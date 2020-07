5 lọ serum đánh bay vết thâm, đã vậy dùng xong da dẻ còn căng bóng mướt mọng cực đã

1. Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution

Tinh chất làm sáng da, cải thiện đốm nâu đình đám nhà Kiehl’s có chứa hoạt chất vitamin C, chiết xuất bạch dương trắng và hoa mẫu đơn giúp cải thiện tông da. Serum màu trong suốt, chất hơi đặc, thấm nhanh, phù hợp với mọi loại da. Đều đặn sử dụng sản phẩm này vào sáng và tối bạn sẽ thấy vết thâm mờ bớt, tông da sáng hơn rõ rệt.

Nơi mua: Kiehls' Việt Nam - Giá: 1.550.000 VNĐ/30ml

2. The Ordinary Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2%

Cả Vitamin C Ascorbic Acid và Alpha Arbutin đều là 2 thành phần có khả năng làm mờ thâm, hạn chế sự hình thành sắc tố melanin hiệu quả. Với thành phần có chứa lần lượt 8% Ascorbic Acid và 2% Alpha Arbutin, em serum này của The Ordinary sẽ nhanh chóng đánh bay vết thâm, đem đến cho bạn làn da đều màu rạng rỡ.



Nơi mua: MInt07 - Giá: 320k

3. Maelove The Glow Maker

Nếu muốn loại bỏ vết thâm thì bạn cũng đừng quên bổ sung thêm một em serum vitamin C trong chu trình skincare. Serum The Glow Maker của Maelove được đánh giá là bản dupe hoàn hảo của SkinCeuticals C E Ferulic đình đám mà giá lại dễ chịu hơn nhiều. Chưa kể em serum này không chỉ giúp mờ vết thâm mà còn giúp da căng mịn, sáng bóng và lỗ chân lông trông nhỏ hơn ít nhiều.



Nơi mua: Peony Health and Beauty Boutique - Giá: 700k



4. InstaNatural Niacinamide Serum

Niacinamide vừa có khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da lại giúp giảm thiệu sự hình thành đốm nâu, vết thâm, làm sáng da. Thêm vào đó em serum này còn có thêm vitamin E, hyaluronic acid, dầu quả bơ, chiết xuất hương thảo và nha đam giúp tăng khả năng dưỡng ẩm, làm dịu. Serum được đánh giá khá lành tính, phù hợp với mọi loại da.



Nơi mua: Mèo Cosmetics - Giá: 450k



5. Vari:Hope 8 Days Refining Boost Serum

Em serum này có thành phần chứa AHA, BHA và PHA giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, loại bỏ tế bào chết sần sùi, giúp da sáng và vết thâm mờ nhanh hơn. Sử dụng Vari:Hope 8 Days Refining Boost Serum đều đặn còn giúp da sáng khỏe, các bước dưỡng sau đó thẩm thấu nhanh hơn. Tuy nhiên nhược điểm của sản phẩm là dung tích khá nhỏ, chất serum đặc, nhanh hao.