và sáng hơn. Khi được sử dụng thường xuyên, sản phẩm chứa collagen cũng giúp ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.

Thấu hiểu được tầm quan trọng của collagen, Serum Collagen của KIHASU không ngừng nghiên cứu công thức kết hợp để collagen có thể phát huy tối đa công dụng của mình. Với hàm lượng collagen chiếm 30% trong thành phần, cùng kích thước phân tử nhỏ hơn 300 lần so với collagen thông thường, nên nâng khả năng thẩm thấu và dưỡng da gấp 8 lần so với các sản phẩm cũ. Kết hợp với các thành phần như chiết xuất tảo biển, vitamin C, chiết xuất sữa ong chúa, Tranexamic acid, Niacinamide, HA,... đã tạo nên một công thức ưu việt giúp da căng bóng, cấp ẩm và đều màu da chỉ sau 4 tuần sử dụng.

Tích hợp mọi công dụng cân mọi làn da

Với bảng thành phần được thương hiệu nghiên cứu kỹ lưỡng, sản phẩm có khả năng cải thiện các vấn đề mà mọi làn da đang gặp phải, chẳng hạn như cải thiện làn da khô, ngăn ngừa lão hóa sớm, cải thiện sẹo thâm và sắc tố da,… Hay nói cách khác, tất cả mọi công dụng cải thiện làn da mà bạn cần đều được tích hợp trong cùng một sản phẩm.

Kết cấu thẩm thấu nhanh, không gây bết dính trên da

Rất nhiều dòng mỹ phẩm Collagen trên thị trường thường mắc phải tình trạng chung là kết cấu dù lỏng nhẹ nhưng khó thấm, khiến da bị dày bí khi thoa thêm kem dưỡng ở bước dưỡng da kế tiếp. Sử dụng lâu dài da dễ bị bít tắc lỗ chân lông gây tình trạng da lên mụn. Ở Kihasu Super Serum Collagen Peptide, bạn sẽ không cần phải lo lắng vì thương hiệu đã khắc phục rất tốt nhược điểm về kết cấu này.

Kihasu Super Serum Collagen Peptide sản xuất lỏng như nước có màu trắng đục nhẹ như sữa cùng mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu cho người dùng. Với khả năng thẩm thấu nhanh ngay sau khi thoa. Nhờ vậy, chỉ cần đợi khoảng 1 phút để tinh chất thấm đều vào da là bạn có thể thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo với kem dưỡng, kem chống nắng… mà hoàn toàn không để lại cảm giác bết dính, khó chịu. Nhờ vậy, tinh chất này hoàn toàn có thể sử dụng cả buổi sáng và tối mà bạn không phải lo lắng da bị bít tắc lên mụn.

An toàn, lành tính cho mọi loại da

Không chỉ được tối ưu mọi mặt về công thức và kết cấu sản phẩm, Kihasu Super Serum Collagen Peptide nhà Kihasu Collagen còn được nghiên cứu nhằm thân thiện với làn da và môi trường. Do đó, Kihasu Super Serum Collagen Peptide tập trung chủ yếu sử dụng các thành phần tự nhiên, an toàn cho da có kiểm chứng khoa học rõ ràng.

Ngoài ra, công thức sản phẩm cũng cam kết không chứa Paraben, không màu tổng hợp, không cồn nên sẽ không gây khô hay kích ứng da. Vì vậy, Kihasu Super Serum Collagen Peptide được xem là lựa chọn lý tưởng cho làn da nhạy cảm.

Hàng chính hãng, cứ mua là nhận quà xịn!

Khi mua sắm Kihasu Super Serum Collagen Peptide tại Website https://kihasu.com.vn, bạn không chỉ yên tâm vì hàng chính hãng mà còn luôn có các chương trình sale hấp dẫn - vừa giảm giá vừa tặng quà.

Hiện tại, Kihasu Collagen đang có chương trình giảm giá 10% khi mua sản phẩm Kihasu Super Serum Collagen Peptide tại website. Do đó, nếu bạn có ý định trải nghiệm tinh chất có thể cân mọi làn da này thì nhanh tay đặt mua ngay hôm nay. Đừng quên nhập mã "Kihasucollagen" trước khi thanh toán để nhận được ưu đãi bạn nhé!

Với 5 ưu điểm vượt trội kể trên của Kihasu Super Serum Collagen Peptide, còn chần chừ gì không mau trải nghiệm thử "chân ái" cân mọi làn da này. Rất nhiều tín đồ làm đẹp đều đã sở hữu Kihasu Super Serum Collagen Peptide, còn bạn thì sao?

Ưu đãi giảm 50% giá sản phẩm và tặng bông tẩy trang 220 miếng cho 100 chị em đặt hàng đầu tiên, đặt hàng tại đây nha!

Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương

Địa chỉ: Số 14, BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Hotline/zalo : 0974 990 995